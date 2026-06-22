METZ se asocia con la diseñadora Iracema Trevisan para reinventar el arte de vivir en el hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

-METZ se asocia con la diseñadora de lujo internacional Iracema Trevisan para reinventar el arte de vivir en el hogar

MILÁN, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- METZ ha dado a conocer una colaboración creativa junto a la diseñadora de lujo internacional Iracema Trevisan, que reúne una estética refinada y tecnología de visualización avanzada para explorar nuevas posibilidades para la vida en el hogar moderna.

Contando con una carrera que abarca diseño de lujo, moda y estilo de vida, Iracema Trevisan ha desarrollado un enfoque creativo distintivo definido por la elegancia, el equilibrio y la resonancia emocional. Su trabajo refleja una profunda comprensión de cómo el diseño puede dar forma a la atmósfera de un espacio y enriquecer las experiencias cotidianas. Esta filosofía se alinea naturalmente con la visión de METZ de crear productos que combinen innovación tecnológica con un diseño sofisticado.

En METZ, la tecnología no se limita a las especificaciones, sino que se centra en la experiencia. Como la pantalla más grande y central del hogar, la televisión ha evolucionado más allá del mero entretenimiento para convertirse en un elemento fundamental del diseño de interiores y la expresión personal. A través de esta colaboración, METZ explora cómo la tecnología, el arte y el estilo de vida pueden coexistir armoniosamente, transformando los espacios habitables en reflejos del gusto y la creatividad individuales.

Tanto METZ como Iracema Trevisan comparten la convicción de que los productos modernos deben ir más allá de una función práctica. Deben contribuir a la atmósfera general del hogar, creando espacios que resulten cómodos, inspiradores y significativos.

Esta visión se refleja en el recién lanzado METZ MNH7000Z, presentado en abril de 2026. Combinando la avanzada tecnología Mini LED, el rendimiento de color Quantum Dot, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos y Google TV, el MNH7000Z ofrece una experiencia visual inmersiva con un diseño refinado que se integra a la perfección en interiores contemporáneos. Más que un televisor, representa la constante búsqueda de METZ por integrar un rendimiento visual superior con una estética orientada al estilo de vida.

"El gran diseño consiste en crear armonía entre las personas, la tecnología y el espacio", afirmó Iracema Trevisan. "Estoy entusiasmada de colaborar con METZ para explorar cómo un diseño bien pensado puede enriquecer la vida cotidiana y aportar más belleza al hogar".

Coincidiendo con el Amazon Prime Day de este año, algunos televisores METZ, incluido el MNH7000Z, están disponibles a través de la tienda oficial de METZ en Amazon Italia. El evento ofrece a los consumidores la oportunidad de experimentar la combinación única de diseño, innovación y entretenimiento en el hogar de primera calidad de METZ.

Enlace de producto: https://amzn.to/4uzHFMn

Fundada en el año 1938, METZ es una prestigiosa empresa alemana de electrodomésticos conocida por su tradición de excelencia en ingeniería e innovación. A través de su marca METZ blue, lanzada en 2018, la compañía continúa ofreciendo tecnología televisiva avanzada y productos centrados en el estilo de vida a consumidores de 24 países europeos, combinando diseño de inspiración alemana, tecnología moderna y experiencias cotidianas significativas.

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