Más de 150 líderes mundiales humanitarios, empresariales y políticos exigen la libertad de los "Prisioneros armenios"

Premios Nobel, capitanes de la industria, ex jefes de Estado y líderes de la sociedad civil se unen para pedir la liberación incondicional de las personas de etnia armenia retenidas ilegalmente en Azerbaiyán

El hecho de no liberar a los prisioneros más destacados demuestra retribución política por parte de Bakú; Aumentan los pedidos de sanciones contra el régimen de Aliyev en el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo

Carta firmada por los ex presidentes Mary Robinson y Ernesto Zedillo, ganadores del premio nobel Leymah Gbowee y Oscar Arias, Elisha Wiesel, presidente de la junta directiva de la Fundación Elie Wiesel para la Humanidad, los empresarios Richard Branson y Marc Benioff, la editora Ariana Huffington y otras personalidades mundiales destaca la preocupación por los líderes detenidos de Nagorno-Karabaj, entre ellos el humanitario armenio Ruben Vardanyan.

BRUSSELS, 12 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Premios Nobel, empresarios, ex jefes de Estado y personalidades humanitarias figuran entre las más de 150 personalidades mundiales que han firmado una carta en la que piden la liberación inmediata e incondicional de los "Prisioneros armenios", entre los que se encuentran ocho prisioneros políticos armenios, exlíderes del gobierno de Nagorno-Karabaj, detenidos ilegalmente tras la invasión y toma de la región por parte de Azerbaiyán en septiembre. Más de una docena de prisioneros de guerra arrestados durante el conflicto también permanecen bajo custodia.

La petición colectiva se hace eco de la creciente preocupación por las condiciones y el trato que reciben estas personas encarceladas, entre ellas el destacado empresario y humanitario armenio Rubén Vardanyan. Su arresto se produce tras una campaña de limpieza étnica por parte de las fuerzas azerbaiyanas. Si bien la liberación de 32 prisioneros de guerra armenios el 7 de diciembre es un primer paso bienvenido, todos los demás deben ser liberados. El hecho de que Bakú no haya liberado a los ocho prisioneros políticos restantes genera profunda preocupación sobre los motivos del régimen de Aliyev para continuar su detención.

"Los abusos contra los derechos humanos de los que hemos sido testigos tras el conflicto de Nagorno-Karabaj exigen atención y acción urgentes", declaró Noubar Afeyan, otro de los firmantes y cofundador de la Iniciativa Humanitaria Aurora. "El presidente Aliyev elige la retribución política sobre la justicia. Creemos en la dignidad y los derechos inherentes a toda persona y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se una a nosotros en la condena de esta injusticia".

Afeyan lleva mucho tiempo colaborando en proyectos humanitarios y de desarrollo económico mundial y regional con Vardanyan, que se ha convertido en un símbolo de la lucha más amplia por la libertad política y la dignidad humana en la región. Su injusto encarcelamiento ha impulsado a algunas de las voces más respetadas del mundo a defender su causa y la de otros detenidos injustamente.

"Pedimos al presidente Aliyev que cumpla sus obligaciones con las normas y el derecho internacionales, garantizando que las personas injustamente encarceladas puedan regresar sanas y salvas con sus familias", ha declarado Paul Polman, vicepresidente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ex director general de Unilever. "Todas las personas de Nagorno-Karabaj tienen derecho a experimentar una vida de paz y seguridad, incluida la libertad de desplazarse sin obstáculos ni el inminente espectro de un trato inhumano. Dada la candidatura de Azerbaiyán para albergar la COP 29 en 2024, espero sinceramente que las Naciones Unidas sólo acepten si Bakú libera a todos estos prisioneros."

Polman es uno de los firmantes de la carta, junto con antiguos Jefes de Estado, como Ernesto Zedillo, ex Presidente de México; Mary Robinson, ex Presidenta de Irlanda; Óscar Arias, ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz; y Elisha Wiesel, presidente de la junta directiva de la Fundación Elie Wiesel para la Humanidad, Iniciativa Humanitaria Aurora, e hijo del fallecido Elie Wiesel, ex co-presidente del Premio Aurora para el Despertar de la Humanidad. Otros signatarios destacados representan a una amplia gama de sectores, entre ellos Richard Branson, director ejecutivo de Virgin; Marc Benioff, CEO de Salesforce; Ariana Huffington, fundadora de Thrive y The Huffington Post; y Serj Tankian, renombrado músico y vocalista principal de System of a Down.

"La injusta detención de Ruben Vardanyan y de tantas otras personas recluidas en Bakú viola sus derechos humanos fundamentales", ha declarado Mary Robinson, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Para que el gobierno de Azerbaiyán sea respetado en la comunidad internacional, es fundamental que respete el Estado de derecho, especialmente a la luz de la limpieza étnica de Nagorno Karabaj. Deben liberar inmediatamente a estos detenidos".

Su petición unificada sirve de poderoso recordatorio de que los líderes políticos mundiales siguen de cerca los acontecimientos en Azerbaiyán y piden la liberación de los detenidos. Como se afirma en la carta publicada hoy, la detención de prisioneros armenios es una clara violación de las normas internacionales, incluido el Tercer Convenio de Ginebra.

En las últimas semanas, miembros del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo han perseguido un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán y la liberación de todos los detenidos ilegalmente a raíz del conflicto de Nagorno Karabaj. En octubre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía a Azerbaiyán que liberara y se comprometiera a aplicar una amplia amnistía a todos los habitantes de Nagorno Karabaj detenidos desde el 19 de septiembre, incluidos antiguos funcionarios de la región. El Parlamento Europeo también ha pedido sanciones contra las personas del Gobierno de Azerbaiyán responsables de múltiples violaciones del alto el fuego y de los derechos humanos en Nagorno-Karabaj, así como investigaciones sobre los abusos cometidos por las fuerzas azerbaiyanas que podrían constituir crímenes de guerra.

Del mismo modo, el congresista Adam Schiff (D-CA) presentó una resolución en la que pide a Azerbaiyán que libere inmediatamente a todos los prisioneros de guerra (POW) y civiles actualmente detenidos en el ataque de años contra Nagorno-Karabakh, también conocido como Artsakh. La resolución también pide al presidente Biden que imponga sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos a los funcionarios del gobierno de Azerbaiyán responsables de la detención ilegal, la tortura y la ejecución extrajudicial de prisioneros de guerra armenios, civiles detenidos, rehenes, prisioneros políticos y otras personas detenidas.

La lista completa de firmantes y una copia de la carta están disponibles en www.FreeArmenianPrisoners.com .

Si tiene preguntas sobre la carta o sobre cómo apoyar este esfuerzo, o si desea solicitar una entrevista, póngase en contacto con: contact@freearmenianprisoners.com.

