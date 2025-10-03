Mediso instala el auténtico sistema teranóstico TheraMAX SPECT/CT en el Hospital Universitario de Heidelberg

(Información remitida por la empresa firmante)

HEIDELBERG, Alemania, 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Mediso completa la instalación de un AnyScan TRIO-TheraMAX SPECT/CT en el Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Heidelberg.

El sistema está diseñado específicamente para las necesidades clínicas de imagen teranóstica. Sus detectores y colimadores están desarrollados para terapias dirigidas con radionúclidos, realizadas con radioisótopos que emiten partículas alfa y beta, y que presentan coemisión de fotones gamma de alta y ultraalta energía, cuya imagen es más compleja que la del 99mTc diagnóstico. Esto requiere un rendimiento óptimo para la imagen cuantitativa y la dosimetría con isótopos teranósticos (p. ej., 177Lu, 225Ac, 212Pb, 131I), algo que no está disponible en los sistemas SPECT/CT actuales.

"TheraMAX amplía la capacidad de nuestro departamento para la obtención de imágenes en terapia con radioligandos. Tratamos a pacientes con una amplia gama de nuevos radiofármacos marcados con 177Lu o 225Ac, algunos de ellos como parte de ensayos clínicos para desarrollar una atención al paciente mejorada y más individualizada. Además, TheraMAX respalda a nuestro departamento al aumentar la capacidad de nuestro departamento para realizar exploraciones con 99mTc-PSMA para la inclusión de terapia con radioligandos, afirmó el profesor y doctor Clemens Kratochwil, médico jefe del Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Heidelberg. Las primeras exploraciones de pacientes tratados con 225Ac sugieren que la duración de la SPECT/TC cuantitativa de cuerpo entero podría reducirse, lo que permitiría la dosimetría basada en imágenes."

El TheraMAX está equipado con tres detectores de gran tamaño de superficie (hasta 5 veces más grandes que los sistemas CZT de 12 detectores) que rodean a los pacientes con una cobertura angular completa de 360°. Los cristales de NaI de 15,9 mm de grosor garantizan una mayor sensibilidad para fotones de alta energía, mientras que la disposición de sensores de alta densidad (123 PMT por cabezal detector) permite una alta resolución espacial, lo que produce una calidad de imagen similar a la de la PET.

La obtención de imágenes SPECT/CT de cuerpo entero en terapia con 225Ac-PSMA es compleja debido a la bajísima tasa de cuentas de la actividad inyectada en el paciente (4-8 MBq). Al ofrecer una ganancia de sensibilidad del 300 % en comparación con los sistemas de doble detector, TheraMAX permite obtener imágenes de cuerpo entero en menos de 30 minutos con un campo de visión axial mínimo de 80 cm.

Además de su excelente rendimiento en la terapia con radioligandos, TheraMAX destaca en todos los demás procedimientos de medicina nuclear. Su extrema sensibilidad permite obtener imágenes SPECT/CT cuantitativas ultrarrápidas de cuerpo entero con una longitud de escaneo de 2 metros en 10 minutos, para terapia con 177Lu y para escaneos óseos con 99mTc.

"El nuevo RoboCart™ garantiza el máximo rendimiento de imagen, lo que permite cambiar fácilmente entre aplicaciones con isótopos de baja y ultraalta energía. Este carro motorizado automatiza el cambio de colimadores en los tres cabezales detectores simultáneamente en tan solo 5 minutos", afirmó István Bagaméry, Director General de Mediso Ltd.

