(Información remitida por la empresa firmante)

-MAXHUB se gana un lugar en la lista de "Marcas Emblemáticas" de Forbes por segundo año consecutivo, gracias al reconocimiento internacional de su estrategia global

SHANGHÁI, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- MAXHUB, proveedor de soluciones de confianza en pantallas comerciales integradas y comunicaciones unificadas, ha sido nombrado recientemente "Marca Emblemática" en la lista Forbes Go-International Series Selection 30 & 30 de 2025. El premio "Marca Emblemática" de Forbes reconoce a las organizaciones que ejemplifican madurez operativa, visión estratégica y competitividad global sostenida. Este es el segundo año consecutivo que MAXHUB recibe este honor, lo que refleja cómo su estrategia de globalización, basada en una profunda localización, está obteniendo un amplio reconocimiento y confianza en los mercados internacionales.

Cómo MAXHUB se convirtió en un referente

El crecimiento mundial de MAXHUB se basa en una estrategia centrada en la profunda localización y el desarrollo de un ecosistema colaborativo: dos pilares que siguen impulsando su rápida expansión.

La profunda localización como ventaja competitiva: Además de consolidar una presencia comercial global, MAXHUB capacita a equipos locales en 22 países para que operen como motores de innovación que comprenden y abordan las necesidades regionales en tiempo real. Un estudio de caso de Forbes destacó el enfoque adaptable de MAXHUB para entrar en el mercado norteamericano. Mediante un modelo de expansión de rural a urbano, la empresa estableció una infraestructura de servicio local altamente receptiva y compromisos de servicio que superan las expectativas estándar del sector. Este enfoque ayudó a MAXHUB a obtener sólidas recomendaciones de clientes en mercados secundarios, allanando el camino para un crecimiento sostenido en las principales regiones metropolitanas del país.

Construyendo un ecosistema con líderes globales: Al colaborar estrechamente con líderes del sector, como Microsoft e Intel, MAXHUB continúa fortaleciendo sus capacidades de innovación y desarrollo de productos. Estas alianzas garantizan que sus soluciones se integren a la perfección en los flujos de trabajo de sus clientes globales. Uno de los resultados de este enfoque es la XBoard V7, la primera pantalla interactiva del mundo con triple cámara certificada para Microsoft Teams Rooms y que funciona con Windows 11 IoT, que recibió el premio "Best of Show" en ISE 2025.

Logro de resultados empresariales medibles: Este enfoque estratégico se ha traducido en un crecimiento tangible del rendimiento. Hoy, MAXHUB presta servicios a clientes en más de 140 países y regiones. En el primer semestre de 2025, los ingresos internacionales de la compañía aumentaron casi un 60% interanual, lo que refuerza su posición como pilar fundamental de los planes globales del grupo.

Avanzando hacia una nueva fase de 'Valor más allá de la escala'

El reconocimiento de Forbes también refleja un cambio generalizado entre las empresas globales hacia estrategias internacionales que priorizan la creación de valor a través de la innovación, el capital de marca y la excelencia tecnológica, por encima de la mera escala operativa.

De cara al futuro, MAXHUB seguirá impulsando la innovación, fortaleciendo sus operaciones globales integrales, desde el desarrollo de productos hasta el servicio al cliente. La empresa mantiene su compromiso de capacitar a las organizaciones de todo el mundo para colaborar de forma más eficaz y acelerar su transformación digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823260...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823261...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362520...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/maxhub-se-gana-un-lugar-en-la-lista-de-marcas-emblematicas-de-forbes-por-segundo-ano-consecutivo-302615724.html