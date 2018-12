MICAWOR - Festival de arte PULIMA 2018

Publicado 17/12/2018 12:06:20 CET

TAIPÉI, Taiwán, 17 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- El festival de arte Pulima, que tiene lugar cada dos años, es el primer evento artístico nacional de Taiwán centrado en mostrar la nueva faceta del arte indígena contemporáneo. El festival de arte Pulima de 2018, organizado y patrocinado por la Indigenous Peoples Cultural Foundation (Fundación Cultural de los Pueblos Indígenas), se está celebrando este año en el Museo de Arte Contemporáneo de Taipéi. El festival de arte Pulima, con el tema «MICAWOR -- Turning Over» (Dando un vuelco) y dirigido por el director artístico, Nakaw Putun, invita a un total de 26 grupos de artistas taiwaneses e internacionales, y organiza ocho espectáculos en el marco de la competición de artes escénicas para nuevos talentos (Performing Arts Competition for New Talents), además de una serie de foros internacionales, charlas de artistas, talleres y hasta 250 interesantes actividades. El festival presenta y comparte la energía creativa de los artistas indígenas con todos los participantes y está listo para dar un vuelco a la imaginación de los visitantes con el arte indígena contemporáneo.

https://mma.prnewswire.com/media/791434/MICAWOR_2018_PULIMA_Art_Festival.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/791434/MICAWOR_2018_PULIMA_Art_Festival.jpg ]

Algunos eventos interesantes son la exposición de premios de arte Pulima Art Award Exhibition que presenta a los 21 ganadores de los premios Pulima y una exposición por invitación. Incluye una imagen expansiva de proyecto multicanal de hasta 17 pies (unos 5,20 metros) de ancho - «In Pursuit of Venus [infected]» (La búsqueda de Venus [infectada])realizada por la artista reconocida internacionalmente Lisa Reihana (Nueva Zelanda); «Lighting the Tobacco» (Prendiendo el tabaco), una combinación de instalación escultórica y proyección de vídeo realizada por Sakuliu, que refleja la pérdida de la cultura tradicional; y la obra de instalación de Labay Eyong (ganador del gran premio de la 2ª y la 3ª edición del premio de arte Pulima), titulada «Mother Land» (Madre Tierra) y que combina «madre» y «tierra» como metáfora del ciclo infinito que integra y fusiona la tierra y la vida.

Además, la cooperación y la conexión indígena internacional es un objetivo principal del Festival de este año. En la ceremonia de apertura, Bulareyaung Dance Company (B.D.C) y TAI Body Theatre, con el coreógrafo de Nueva Zelanda y el artista multidisciplinar australiano, presentarán una serie de espectáculos contemporáneos. Además, este año, el festival de arte Pulima ha participado en el programa de «A Festival in Festival» (Un festival dentro del festival), que colabora con YIRRAMBOI First Nations Arts Festival, el principal festival internacional de arte contemporáneo indígena de Melbourne. Durante la semana del festival YIRRAMBOI, los artistas australianos traen una serie de talleres, espectáculos, charlas, conciertos y exposiciones, etc. para mostrar la escena artística de First Nations y exhibir el fabuloso arte australiano. «Esperamos que el programa cree más oportunidades para compartir culturas y llevar la increíble diversidad de la creatividad indígena a todos los participantes/personas/público/visitantes» dice el organizador.

INFORMACIÓN ADICIONALFechas de la muestra: Sábado, 3 de noviembre de 2018 - Domingo. 13 de enero de 2019Lugar: Museo de Arte Contemporáneo, TaipéiSitio web de la exposición: www.pulima.com.tw [http://www.pulima.com.tw/]

