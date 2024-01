Menarini Group e Insilico Medicine firman un acuerdo de licencia global para un nuevo inhibidor de KAT6 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Menarini Group e Insilico Medicine firman un acuerdo de licencia global exclusivo para un nuevo inhibidor de KAT6 para posible tratamiento del cáncer de mama y otras indicaciones oncológicas

KAT6 es un objetivo emergente en tumores de mama sensibles a hormonas y otros cánceres. La sobreexpresión de KAT6A/B se correlaciona con malos resultados clínicos en pacientes con cáncer de mama ER+/HER2-, el subtipo más común.

La molécula ha demostrado una fuerte actividad preclínica. Insilico presentó datos sobre la nueva molécula en el Simposio sobre cáncer de mama de San Antonio a principios de diciembre.

Este acuerdo incluye pagos iniciales y pagos por hitos con un valor potencial combinado de más de 500 millones de dólares y regalías de ventas.

FLORENCIA, Italia y NUEVA YORK, 5 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- The Menarini Group ("Menarini"), una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, y Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una subsidiaria de propiedad absoluta de Menarini Group enfocada en brindar tratamientos oncológicos transformacionales a pacientes con cáncer, junto con la empresa de biotecnología impulsada por inteligencia artificial generativa (IA) en etapa clínica, Insilico Medicine ("Insilico"), anunció hoy que ha firmado un acuerdo de licencia exclusivo que otorga a Stemline los derechos globales para desarrollar y comercializar un nuevo inhibidor de KAT6A de molécula pequeña diseñado utilizando el Plataforma de IA, como tratamiento potencial para cánceres sensibles a hormonas y otras indicaciones oncológicas.

El cáncer de mama es el tipo de tumor que se diagnostica con más frecuencia y la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres a nivel mundial.[1] Aproximadamente el 70% de los cánceres de mama son receptores de estrógeno positivos (ER+), y la terapia endocrina sigue siendo la columna vertebral del tratamiento para los pacientes con cáncer de mama ER+. Sin embargo, los tumores pueden desarrollar resistencia a la terapia endocrina, lo que a su vez puede conducir a la progresión de la enfermedad. Este es un desafío clínico importante y resalta la necesidad urgente de nuevas terapias para ayudar a superar la resistencia al tratamiento.

Se sabe que KAT6A desempeña un papel importante en varios cánceres. La sobreexpresión de KAT6A se correlaciona con malos resultados clínicos en pacientes con cáncer de mama ER+/HER2-, el subtipo más común de cáncer de mama. En estudios preclínicos, la molécula ha demostrado una potente inhibición contra KAT6A en múltiples modelos CDX y PDX con buena eficacia y seguridad. Insilico presentó datos sobre la molécula en el Simposio sobre cáncer de mama de San Antonio a principios de diciembre.

"Estamos encantados de iniciar una colaboración con Insilico que aprovecha el poder de la IA generativa como líder en el campo, para explorar un nuevo enfoque de tratamiento prometedor y potencialmente desbloquear nuevas terapias transformadoras contra el cáncer", dijo Elcin Barker Ergun, consejero delegado de Menarini Group. "Después de haber traído la primera innovación en terapia endocrina después de casi 20 años a Estados Unidos y Europa con elacestrant para pacientes con cáncer de mama ER+, HER2-, nuestro objetivo es aumentar aún más los resultados de los pacientes, y apuntar a KAT6A puede servir potencialmente para eso en el cáncer de mama y más allá".

La nueva molécula fue diseñada por el equipo de I+D de Insilico con la ayuda de su plataforma Pharma Generative AI de extremo a extremo para inhibir KAT6A y bloquear el receptor endocrino (ER) a nivel transcripcional, lo que le otorga el potencial de superar la resistencia a las terapias endocrinas debido a mutación o activación constitutiva del RE independiente del ligando. Actualmente, la terapia endocrina en combinación con inhibidores de CDK4/6 es el tratamiento estándar para pacientes con cáncer de mama ER+/HER2- con enfermedad avanzada o metastásica. Se necesitan nuevas combinaciones con inhibidores de CDK4/6 y/o nuevos SERD orales para ampliar aún más los resultados.

"Estamos entusiasmados con la promesa de nuestra última terapia generativa diseñada por IA de proporcionar una nueva opción de tratamiento potencial para pacientes con cáncer de mama", afirmó Alex Zhavoronkov, PhD, fundador y coconsejero delegado de Insilico Medicine. "Con su visión innovadora y su profundo enfoque en brindar terapias transformadoras en oncología, Stemline es el socio ideal para liderar esta molécula hacia el desarrollo y los ensayos clínicos".

Según los términos del acuerdo, Stemline proporcionará un pago inicial de 12 millones de dólares a Insilico. El valor combinado del acuerdo, incluidos todos los hitos comerciales, regulatorios y de desarrollo, supera los 500 millones de dólares, seguido de regalías de hasta dos dígitos.

Acerca de Menarini Group

Menarini Group es una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, con una facturación de más de 4.400 millones de dólares y más de 17.000 empleados. Menarini está enfocado en áreas terapéuticas con altas necesidades insatisfechas con productos para cardiología, oncología, neumología, gastroenterología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Con 18 sitios de producción y 9 centros de investigación y desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 140 países en todo el mundo. Para obtener más información, visite menarini.com.

Acerca de Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una filial de propiedad absoluta de Menarini Group, es una compañía biofarmacéutica en etapa comercial centrada en el desarrollo y comercialización de novedosas terapias oncológicas. Stemline comercializa ORSERDU® (elacestrant) en Estados Unidos y en la UE, una terapia endocrina oral indicada para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas u hombres adultos con receptor de estrógeno (ER) positivo, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2) negativo, cáncer de mama avanzado o metastásico con mutación ESR1 con progresión de la enfermedad después de al menos una línea de terapia endocrina. Stemline también comercializa ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un novedoso tratamiento dirigido a CD123 para pacientes con neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (BPDCN), un cáncer hematológico agresivo, en Estados Unidos y Europa, que es el único tratamiento aprobado para BPDCN en EE.UU. y la UE hasta la fecha. Stemline también comercializa en Europa NEXPOVIO® (selinexor), un inhibidor de XPO1 para el mieloma múltiple. Stemline también tiene una extensa cartera clínica de moléculas pequeñas y productos biológicos en diversas etapas de desarrollo para una variedad de cánceres sólidos y hematológicos.

Acerca de Insilico Medicine

Insilico Medicine, una empresa global de biotecnología en etapa clínica impulsada por IA generativa, está conectando análisis de biología, química y ensayos clínicos utilizando sistemas de IA de próxima generación. La empresa ha desarrollado plataformas de inteligencia artificial que utilizan modelos generativos profundos, aprendizaje por refuerzo, transformadores y otras técnicas modernas de aprendizaje automático para el descubrimiento de objetivos novedosos y la generación de estructuras moleculares novedosas con las propiedades deseadas. Insilico Medicine está desarrollando soluciones innovadoras para descubrir y desarrollar medicamentos innovadores para el cáncer, la fibrosis, la inmunidad, las enfermedades del sistema nervioso central, las enfermedades infecciosas, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. www.Insilico.com

