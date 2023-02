(Información remitida por la empresa firmante)

-MED-EL presenta el Día Mundial del Implante Coclear 2023 - Más de 45 años de grandes avances tecnológicos que mejoran la audición y la calidad de vida

INNSBRUCK, Austria, 24 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Hoy, MED-EL, líder en soluciones auditivas implantables, celebra junto con todas las personas que viven con implantes cocleares y se benefician de ellos el Día Mundial del Implante Coclear, que rinde homenaje a los enormes avances tecnológicos que se han producido desde que se inventó el implante coclear moderno hace 45 años. Para MED-EL, también es un motivo para reconocer los grandes éxitos: se han implantado alrededor de 1 millón de implantes cocleares (IC), ayudando a oír a personas de todo el mundo.[1]

Los sistemas de implante coclear que conocemos hoy en día, con pequeños diseños y tecnología preparada para el futuro, han recorrido un largo camino desde que los científicos austriacos Ingeborg y Erwin Hochmair empezaron a trabajar en sus primeros dispositivos a principios de los años setenta. Aunque los primeros IC requerían voluminosos procesadores de audio que se llevaban en el cuerpo, revolucionaron la forma en que las personas con pérdida auditiva neurosensorial podían experimentar el mundo al devolverles el sentido del sonido y del habla. Los implantes auditivos actuales son mucho más pequeños, se llevan detrás de la oreja e incorporan una tecnología innovadora que permite oír todos los sonidos, incluso los matices más sutiles de la música. Hace diez años, el procesador de audio RONDO de MED-EL simplificó aún más la vida de sus usuarios al integrar micrófono, procesador, bobina y fuente de alimentación en un dispositivo compacto del tamaño de una moneda.

El futuro de los implantes cocleares parece igual de apasionante, con implantes cocleares totalmente implantables ya en fase de ensayo clínico y nuevas funciones que incorporan inteligencia artificial.

Mayor calidad de vida

Las continuas mejoras en tecnología y diseño ofrecen a las personas de todas las edades con pérdida auditiva una nueva calidad de vida. Los estudios han demostrado que los niños que nacen sin audición se benefician más cuando reciben implantes lo antes posible, idealmente en su primer año de vida.[2] La implantación temprana les ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades lingüísticas similares a las de los niños con capacidades auditivas normales.[3] Colleen, una madre estadounidense, dice de su hijo: "Los implantes de Liam forman parte de él, pero no le definen ni le limitan en modo alguno. Gracias a sus implantes, ahora tiene exactamente la vida que imaginé para él cuando era un bebé".

Afortunadamente, los implantes no son sólo para niños. Un implante coclear también puede devolver la calidad de vida a los adultos con pérdida de audición, facilitando una vida social más activa y mejorando las relaciones con familiares y amigos.

"Sin mi implante coclear no habría podido conseguir todos los logros que he conseguido a lo largo de los años y mantener una relación tan buena con mi familia, mis amigos y mis profesores", dijo Sharlene, una filipina que ha recibido un implante coclear.

Sin embargo, muchos candidatos potenciales no reciben un implante coclear. Mientras que casi todos los implantes para niños se reembolsan, no ocurre lo mismo con los adultos, lo que deja en desventaja a muchas personas con pérdida auditiva de severa a profunda. De media, menos del 10% de las personas que podrían beneficiarse de un IC lo reciben.[4]

Tratar la pérdida de audición lo antes posible

La pérdida de audición sigue ignorándose o aceptándose como parte del envejecimiento. Sin embargo, los científicos han descubierto recientemente que la pérdida de audición no tratada puede aumentar el riesgo de demencia hasta en un 8%.[5] Esto pone de relieve la importancia de tomarse en serio hasta el más mínimo indicio de pérdida de audición, no sólo por uno mismo, sino también por sus seres queridos.

"No acepte la pérdida de audición como parte de la vida y el envejecimiento. Si usted o alguien que conoce tiene dificultades auditivas, es importante buscar asesoramiento profesional en una fase temprana", insta Ingeborg Hochmair, fundadora y consejera delegada de MED-EL.

MED-EL ofrece información valiosa en su sitio web, incluida una descripción general de los distintos tipos de pérdida auditiva y una prueba de audición online gratuita que puede ayudar a identificar una posible pérdida auditiva.

Para más información sobre los implantes cocleares de MED-EL, visite www.medel.com/hearing-solutions/cochlear-implants.

Hable con personas con implantes cocleares de todo el mundo en www.hearpeers.medel.com/connect.

Acerca de MED-EL

MED-EL Medical Electronics, líder en soluciones auditivas implantables, tiene como misión superar la pérdida de audición como barrera para la comunicación y la calidad de vida. Esta empresa privada con sede en Austria fue cofundada por los pioneros del sector Ingeborg y Erwin Hochmair, cuyas revolucionarias investigaciones condujeron al desarrollo del primer implante coclear (IC) microelectrónico multicanal del mundo, que se implantó con éxito en 1977 y constituyó la base de lo que hoy se conoce como IC moderno. Esto sentó las bases para el exitoso crecimiento de la empresa en 1990, cuando contrataron a sus primeros empleados. Hasta la fecha, MED-EL cuenta con más de 2.500 empleados de unos 80 países y 30 sedes en todo el mundo.

La compañía ofrece la más amplia gama de soluciones implantables y no implantables para tratar todo tipo de pérdidas auditivas, permitiendo a personas de 137 países disfrutar del don de la audición con la ayuda de un dispositivo MED-EL. Las soluciones auditivas de MED-EL incluyen sistemas de implante coclear y de oído medio, un sistema combinado de implante auditivo de estimulación eléctrico acústica, implantes auditivos de tronco cerebral, así como dispositivos quirúrgicos y no quirúrgicos de conducción ósea. www.medel.com

