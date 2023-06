Maxeon Solar Technologies amplía su posición de liderazgo en tecnología de paneles solares

(Información remitida por la empresa firmante)

- Récord mundial de eficiencia del 24,7% con el panel solar Maxeon 7

- Los paneles solares Maxeon 6, con un 23% de eficiencia, llegan a Europa

- Paneles solares Maxeon 3 con un 24% de eficiencia disponibles para el cuarto trimestre

SINGAPUR, 9 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), líder mundial en innovación y canales solares, ha anunciado hoy varios avances de producto que se espera amplíen la posición de liderazgo de la empresa en tecnología de paneles. En primer lugar, Maxeon ha revelado un récord mundial de eficiencia de apertura de módulo del 24,7% para un panel Maxeon 7 a escala real, confirmado por las pruebas del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL). En segundo lugar, la empresa anunció mejoras en la eficiencia de sus actuales productos de contacto posterior interdigitado (IBC), con paneles Maxeon 6 con una eficiencia del 23% que ya se están enviando a Europa, con instalaciones ya en marcha; y una versión con una eficiencia del 24% de los paneles Maxeon 3 de la empresa disponible para su envío en el cuarto trimestre de 2023.

Matt Dawson, director de Tecnología de Maxeon, explicó: "Acelerar la innovación y el despliegue tecnológico de Maxeon es una prioridad absoluta para mi equipo. Estamos encantados de demostrar nuevas mejoras en nuestros emblemáticos productos IBC, tanto en la vanguardia con un récord mundial de eficiencia del módulo del 24,7%, como en lo más profundo de nuestra línea de productos existente, con importantes mejoras de eficiencia ya disponibles en nuestros paneles Maxeon 6 y Maxeon 3. Estos avances demuestran la capacidad de nuestro equipo tecnológico para aprovechar nuestras décadas de experiencia en IBC y seguir estableciendo nuevos estándares de rendimiento para la industria solar".

Bill Mulligan, consejero delegado de Maxeon, añadió: "Nuestro equipo tecnológico sigue aumentando el rendimiento de nuestra plataforma tecnológica IBC hasta niveles de eficiencia que no se preveían cuando lanzamos nuestros primeros productos comerciales hace casi veinte años. Y lo que es más importante, estos logros no son resultados de laboratorio puntuales, sino tecnologías de producción generalizadas que aumentan el valor para el cliente y amplían nuestra diferenciación frente a nuestros competidores".

Acerca de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN) impulsa el cambio positivo. Con sede en Singapur, Maxeon diseña y fabrica paneles solares de las marcas Maxeon® y SunPower®, y realiza operaciones de venta en más de 100 países, operando bajo la marca SunPower en determinados países fuera de Estados Unidos. Maxeon es líder en innovación solar con acceso a más de 1.000 patentes y dos líneas de productos de paneles solares de primera clase. Los productos Maxeon abarcan los mercados mundiales de tejados y plantas solares a través de una red de más de 1.700 socios y distribuidores de confianza. Pionera en la fabricación de paneles solares sostenibles, Maxeon cuenta con más de 35 años de historia en la industria solar y numerosos premios por su tecnología.

