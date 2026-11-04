Meiyume presenta: BEACON en Cosmopack Asia 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Navegando hacia el futuro de la belleza

HONG KONG, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Meiyume regresa a Cosmopack Asia, en el expositor 3-C01, con BEACON: una experiencia inmersiva de exploración en el sector de la belleza, diseñada para ayudar a las marcas a identificar oportunidades de mercado y llevarlas a la práctica a través de nuestro ecosistema global interconectado.

En un sector que evoluciona rápidamente, saber qué es lo que viene a continuación es solo el principio. En BEACON, los visitantes descubrirán cómo Meiyume integra inteligencia, formulación, envasado y fabricación integral para llevar los productos desde la detección de una oportunidad hasta su realidad comercial.

Perspectivas

Comienza por las señales que definen lo que está por venir. Explora la plataforma exclusiva de Meiyume, impulsada por inteligencia artificial —Beauty Intelligence Platform—, que ayuda a las marcas a predecir comportamientos emergentes de los consumidores y a detectar cambios en el mercado antes de que se generalicen.

Innovación

Descubre conceptos de producto singulares y formatos novedosos, diseñados para generar una diferenciación significativa en un panorama de belleza saturado y competitivo.

Sostenibilidad

Descubre cómo la sostenibilidad puede ir más allá de la mera ambición e integrarse en el propio producto, mediante nuevos materiales y enfoques de envasado más inteligentes.

Empaquetado

Explore las innovaciones más recientes de Meiyume en materia de envases primarios y secundarios, así como en artículos promocionales (GWP) y materiales para el punto de venta (POSM), que demuestran cómo el diseño bien pensado, la funcionalidad y la creatividad pueden elevar la experiencia del producto.

Soluciones llave en mano y fabricación [ODM / OEM]

Desde el cuidado de la piel inspirado en la longevidad y los autobronceadores con beneficios para la dermis, hasta fragancias multifuncionales y formatos de belleza de última generación: descubre cómo las ideas evolucionan —desde la detección de una oportunidad hasta el producto final— gracias a las capacidades integradas de Meiyume, que abarcan múltiples categorías del sector de la belleza.

Un ecosistema global conectado

En todos los niveles, la red global de Meiyume reúne experiencia y capacidades de diversas regiones, ayudando a las marcas a gestionar la complejidad y a encontrar las soluciones adecuadas para su mercado y sus ambiciones.

Asociación exclusiva entre Meiyume y Cosmoprof Asia

Los visitantes también tendrán la oportunidad de recibir una bruma exclusiva para el cabello y el cuerpo, con fragancias de inspiración gourmand que mejoran el estado de ánimo y están enriquecidas con provitamina B5; el producto se presenta en un envase sostenible diseñado para llevarse como colgante en el bolso.

Escuche de nuestros expertos

Más allá del expositor, los expertos de Meiyume subirán al escenario para compartir sus perspectivas sobre dos fuerzas que están dando forma al futuro de la belleza: la evolución normativa y la sostenibilidad.

Simposio de BIFA | 10 de noviembre, 16:40–17:15

Jan Porter, Meiyume, director de Sostenibilidad CorporativaPanorama del cumplimiento normativo global en 2026: desafíos, oportunidades y estrategias para el sector de la cosmética y sus ingredientes

Cosmotalks | 12 de noviembre, 12:15–13:15Fran Zhang, Meiyume, director de MarketingSer sostenible con la belleza: El valor del rendimiento ESG y la transparencia en la cadena de suministro

Visita a Meiyume en el expositor 3-C01 y descubre adónde puede llevar a tu marca tu próxima oportunidad en el sector de la belleza.

https://meiyume.com/MEIYUME (HONG KONG) LIMITED

2/F, HK SPINNERS INDUSTRIAL BUILDING, PHASES I & II, 800 CHEUNGSHAWAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG

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