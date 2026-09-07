Mathias Bellino inicia una nueva etapa en el mundo del todoterreno con el apoyo de Segway Powersports

(Información remitida por la empresa firmante)
PARIS, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El campeón francés de enduro, Mathias Bellino, inicia una nueva etapa en su trayectoria todoterreno con el apoyo de Segway Powersports, que le ha proporcionado un Super Villain SX20T. Esta colaboración le ofrece a Bellino una nueva forma de mantenerse en contacto con el terreno, el desafío y la sensación de descubrimiento que han marcado su vida en el automovilismo.
Bellino ganó el Campeonato Mundial Junior de Enduro en 2012 y el Campeonato Mundial Enduro E3 en 2015. También formó parte de los equipos franceses que ganaron el Trofeo Mundial Junior ISDE durante tres años consecutivos, de 2011 a 2013. Criado en una familia con una profunda pasión por las motocicletas, comenzó a pilotar a los cuatro años antes de progresar a través del motocross y llegar a la élite de la competición de enduro.
En agosto de 2018, durante su primer rally cross-country, el Desafío Ruta 40 en Argentina, Bellino sufrió un accidente que le causó graves lesiones en la columna vertebral mientras se preparaba para competir en el Rally Dakar. El accidente puso fin a su carrera profesional como piloto, pero no a su conexión con el automovilismo. Posteriormente regresó al paddock de EnduroGP como jefe de equipo de Honda ORC y ha seguido buscando nuevas maneras de mantenerse involucrado en la comunidad off-road.
Con el Super Villain SX20T, Bellino explora una nueva forma de disfrutar del terreno todoterreno. Este vehículo utilitario deportivo se centra en lo que siempre le ha atraído de este deporte: estar al aire libre, observar el paisaje y compartir la experiencia con los demás.
Para Bellino, esta nueva etapa no se trata de recrear el pasado, sino de seguir avanzando a su manera. Segway Powersports apoya este viaje gracias a su pasión por la exploración y su espíritu intrépido.
Acerca de Segway Powersports
Segway es líder mundial en micromovilidad, vehículos deportivos motorizados y robótica de consumo, reconocida por su innovación y productos centrados en el usuario. Segway Powersports se especializa en el diseño y la fabricación de vehículos deportivos motorizados de última generación, incluyendo vehículos todoterreno (ATV) y vehículos side-by-side (SxS) para uso utilitario y deportivo. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports integra una sólida cadena de suministro con capacidades de fabricación propias, gestionando el ciclo de vida completo de sus productos: desde I+D y producción hasta ventas y servicio posventa.
Para más información, visite https://powersports.segway.com.
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