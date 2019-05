Las mejores habitaciones de hotel en el mundo según Forbes Travel Guide

Publicado 16/05/2019 5:01:06 CET

La segunda lista verificada de la compañía re refiere a hoteles de lujo desde Perth a Puerto Rico

ATLANTA, 16 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide ha dado a conocer su Lista Verificada de las Mejores Habitaciones de Hotel en el Mundo 2019 [https://www.forbestravelguide.com/collections/2019-worlds-be.... Esta lista destaca 41 hoteles en 17 países.

Las listas verificadas, se conforman con información colectada por nuestros inspectores que se alojan de incógnito en estos hoteles y evalúan hasta un máximo de 900 estándares para alcanzar las calificaciones de estrellas anunciadas cada año por la guía. La lista de las Mejores Habitaciones de Hotel en el Mundo incluye hoteles con habitaciones que no solo son hermosas, sino también excepcionalmente cómodas, funcionales y con elegantes toques como ropa de cama de la más alta calidad, una variedad de lujosos artículos de baño y tecnología bien diseñada.

Los 41 hoteles ganadores alcanzaron calificaciones perfectas en los estándares de la habitación y el baño en las áreas de elementos de lujo, comodidad y confort del huésped.

Los estándares de elementos de lujo reflejan una atención al detalle a niveles superiores, junto con opciones suntuosas y destacadas para el uso del huésped. Por ejemplo:

-- La habitación ofrece una variedad de elementos de confort y/o tecnología de alta calidad. -- Es evidente que atención especial se le ha dedicado al diseño de los interiores, que puede incluir obras de arte notables, excelente tapicería, tratamiento de ventanas sobresaliente, etc. -- Las amenidades del baño son excepcionalmente lujosas

Los estándares de confort y comodidad de los huéspedes se refieren a la comodidad física y el entorno del huésped. Las consideraciones incluyen:

-- La habitación está bien insonorizada. -- La recámara ofrece un espacio agradable para relajarse, con una área separada de la cama para ver la televisión o cenar. -- Las áreas para aseo y arreglo personal son suficientemente espaciosas por lo que dos personas puedan ducharse y vestirse con comodidad.

"Es claro que la Lista de las Mejores Habitaciones de Hotel en el Mundo Verificada por Forbes Travel Guide exhibe los más hermosos alojamientos, pero su intención va más allá de cómo se ven las habitaciones", dijo Filip Boyen, CEO de Forbes Travel Guide. "Cada uno de los hoteles de esta lista ha sido examinado exhaustivamente y ha demostrado ser sumamente cómodo y tranquilo, dotado de lujosos obsequios y tecnología superior. Felicitamos a cada persona asociada con estos maravillosos hoteles y resorts".

Entre las propiedades ganadoras, la China se ha llevado seis menciones (Encore Macau; Four Seasons Hotel Guangzhou; Mandarin Oriental, Hong Kong; Rosewood Beijing; The Peninsula Beijing; Wynn Macau), y Francia cuatro .

Los hoteles independientes lograron una presencia remarcable con 10 ganadores entre los cuales se cuentan Palace Hotel Tokyo; The Alpina Gstaad; The Fullerton Bay Hotel Singapore; y The Resort at Pedregal.

Para ver la lista completa de ganadores, clic aquí [https://www.forbestravelguide.com/collections/2019-worlds-be... .

