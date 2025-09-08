MEDIPEEL es número uno en ventas de productos para el cuidado de la piel en el evento temporal Printemps

(Información remitida por la empresa firmante)

-MEDIPEEL cautiva a Francia… Número uno en ventas de productos para el cuidado de la piel en el evento temporal Printemps

Éxito en desarrollo de marca, ventas, expansión de mercado y alianzas entre el sector académico y la industria.

Fortalecimiento de la presencia europea con la próxima participación en la Feria Internacional de Marsella.

SEUL, Corea del Sur, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- MEDIPEEL, una marca profesional de dermoestética, ha concluido con éxito su evento temporal en Printemps, París. Organizado conjuntamente por Shinsegae Hyperground (la plataforma de los grandes almacenes Shinsegae para la expansión global de las marcas coreanas) y Printemps para celebrar su 160º aniversario, el evento temporal se celebró en el Atrio de Printemps Haussmann en París hasta el 31 de agosto.

Como representante de la K-belleza, MEDIPEEL exhibió la excelencia de la K-belleza a través de un stand rojo y azul que representaba su identidad de marca, decorado con divertidas muñecas HOCA para crear un ambiente acogedor. El video "Cómo usar", mostrado en iPads, mantuvo a los visitantes enganchados, impulsando la compra de forma natural y ofreciendo una experiencia inmersiva que transformó la prueba en compra.

La "Red Lacto Collagen Wrapping Mask", producto estrella de la marca, y la recién lanzada línea "Young Cica PDRN" atrajeron la mayor atención. Esta mascarilla envolvente se vende con regularidad, conocida por su textura envolvente que aporta elasticidad, hidratación y luminosidad simultáneamente, mientras que la línea premium Young Cica PDRN, diseñada para calmar y regenerar la piel sensible, tuvo un impacto notable en los consumidores locales.

Como resultado, MEDIPEEL ocupó el segundo lugar en ventas y el primero en la categoría de cuidado de la piel. Este logro es especialmente notable, ya que MEDIPEEL, operando dentro de una sola categoría de productos, tuvo un rendimiento similar al de las marcas de belleza globales que ofrecen una amplia gama de maquillaje, fragancias y más. Los expertos de la industria local elogiaron el resultado y señalaron que tal éxito en una categoría limitada demuestra la fuerte competitividad del producto y el poder de la marca de MEDIPEEL.

Los visitantes participaron en los sorteos interactivos del evento temporal, que incluían mascarillas, llaveros con personajes y cajas de Young Cica PR, además de atracciones como una ruleta de la suerte, lo que generó una gran participación. Estos eventos, vinculados a una campaña de seguimiento en Instagram, difundieron la noticia en línea, creando un impacto de marketing multidimensional. Trabajando en estrecha colaboración con los equipos de redes sociales y relaciones públicas de Printemps, MEDIPEEL también publicó contenido local y produjo videos de reseñas de influencers, impulsando la visibilidad orgánica y la confianza de la marca en las redes sociales.

Más allá del rendimiento de ventas y el desarrollo de la marca, MEDIPEEL impulsó su expansión europea gracias a valiosas conversaciones con nuevos compradores del Reino Unido. Además, el evento temporal recibió al director, al personal y a los estudiantes del CFA WEC (Centro de Formación de Aprendices WEC) de Francia, quienes probaron los productos y mostraron gran interés. La respuesta positiva se extendió desde los productos estrella de MEDIPEEL hasta otras ofertas como cremas y bastoncillos para el cuello y paquetes de modelado. Dado que la escuela combina la educación con la venta de productos estéticos, la colaboración con MEDIPEEL parece muy prometedora.

Tras estas conversaciones, MEDIPEEL confirmó el apoyo a la academia con productos, lo que permitirá a los estudiantes obtener formación práctica y aplicable de inmediato en el campo, mientras se preparan para carreras en estética profesional, creación de salones y puestos especializados relacionados. Con esta iniciativa, MEDIPEEL aspira a liderar el desarrollo de la próxima generación de expertos en belleza y la formación de futuros profesionales en la industria del cuidado de la piel.

MEDIPEEL ha consolidado su posición en Europa del Este y ahora está acelerando su expansión en Europa Occidental, con la tienda temporal Printemps como punto de partida. La empresa mantiene conversaciones activas con compradores clave en toda Europa, incluyendo Alemania y Reino Unido. Cabe destacar que MEDIPEEL está en negociaciones de entrada con Douglas, el mayor minorista de belleza de Europa, con alrededor de 1.900 tiendas, y Flaconi, que opera más de 300 tiendas junto con su plataforma en línea, ambas con sede en Alemania. Junto con el lanzamiento en Amazon Alemania en octubre, MEDIPEEL está preparada para consolidar su presencia en el mercado premium de Europa Occidental.

La marca también ha confirmado su participación en la próxima Feria Internacional de Marsella, Francia, lo que amplía su presencia en el mercado local.

Un responsable de MEDIPEEL comentó: "La feria temporal Printemps fue una oportunidad para que los consumidores franceses experimentaran directamente nuestra identidad de marca y nuestros productos exclusivos. Seguiremos mostrando nuestro valor único desde Europa del Este hasta Europa Occidental y, finalmente, a nivel mundial."

MEDIPEEL es la marca insignia de SKINIDEA, perteneciente a MDP Holdings (consejero delegado Michael Chung), una empresa de cartera de Morgan Stanley PE Asia (MSPEA). SKINIDEA es reconocida por sus productos innovadores que integran ingredientes de primera calidad y tecnología dermatológica patentada. Exportando a más de 75 países en todo el mundo, SKINIDEA desarrolla soluciones de cuidado de la piel de alto rendimiento mediante investigación exhaustiva y ensayos clínicos, garantizando mejoras instantáneas y duraderas adaptadas a diversos tipos de piel.

