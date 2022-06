- Messi y Neymar del PSG unen fuerzas con Jay Chou para redefinir el arte y la caridad del metaverso, ¿y quién es Jay Chou?

PARÍS, 19 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El club de fútbol francés Paris Saint-Germain (PSG) y la superestrella de Mandopop Jay Chou, representados por Edison's Co., anunciaron recientemente que lanzarán juntos un nuevo proyecto de arte de metaverso. El vídeo promocional en Instagram muestra a Lionel Messi, Neymar y Chou mostrando una vista previa de la obra de arte, que combina la mascota del PSG con el estilo único de diseño de Chou.

Chou, quien protagonizó "The Green Hornet" y "Now You See Me 2", es bien conocido como el cantante pop más importante de Asia. El año pasado, se convirtió en uno de los artistas más reproducidos en numerosos países asiáticos en Spotify (proporcionado por Edison's Co). Solo el concierto en línea del mes pasado de Chou recibió más de 100 millones de visitas.

Chou recientemente se ha hecho un nombre en el mundo del arte, con renombrados coleccionistas elogiando la obra de arte de la estrella. En 2021 vendió su colección de guantes blancos en Sotheby's por 10,7 millones de dólares. Esta vez, Chou desea colaborar con el PSG para innovar una nueva forma de arte del metaverso.

PSG espera que la relación con el icono de Mandopop amplíe su alcance en Asia. Chou también está expandiendo su alcance en Europa y pronto podría anunciar un concierto en el Parc des Princes, el estadio del PSG, marcando la primera vez que un artista mandarín actúa allí.

Los esfuerzos filantrópicos de Chou siguen a sus vastas empresas. Durante la última década, se ha dedicado a ayudar a niños desfavorecidos. Esta vez, junto con el PSG, Chou está haciendo una campaña para crear conciencia y recaudar fondos para los niños empobrecidos a través del Fondo de Dotación del PSG.

Vídeo viral de un caballo bailando con la música de Chou: https://www.instagram.com/tv/Ceq7lFnDVAq

Instagram de Jay Chou: https://www.instagram.com/jaychou/