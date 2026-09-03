MEGA SHOW Hong Kong 2026 regresa para su 33ª edición este mes de octubre

(Información remitida por la empresa firmante)
-MEGA SHOW Hong Kong 2026: El principal evento de abastecimiento asiático en Hong Kong regresa para su 33ª edición este mes de octubre
HONG KONG, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante más de tres décadas, MEGA SHOW Hong Kong, organizado por COMASIA LIMITED, ha establecido su reputación como el destino clave para los productos Made in Asia en Hong Kong cada otoño. La feria, que regresa al Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong (HKCEC) para su histórica 33ª edición los días 20-23 y 27-29 de octubre de 2026, continúa sirviendo como trampolín internacional que conecta a compradores globales con fabricantes confiables y de alta calidad de Asia y de todo el mundo.
Como una de las plataformas de abastecimiento más grandes e importantes para productos de consumo asiáticos de tendencia, la edición de 2026 reunirá nuevamente a una sólida muestra internacional de más de 3.000 expositores listos para exportar, provenientes de más de 25 países y regiones, incluyendo China continental, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, India, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Vietnam, etc., para presentar sus nuevos productos y diseños en regalos y artículos promocionales, hogar y cocina, artículos navideños y festivos, juguetes y productos para bebés de tendencia, papelería y artículos de oficina, artículos de viaje y deportivos, y productos de estilo de vida, facilitando así una adquisición fluida entre diferentes categorías.
Máxima eficiencia en el abastecimiento: Un solo viaje, cobertura total
Estratégicamente programadas a mediados o finales de octubre, las fechas de la feria coinciden a la perfección con la Feria de Cantón en Guangzhou, lo que permite a los compradores internacionales optimizar su presupuesto y agenda de viaje. En un solo viaje a la región, los compradores internacionales pueden cubrir todas sus necesidades de abastecimiento, comparar proveedores internacionales y asegurar su inventario completo de productos para la próxima temporada.
Programa exclusivo de patrocinio para compradores internacionales
Para apoyar a los asistentes internacionales y reducir los gastos de viaje, la organización continúa ofreciendo el Programa de patrocinio para compradores internacionales. Los compradores internacionales que cumplan los requisitos pueden disfrutar de hasta 3 noches de hotel GRATIS o un subsidio en efectivo de 2.600 HKD.
Ya está abierto el prerregistro en https://shorturl.at/CnL7x, por lo que se anima a los compradores internacionales a asegurar su patrocinio con antelación y a comenzar a planificar su itinerario de abastecimiento para otoño.
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