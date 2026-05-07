Medit establece una división global de ortodoncia, con la adquisición estratégica de Progressive Orthodontics

(Información remitida por la empresa firmante)

-Medit establece una división global de ortodoncia, basada en la adquisición estratégica de Progressive Orthodontics

El líder mundial en odontología digital se expande al campo de la ortodoncia combinando tecnología propia con una de las plataformas de formación clínica más importantes del mundo.

SEUL, Corea del Sur y ALISO VIEJO, Calif., 7 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Medit Corp., líder mundial en soluciones de odontología digital, anunció hoy la creación de su División Global de Negocios de Ortodoncia y la adquisición de Progressive Orthodontics, una institución líder en educación de ortodoncia con sede en Aliso Viejo, California, a través de su filial estadounidense, Medit USA Inc.

Esto supone la expansión estratégica más significativa de Medit en el segmento de la ortodoncia hasta la fecha, al integrar sus capacidades de escaneo digital y software con una plataforma de formación clínica reconocida a nivel mundial.

"Esta adquisición y el lanzamiento de nuestra División Global de Negocios de Ortodoncia representan un momento decisivo para Medit. No solo estamos entrando en el sector de la ortodoncia; nos comprometemos a transformarlo. Progressive Orthodontics aporta una trayectoria de excelencia clínica y una red de educadores sin igual que, combinada con la innovación de Medit en software, crea una fuerza que redefinirá la forma en que se aprende, se practica y se brinda la atención ortodóncica en todo el mundo."

— Han Ryu, consejero delegado, Medit

La recién creada División Global de Negocios de Ortodoncia servirá como plataforma central de Medit para productos, servicios y formación en ortodoncia. Respaldada por la tecnología de escaneo 3D líder en la industria de Medit y las plataformas de software dental basadas en IA, la división está diseñada para acelerar la adopción de flujos de trabajo totalmente digitales mediante soluciones integradas que mejoran la precisión del tratamiento, optimizan la eficiencia operativa y elevan la experiencia general del paciente.

La división supervisará la cartera completa de productos de ortodoncia de Medit, ahora complementada por el conocimiento clínico y la comunidad de profesionales cultivada por Progressive Orthodontics. Esta cartera incluye Medit Orthodontic Suite, una plataforma digital para simulación, planificación de tratamientos y diseño de casos, así como Medit Aligners, una solución integral de alineadores transparentes. Ambas ofertas están disponibles actualmente en Estados Unidos, con planes para una mayor disponibilidad global. Fundada hace más de 40 años, Progressive Orthodontics es ampliamente reconocida por sus programas de formación clínica y ha capacitado a decenas de miles de profesionales en más de 60 países. Su plan de estudios enfatiza el aprendizaje práctico basado en casos en diagnóstico, biomecánica y ejecución de tratamientos, y se ha consolidado como una empresa líder en el avance de los estándares clínicos en ortodoncia.

Bajo la propiedad de Medit, Progressive Orthodontics continuará con sus programas de seminarios y formación de primer nivel, a la vez que ampliará su oferta de planificación SmileStream y su hardware. Su plan de estudios también se integrará progresivamente con las soluciones digitales de Medit para crear una experiencia de aprendizaje clínico y tecnológico más unificada.

La oficina de Medit USA, Inc. en Newport Beach, California, será la sede de la División Global de Negocios de Ortodoncia y funcionará como un centro para el desarrollo de productos, la colaboración clínica y la formación de profesionales en todo el continente americano.

"Unirse a la familia Medit es el siguiente paso natural para Progressive Orthodontics. Durante décadas, nos hemos comprometido con un solo propósito: elevar el arte y la ciencia de la ortodoncia a través de la educación. Ahora, con los recursos, la tecnología y el alcance global de Medit a nuestro lado, podemos extender esa misión a todos los rincones del mundo y equipar a la próxima generación de clínicos con el conocimiento y las herramientas digitales para sobresalir."

— Miles McGann, consejero delegado, Progressive Orthodontics

La creación de la División Global de Negocios de Ortodoncia refleja la estrategia más amplia de Medit para expandir su ecosistema de odontología digital más allá del hardware de escaneo, integrándolo en flujos de trabajo clínicos. Al combinar tecnología, formación y redes de profesionales, Medit se posiciona para acelerar la adopción de la ortodoncia digital y fortalecer su competitividad en un mercado global en rápida evolución.

Acerca de Medit

Medit es una empresa global de odontología digital con sede en Seúl, Corea del Sur, y pionera reconocida en tecnología de escaneo intraoral 3D y soluciones de software digital. Con presencia internacional en más de 190 países, Medit ofrece a todos los profesionales y laboratorios dentales herramientas digitales innovadoras, accesibles y de plataforma abierta. La misión de Medit es poner la odontología digital al alcance de todos los profesionales dentales del mundo.

Acerca de Progressive Orthodontics

Progressive Orthodontics, con sede en Aliso Viejo, California, es uno de los principales proveedores de formación continua en ortodoncia a nivel mundial. Durante décadas, PO ha impartido programas de formación integrales y con un enfoque clínico a decenas de miles de profesionales de la odontología en más de 60 países. Sus programas gozan de reconocimiento internacional por capacitar a los odontólogos para proporcionar una atención ortodóncica excepcional mediante metodologías clínicas probadas y marcos educativos innovadores.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2973462/Medit_USA_Inc_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/medit-establece-una-division-global-de-ortodoncia-con-la-adquisicion-estrategica-de-progressive-orthodontics-302766130.html