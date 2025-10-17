Mesoskin de Wingderm® marca un nuevo hito con más de 1,1 millones de procedimientos en todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

-Mesoskin de Wingderm marca un nuevo hito en la administración no invasiva con más de 1,1 millones de procedimientos en todo el mundo

BEIJING, 17 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Mesoskin, el dispositivo de mesoterapia virtual no invasivo para el cuidado de la piel y el cuero cabelludo, se ha aplicado en más de 1,1 millones de procedimientos en todo el mundo, lo que marca un hito significativo en su trayectoria de innovación y confianza.

Mesoskin fue desarrollado por Wingderm y lanzado en 2017. Al ofrecer un enfoque suave y no invasivo, está diseñado para facilitar la absorción de los ingredientes activos en el cuidado de la piel y complementar las rutinas de cuidado de la piel y el cuero cabelludo. Desde su lanzamiento, Mesoskin ha recibido numerosos elogios y sigue siendo altamente recomendado por profesionales de la estética.

Prof. Hang Wang, presidenta ejecutiva de AMWC China, observó el uso de Mesoskin en entornos profesionales. Observó que Mesoskin facilita la aplicación de ingredientes cosméticos de alto peso molecular de forma gradual y controlada. A diferencia de la aplicación directa de productos o del uso de herramientas como un dermapen, la punta del cartucho de Mesoskin está diseñada para cubrir un área más amplia, lo que ayuda a los esteticistas a aplicar productos cosméticos de forma eficiente y cómoda. Gracias a su diseño no invasivo y su versatilidad, Mesoskin se utiliza habitualmente en rutinas de belleza y cuidados en salón.

Mesoskin se combina fácilmente con diversos productos cosméticos, lo que permite un cuidado de la piel personalizado. "Llevo muchos años usando Mesoskin y mis clientes suelen comentar que su piel se siente bien hidratada y luce más radiante después de las sesiones", afirmó la Dra. Gabriela Mercik, una de las profesionales de la estética más prestigiosas de Londres.

"La aplicación global de Mesoskin refleja su sólida presencia en la industria estética y la continua demanda de experiencias estéticas seguras y cómodas. Wingderm continúa impulsando su crecimiento mediante la innovación, ampliando y perfeccionando su línea de productos. Al introducir soluciones innovadoras, Wingderm aportará valor a sus socios globales y contribuirá al progreso de la industria estética", afirmó Will Wang, consejero delegado de Wingderm.

Acerca de Wingderm

Wingderm, desde su fundación en 2016, con el objetivo de "Estética y Tecnología, Fáciles de Conseguir", ofrece dispositivos médicos estéticos fotoeléctricos inteligentes, líderes y fiables, que se han exportado a más de 80 países, con más de 25.000 unidades instaladas, reconocidas por su seguridad y eficacia por expertos y amantes de la belleza.

