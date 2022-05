Mediso adquiere el proveedor de medicina nuclear Bartec Technologies

FARNBOROUGH, Inglaterra, y BUDAPEST, Hungría, 4 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Mediso Ltd ha anunciado hoy la adquisición de Bartec Technologies Ltd, empresa con sede en el Reino Unido especializada en el suministro, instalación y soporte, de equipos y accesorios de medicina nuclear e imagen molecular. La adquisición refuerza la posición de mercado de Mediso en el Reino Unido e Irlanda. No se han revelado los detalles financieros de la adquisición.

Mediso Medical Imaging Systems, con sede en Budapest, es un dinámico proveedor de equipos de medicina nuclear y modernos equipos de imagen híbrida para las instituciones sanitarias y de investigación médica de todo el mundo.

En el Reino Unido, Bartec es sinónimo de productos Mediso desde hace 18 años, prueba de una asociación exitosa. Con un historial de treinta años de suministro y servicio para los sectores de la salud humana, veterinaria e investigación, Bartec ofrece una experiencia y conocimientos únicos en el sector de la imagen médica.

Mediso ha dado el paso de tener filiales directas en Estados Unidos, Alemania, Australia y Polonia. Siguiendo esta pauta, Mediso ha negociado la adquisición de Bartec del Grupo LabLogic.

Istvan Bagamery, Director General de Mediso, comentó: "El Reino Unido siempre ha sido considerado como uno de los mercados más importantes para Mediso, tanto en el negocio clínico como en el preclínico. Hemos desarrollado y mantenido con éxito una importante base de instalaciones en estrecha colaboración con Bartec durante las dos últimas décadas. La adquisición de Bartec refuerza nuestra presencia local, permitiéndonos establecer relaciones aún más estrechas con nuestros clientes actuales y potenciales, y marca el camino para establecer nuevas alianzas sinérgicas y estratégicas con nuestros socios clave en la región."

Algunas líneas de productos que antes manejaba Bartec se transferirán a Southern Scientific, una empresa del grupo LabLogic, para permitir que Bartec se concentre más en las aplicaciones, las ventas y el soporte de Mediso, al tiempo que continúa con la operación comercial principal. John Clapham, presidente de LabLogic y director general de Bartec, comentó: "He disfrutado mucho trabajando en Bartec, son un gran equipo que atiende muy bien a los clientes. Sin embargo, un vínculo directo con el fabricante permitirá a la empresa ir a más, como LabLogic ha comprobado con su filial en Francia".

Bartec seguirá siendo un proveedor de confianza de productos NMI con su experimentado equipo operativo dentro del grupo Mediso, y los clientes de Bartec podrán seguir comunicándose a través de los canales existentes. La empresa también se centrará en facilitar la creación y el mantenimiento de asociaciones estratégicas con socios de colaboración clave en la región.

