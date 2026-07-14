(Información remitida por la empresa firmante)

-MDT presenta la sonda de campo magnético de alta frecuencia HFM2905 para el análisis de señales magnéticas en tiempo real

— Ancho de banda de CC a 1,6 MHz, salida analógica BNC y acondicionamiento de señal ajustable para la medición de campos magnéticos de alta frecuencia

ZHANGJIAGANG, China, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un proveedor líder de sensores magnéticos y pionero en la tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR), presentó hoy la sonda de campo magnético de alta frecuencia HFM2905. Complementando la serie de magnetómetros USB de MDT, optimizada para mediciones de campo magnético de baja frecuencia, la HFM2905 permite la observación y el análisis en tiempo real de señales magnéticas de alta frecuencia. Gracias a su amplio ancho de banda, salida analógica y acondicionamiento de señal integrado, todo ello en un instrumento compacto alimentado por USB, ofrece una solución de medición ideal para I+D en electrónica, investigación de laboratorio y ensayos industriales.

A diferencia de los magnetómetros convencionales de baja frecuencia, HFM2905 mide con precisión las señales de campo magnético desde CC hasta 1,6 MHz, lo que permite a los ingenieros capturar formas de onda de campo magnético de rápida variación que son difíciles de observar con instrumentos de medición magnética tradicionales. La sonda cuenta con una salida analógica BNC estándar, que permite la conexión directa a un osciloscopio o sistema de adquisición de datos (DAQ) para el análisis en tiempo real de las formas de onda, la frecuencia y la amplitud del campo magnético.

La HFM2905 pone de manifiesto las ventajas únicas de la tecnología de detección magnética TMR de MDT al combinar un amplio ancho de banda de medición con una alta sensibilidad a campos magnéticos de baja intensidad, lo que permite un análisis preciso en tiempo real de señales magnéticas de rápida variación.

HFM2905 integra ajustes de ganancia y filtro de paso bajo seleccionables para optimizar las mediciones en un amplio rango de amplitudes y frecuencias de señal. Alimentado directamente desde un puerto USB estándar, la sonda no requiere fuente de alimentación externa, lo que facilita una configuración rápida y sencilla. Un dispositivo de calibración específico con una línea de transmisión de precisión y un transformador de corriente (TC) integrados permite la calibración in situ para mantener la precisión y la trazabilidad de las mediciones.

La HFM2905 es ideal para el diseño de fuentes de alimentación conmutadas, el desarrollo de electrónica de potencia, el análisis de accionamientos de motores, la caracterización de transformadores e inductores, la depuración de EMI/EMC, la investigación en transferencia de energía inalámbrica, equipos de prueba automáticos, investigación de laboratorio, docencia universitaria y otras aplicaciones que requieren la medición de campos magnéticos de alta frecuencia en tiempo real.

Características principales

Medición de campo magnético de alta frecuencia desde CC hasta 1,6 MHz.

Mide amplitudes de campo magnético de 0,1 a 2 Gauss.

Salida analógica BNC estándar para conexión directa a osciloscopios y sistemas de adquisición de datos (DAQ).

Filtros de paso bajo seleccionables de 1 kHz, 100 kHz y 1,6 MHz.

Cinco ajustes de ganancia: 1, 2, 5, 10 y 20.

Alimentación por USB sin necesidad de fuente de alimentación externa.

Dispositivo de calibración específico con línea de transmisión de precisión y transformador de corriente para calibración in situ.

Diseño compacto y portátil para mediciones en laboratorio y campo.

Acerca de MDTMultiDimension Technology se fundó en el año 2010 en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China, con sucursales en Shenzhen, Chengdu y Ningbo (China), Singapur, Tokio (Japón) y San José (California, Estados Unidos). MDT ha desarrollado una cartera única de propiedad intelectual y cuenta con instalaciones de fabricación TMR de última generación propias que permiten la producción en volumen de sensores magnéticos TMR de alto rendimiento y bajo coste para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Liderada por su equipo directivo principal, compuesto por expertos de élite y veteranos en tecnología de sensores magnéticos y servicios de ingeniería, MDT se compromete a crear valor añadido para sus clientes y garantizar su éxito. Para obtener más información sobre MDT, visite http://www.multidimensiontech.com.

Contactos para mediosDepartamento de ventas de MDT, sales@dowayusa.com, sales@dowaytech.comTel: +1-650-275-2318 (EE.UU.), +86-189-3612-1156 (China)

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