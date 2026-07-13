MDT presenta el TMR1228D, un circuito integrado con un consumo de energía de nivel microamperio

(Información remitida por la empresa firmante)

-MDT presenta el TMR1228D, un circuito integrado de interruptor magnético de doble eje de alta sensibilidad y funcionamiento continuo, con un consumo de energía de nivel microamperio

— Detección continua de campo magnético, alta sensibilidad de 5 Gauss y salidas A/B en cuadratura para medición inteligente de servicios públicos, detección de posición rotativa y lineal, y control de movimiento

ZHANGJIAGANG, China, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), un proveedor líder de sensores magnéticos y pionero en la tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR), ha dado a conocer hoy el circuito integrado de interruptor magnético bipolar de enclavamiento de doble eje TMR1228D. Gracias a la combinación de la detección de campo magnético siempre activa, alta sensibilidad de 5 Gauss, consumo de energía a nivel de microamperios, detección de doble eje y respuesta de alta frecuencia, el TMR1228D está diseñado para aplicaciones de medición inteligente de servicios públicos, detección de posición industrial, detección de velocidad y control de movimiento.

El TMR1228D integra elementos sensores TMR de alta sensibilidad con circuitos de acondicionamiento de señal CMOS para convertir campos magnéticos variables en señales de salida digitales precisas. A diferencia de los interruptores de efecto Hall convencionales, que dependen del ciclo de trabajo para reducir el consumo de energía, el TMR1228D aprovecha las características de bajo consumo inherentes a la tecnología TMR para lograr una detección continua del campo magnético con un consumo de tan solo 1,5 μA por eje. Esto elimina las pérdidas de detección causadas por el muestreo intermitente, lo que proporciona una respuesta más rápida y una mayor fiabilidad para aplicaciones de detección continua.

El TMR1228D incorpora canales de detección independientes para los ejes X e Y con salidas separadas, compatibles con señales de cuadratura A/B estándar de la industria para la detección de posición, velocidad y dirección rotatoria y lineal. Esto simplifica el diseño de sistemas de detección de movimiento y proporciona mayor flexibilidad para la detección magnética multieje.

Contando con puntos de operación y liberación de 5 Gauss, el TMR1228D permite el uso de imanes más pequeños, entrehierros más amplios y mayor flexibilidad en el diseño mecánico. Para aplicaciones que requieren campos magnéticos más intensos o configuraciones de imanes diferentes, MDT también ofrece el TMR1222D, con umbrales de operación de 17 Gauss en el mismo encapsulado y distribución de pines para admitir una gama más amplia de estructuras mecánicas y diseños de circuitos magnéticos.

El TMR1228D es ideal para medidores electrónicos de agua, gas y calor, sistemas de codificadores de cuadratura, detección de posición y velocidad rotativa y lineal, y otras aplicaciones de detección alimentadas por batería o de funcionamiento continuo.

Características principales

Detección magnética de doble eje X/Y con salidas independientes.

Puntos de operación y liberación de 5 Gauss para imanes más pequeños y entrehierros más amplios.

Detección continua (siempre activa) del campo magnético sin ciclo de trabajo.

Consumo de corriente ultrabajo de 1,5 μA por eje.

Respuesta de alta frecuencia en CC hasta 1 kHz.

Salidas de cuadratura A/B estándar de la industria para detección de posición, velocidad y dirección rotativa y lineal.

Amplio rango de voltaje de operación de 1,8 V a 5,5 V.

Rango de temperatura de operación industrial de -40 °C a +125 °C.

Encapsulado compacto DFN8L (330,75mm).

Acerca de MDTMultiDimension Technology se fundó en el año 2010 en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China, con sucursales en Shenzhen, Chengdu y Ningbo (China), Singapur, Tokio (Japón) y San José (California, Estados Unidos). MDT ha desarrollado una cartera única de propiedad intelectual y cuenta con instalaciones de fabricación TMR de última generación propias que permiten la producción en volumen de sensores magnéticos TMR de alto rendimiento y bajo coste para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Liderada por su equipo directivo principal, compuesto por expertos de élite y veteranos en tecnología de sensores magnéticos y servicios de ingeniería, MDT se compromete a crear valor añadido para sus clientes y garantizar su éxito. Para obtener más información sobre MDT, visite http://www.multidimensiontech.com.

Contactos para mediosDepartamento de ventas de MDT, sales@dowayusa.com, sales@dowaytech.com, Tel: +1-650-275-2318 (Estados Unidos), +86-189-3612-1156 (China)

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