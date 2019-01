Metallica y Arrogant Consortia presentan Enter Night Pilsner

Publicado 14/01/2019 9:01:43 CET

"Una pilsener lupulada con notas arenosas"

ESCONDIDO, California, 14 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Metallica [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345339-1&h=2010704520&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345339-1%26h%3D1798408351%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.metallica.com%2F%26a%3DMetallica&a=Metallica] y Arrogant Consortia [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345339-1&h=202082611&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345339-1%26h%3D2323958841%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arrogantconsortia.com%2F%26a%3DArrogant%2BConsortia&a=Arrogant+Consortia] (un sello de Stone Brewing) han anunciado Enter Night Pilsner [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345339-1&h=2202082520&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345339-1%26h%3D2657085513%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arrogantconsortia.com%2Fbeer%2Fyear-round-releases%2Fenter-night-pilsner%26a%3DEnter%2BNight%2BPilsner&a=Enter+Night+Pilsner]. Enter Night Pilsner, que se comercializa en EE.UU. ahora y en el mercado internacional esta primavera, es una expresión única de valores compartidos que han ayudado a definir a Metallica y Stone Brewing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345339-1&h=2142466325&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345339-1%26h%3D2407593340%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.stonebrewing.com%2F%26a%3DStone%2BBrewing&a=Stone+Brewing]: intensamente independiente, transcendencia de géneros, ruptura de prejuicios y desafío a la convención.

Enter Night Pilsner es el resultado de la chispa creativa única entre dos entidades que se han convertido en fuerzas naturales, internacionales en sus mundos respectivos pero que salen de los márgenes. Una visión intensa combinada con una peineta compartida hacia el orden establecido convierte a Enter Night Pilsner en una colaboración que merece la pena celebrar. Los miembros de Metallica y el liderazgo de Stone participaron en todos los pasos junto con su equipo cervecero talentoso. Desde la sede central de Metallica en la bahía y la sede central de la cervecería en San Diego, a las numerosas cervezas entre bambalinas en los espectáculos, el espíritu de la colaboración fue poderoso. Lars Ulrich de Metallica y Greg Koch, cofundador de Stone, disfrutaron de "discusiones" (es decir, "bebiendo") con cerveza en el hogar de Lars. Después de todo, solo tenían una oportunidad de hacerlo bien y cualquier cosa inferior a un resultado increíble no era una opción.

"La cantidad de ideales y perspectivas que comparten Metallica y Stone Brewing son infinitas", comentó Lars. "Siempre me sorprende la similitud de nuestros caminos. La visión del mundo en el que vivimos, la creatividad y el proceso, y el sentido de lugar en relación con colegas y "The Man" son casi idénticas. Esta colaboración va más allá de fácil y pura, estamos deseosos de compartir esta increíble bebida con todo el mundo".

"Recuerdo una foto de Metallica en la portada de una revista después de la presentación de Black Album", recuerda Greg. "En la portada había una cita que aún resuena hoy en día: 'Metallica no llegó al número uno, el número uno llegó a Metallica'. Me encantó su significado. Hazlo a tu manera y no comprometas tu arte. Si eres genial en lo tuyo, la gente vendrá. Esta cita sencilla la considero uno de los elementos filosóficos fundacionales de Stone Brewing".

Además de su persistencia intensa, los amantes de la cerveza remarcaran su notable sabor y aroma que combina con ingenio la belleza de la pilsener tradicional del norte de Alemania con los armónicos de agresión de Arrogant Consortia. El resultado es una pilsener que define el género con toques de amargura para acabar. Apareció por primera vez para los pocos merecedores en conciertos exclusivos de Metallica durante el otoño pasado. La cerveza se distribuirá en todo EE.UU. durante el primer trimestre de 2019 y su dominio global se llevará a cabo durante esta primavera, para cubrir Europa, Australia, China y más allá.

Arrogant Consortia es un sello de entera propiedad de Stone Brewing. Su gama de cervezas a menudo agresivas y siempre superiores incluye Arrogant Bastard Ale y la Arrogant Bastard Ale envejecida en barrica de whisky, entre otras. Esta cervecería de fama mundial es conocida por ondear la bandera de cerveza artesanal independiente mientras se manifiesta contra el carácter soso, aburrido de las "rubias con burbujas" masificadas del sector. Enter Night Pilsner se ha macerado para tomarla fresca y se disfruta mejor con amigos... en bares, patios o maleteros... con tu música favorita.

Datos breves:Estadísticas: 5.7% contenido de alcohol, 45 IBU (unidades internacionales de amargor)Envasado: Paquete de seis cervezas en lata o de barril de 16 oz (473 ml aprox.)Buscador de cerveza: find.arrogantconsortia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345339-1&h=1350255140&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345339-1%26h%3D3217050654%26u%3Dhttps%3A%2F%2Ffind.arrogantconsortia.com%2Fab%2523ready%26a%3Dfind.arrogantconsortia.com&a=find.arrogantconsortia.com] Conciertos de Metallica: Metallica.com/tour [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345339-1&h=3492494786&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345339-1%26h%3D4268075256%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.metallica.com%2Ftour%26a%3DMetallica.com%2Ftour&a=Metallica.com%2Ftour] Recursos digitales de Enter Night Pilsner: https://brandfolder.com/arrogantconsortia/enter-night [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2345339-1&h=2589861812&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345339-1%26h%3D1108387872%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fbrandfolder.com%2Farrogantconsortia%2Fenter-night%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fbrandfolder.com%2Farrogantconsortia%2Fenter-night&a=https%3A%2F%2Fbrandfolder.com%2Farrogantconsortia%2Fenter-night] #EnterNightPilsner

