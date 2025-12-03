Medscape Education obtiene la acreditación EBAH por su excelencia en CME en hematología

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Medscape Education International, la plataforma digital líder para médicos y profesionales de la salud, ha recibido la acreditación de la Junta Europea de Acreditación en Hematología (EBAH) por sus actividades de formación médica continua (FMC) en hematología. Este hito supone un gran avance en el compromiso continuo de Medscape con la mejora de la calidad, el acceso y la credibilidad de la formación médica en toda Europa.

EBAH ofrece un control de calidad independiente para los programas de formación profesional continua (CME) en hematología, garantizando que las actividades educativas cumplan con rigurosos estándares de integridad científica, independencia y equilibrio. Como el organismo de acreditación más respetado de Europa en hematología, el reconocimiento de EBAH confirma que las actividades de CME de Medscape cumplen ahora con los más altos estándares europeos. Los profesionales de la hematología de toda Europa ahora pueden acceder a programas que ofrecen los conocimientos más recientes, promueven una mejor atención al paciente y obtienen los créditos de CME más relevantes para su desarrollo profesional y ascenso profesional.

"Esta acreditación representa un hito importante en nuestra expansión de acreditaciones globales y en nuestro compromiso de atender las necesidades especializadas de los profesionales de la hematología", afirmó Amy Bernard, MS, BSN, RN, NPD-BC, CHCP, vicepresidenta de Acreditaciones y Cumplimiento de Medscape Education. "En un momento en que los profesionales clínicos necesitan más que nunca información fiable y basada en la evidencia, el reconocimiento de EBAH confirma nuestro compromiso de ofrecer una formación médica continua (CME) de primera clase que apoye su desarrollo profesional continuo".

Durante 30 años, Medscape ha proporcionado educación médica basada en la evidencia a su base global de miembros, compuesta por más de 13 millones de profesionales clínicos, siempre de forma gratuita. Entre 2023 y 2025, los equipos de diseño de aprendizaje y contenido científico de Medscape han impartido 102 programas en hematología, alcanzando a 836.531 estudiantes, quienes potencialmente impactan a más de 3 millones de pacientes al mes. Para más información sobre la acreditación EBAH de Medscape Education International, contacte con Amy Bernard en ABernard@medscape.net.

Acerca de Medscape Medscape es el recurso clínico líder para médicos y profesionales de la salud, que ofrece noticias médicas fiables, información basada en evidencia y herramientas para el punto de atención, ahora aceleradas por IA. Al servicio de especialistas, médicos de atención primaria y la comunidad sanitaria en general, Medscape combina inteligencia médica fiable con potentes herramientas educativas y de apoyo a la toma de decisiones clínicas. Medscape Education (medscape.org) es el principal recurso para el desarrollo profesional continuo. Medscape es una subsidiaria de WebMD Health Corp.

Acerca de WebMD Health Corp. WebMD Health Corp., una empresa de Internet Brands, está en el corazón de la revolución de la salud digital que está transformando la experiencia de atención médica para consumidores, pacientes, profesionales de la salud, empleadores, planes de salud y sistemas de salud. A través de portales en línea públicos y privados, plataformas móviles y publicaciones enfocadas en la salud, WebMD ofrece contenido y servicios digitales de vanguardia que facilitan y mejoran la toma de decisiones, apoyan y motivan acciones de salud, agilizan y simplifican la experiencia de atención médica y mejoran la atención al paciente.

La red de salud WebMD incluye WebMD Health, Medscape, WebMD Ignite (que abarca Krames, The Wellness Network y Mercury Healthcare), Jobson Healthcare Information, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, PulsePoint, The Wellness Network, SanovaWorks, MNG Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education y otros sitios web propiedad de WebMD. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, MedPulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® y RxList® son marcas comerciales de WebMD Health Corp. o sus subsidiarias.

