Mibro se expande a Estados Unidos con relojes inteligentes deportivos de alto rendimiento

SHENZHEN, China, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El fabricante de wearables inteligentes Mibro ingresa al mercado estadounidense con dos relojes inteligentes enfocados en el deporte, aportando una trayectoria construida junto con atletas y clubes deportivos en Europa.

El lanzamiento en Estados Unidos marca el mayor paso de Mibro hasta la fecha en su expansión global, ya que la marca se dirige a atletas estadounidenses, entusiastas del aire libre y usuarios habituales del fitness bajo su lema: "Vive con inteligencia, mantente activo".

Fundada en 2015, Mibro cuenta con más de 500 empleados de I+D unidos por una sola idea: los wearables inteligentes deben ayudar a las personas a mejorar, no solo a registrar métricas. Sus productos ponen en práctica esta idea, combinando un diseño inteligente con algoritmos avanzados de seguimiento deportivo y hardware de alta gama. El resultado: compañeros para el día a día diseñados para seguir el ritmo de quienes los usan.

Este enfoque ha cultivado una base global de 4,2 millones de usuarios, especialmente en Europa, donde la marca colabora con clubes de primer nivel y atletas individuales para desarrollar y validar su tecnología en entrenamientos reales y condiciones al aire libre.

En el pádel, el deporte de raqueta de rápido crecimiento que arrasa en todo el continente, el análisis basado en IA de Mibro ayuda a los jugadores de competición a identificar debilidades y perfeccionar su técnica al reconocer seis tipos de golpe distintos con una precisión del 92,2%. Desarrollada y validada en partidos, pistas y jugadores reales de España y Francia, la tecnología ha sido adoptada por clubes profesionales y amateurs de ambos países.

Esta capacidad demostrada de convertir datos brutos de rendimiento en información práctica para el entrenamiento es la base de los dos productos que lideran el lanzamiento en Estados Unidos:

Mibro Explorer S–TI Standard: Un reloj robusto para exteriores con resistencia al agua de 100 metros y 10 certificaciones de durabilidad de grado militar, diseñado para condiciones extremas, desde buceo hasta montañismo.

Mibro GS Pro 2: Un smartwatch deportivo insignia, diseñado para triatlón y entrenamiento multideportivo, con monitorización completa de la actividad física y 20 días de batería.

Ambos productos comparten la misma promesa que la marca ha cumplido para millones de personas en todo el mundo: ayudar a las personas a mantenerse activas y celebrar cada paso adelante. Ya están disponibles en la página web oficial de Mibro y en la tienda oficial de Amazon.

Acerca de Mibro

Mibro es una marca de wearables inteligentes diseñados para el deporte y la exploración al aire libre. Con sede en Shanghái y un centro de ventas global en Shenzhen, la marca desarrolla dispositivos inteligentes, fiables y fáciles de usar diseñados para ayudar a las personas a superar sus límites. Para más información, visita https://www.mibrofit.com o síguelos en Facebook e Instagram.

