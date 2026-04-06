McDonald's Turquía lanza una campaña para concienciar sobre la seguridad vial

(Información remitida por la empresa firmante)

McDonald's Turquía ha lanzado su campaña "Drink & Drive", que busca concienciar sobre la seguridad al volante. Centrada en McCafé, la campaña se inspira en el aumento de los viajes durante las vacaciones y reinterpreta de forma creativa una advertencia universal sobre seguridad vial mediante un diseño visual distintivo.

ESTAMBUL, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- McDonald's Turquía reinterpreta un mensaje reconocido mundialmente con un toque creativo en su nueva campaña, inspirada en el aumento de los viajes durante las vacaciones. Desarrollada para publicidad exterior, digital e impresa, la campaña 'Drink & Drive' posiciona a McCafé en torno a la idea de estar alerta y atento al volante. Los icónicos arcos dorados de la marca se transforman en una llamativa línea de carretera, que simboliza la concentración del conductor en trayectos difíciles.

La campaña se inspira en la conocida advertencia mundial sobre seguridad vial: 'Si bebes, no conduzcas'. McDonald's Turquía reinterpreta de forma creativa este poderoso mensaje universalmente reconocido mediante un ingenioso juego de palabras y un lenguaje visual único centrado en el consumo de café.

Reimaginando un conocido mensaje de seguridad vial a través del café

Özdeş Dönen Artak, director de marketing de McDonald's Turquía, comentó sobre la campaña:

"En McDonald's Turquía, priorizamos la creación de una comunicación que conecte con los momentos cotidianos de nuestros clientes. Nuestra nueva campaña es un reflejo creativo de este enfoque. Tomando la advertencia universalmente reconocida de 'Si bebes, no conduzcas' y reinterpretándola desde una perspectiva orientada al café, presentamos nuestra propia versión: 'Drink & Drive'. De esta manera, hemos integrado McCafé de forma natural en la narrativa. Al combinar esta idea con la icónica identidad visual de McDonald's, nuestro objetivo era crear un impacto verdaderamente memorable. Invitamos a todos aquellos que buscan sentirse bien y mantenerse con energía, ya sea al comenzar su viaje o al tomar un merecido descanso, a que nuestro café sea su compañero de viaje".

Las rutas más desafiantes de Turquía seleccionadas para la campaña

Diseñada por TBWA\Istanbul, una agencia líder que está dando forma al panorama publicitario y de marketing con sus trabajos galardonados, la campaña presenta comunicaciones visuales centradas en algunas de las rutas de conducción más desafiantes de Turquía. Entre los lugares clave que transmiten la narrativa visual de la campaña se incluyen el paso de Kuşyuvası en Konya, conocido por su precario tramo de montaña de 65 kilómetros; la carretera Mersin-Alanya, que ofrece una experiencia de conducción costera de larga distancia de 330 kilómetros; y la carretera Bursa-Domaniç, una ruta desafiante que alcanza altitudes de 1.500 metros.

Acerca de McDonald's Turquía

Según el informe "Global 25 Most Valuable Restaurants 2026" de Brand Finance, McDonald's, reconocida como la marca de restaurantes más valiosa del mundo, abrió su primer local en Turquía en 1986. En la actualidad, McDonald's Turquía opera con 319 restaurantes y un equipo dedicado de más de 10.000 empleados. Comprometida con el apoyo a la economía local, la empresa obtiene el 98 % de sus productos y servicios de proveedores que operan en Turquía.

Medios Contacto: Kaan Kirişçioğlu kaan.kiriscioglu@lorbi.com +90 533 261 91 55

İlayda Karacaoğlu ilayda.karacaoglu@lorbi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949860...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mcdonalds-turquia-lanza-una-campana-para-concienciar-sobre-la-seguridad-vial-302734218.html