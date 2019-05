Microsoft ofrece nuevos avances en Azure, desde la nube hasta la periferia, antes del congreso Microsoft Build (1)

Publicado 03/05/2019 20:48:31 CET

Microsoft sigue comprometida en la creación de la plataforma de desarrollo más productiva que permita a los desarrolladores aprovechar las últimas tendencias en tecnologías de computación

REDMOND, Washington, 3 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El jueves, Microsoft Corp. anunció una serie de nuevos servicios y tecnologías para desarrolladores de Azure que ofrecerán a estos últimos funcionalidades avanzadas que van desde el áreas de la IA, a la realidad mixta, el IoT y la tecnología de la cadena de bloques. La compañía presentará estos y otros avances tecnológicos en la nube híbrida y de computación periférica en sus jornadas dedicadas a desarrolladores en el Microsoft Build.

"Hoy en día, los desarrolladores se encuentran ante enormes oportunidades. Desde la creación de aplicaciones con IA y realidad mixta, hasta aplicaciones que aprovechan las capacidades de la tecnología de la cadena de bloques para solucionar problemas comerciales y empresariales, las habilidades y la influencia de los desarrolladores están creciendo día a día", afirmó Scott Guthrie, vicepresidente ejecutivo de Microsoft Cloud y del Grupo de Inteligencia Artificial. "Y nosotros, a su vez, proporcionamos a los desarrolladores servicios innovadores mediante Azure, diseñados para crear las aplicaciones de nueva generación. Dado que el 95% de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan Azure, estas innovaciones tendrán un efecto de lo más amplio".

Microsoft mantiene su compromiso de crear la plataforma de inteligencia artificial más productiva

Microsoft ha anunciado un nuevo conjunto de tecnologías de IA con Azure que van a permitir a los desarrolladores y a los científicos de datos aplicar IA a cualquier solución.

-- Los servicios cognitivos de Azure permiten a las aplicaciones ver, oír, reaccionar, traducir, sacar conclusiones lógicas y mucho más. Microsoft introduce una nueva categoría de servicios cognitivos llamada "Decision" (Decisión). Estos servicios proporcionan a los usuarios recomendaciones específicas para tomar decisiones informadas de manera eficaz. La categoría incluye Content Moderator (Moderador de contenido), el servicio presentado recientemente Anomaly Detector (Detector de anomalías), así como un nuevo servicio llamado Personalizer (Personalizador), que utiliza aprendizaje reforzado para proporcionar a los usuarios recomendaciones específicas para tomar decisiones informadas rápidamente. -- Microsoft está aplicando tecnologías de Inteligencia Artificial a Azure Search, lo cual permite ofrecer una funcionalidad de búsqueda cognitiva a disposición del público y que los usuarios utilicen los algoritmos de los servicios cognitivos para recabar nueva información analítica a partir de contenido estructurado y no estructurado. Asimismo, la compañía está probando actualmente una nueva funcionalidad que permite a los desarrolladores guardar los datos de IA obtenidos durante las búsquedas cognitivas. Esta prestación simplificará la creación de experiencias con gran cantidad de datos sacando el máximo partido a herramientas de visualización Power BI o a modelos de aprendizaje automático.

Otra innovación en el campo de Azure Machine Learning simplifica el proceso de creación e implementación de módulos de aprendizaje automático:

-- La funcionalidad de MLOps con la integración de Azure DevOps se asegura la reproducibilidad, controlabilidad y automatización del ciclo de vida completo del proceso de aprendizaje automático. -- Las innovaciones en aprendizaje automático automatizado y una interfaz de usuario intuitiva facilitan la creación de modelos de alta calidad. -- La interfaz visual de aprendizaje automático permite el desarrollo e implementación de experiencias del tipo arrastrar y soltar sin necesidad de usar código. -- Con el fin de conseguir una latencia extremadamente baja y una inferencia que resulte rentable, Microsoft ha anunciado la disponibilidad para el gran público de modelos acelerados por hardware ejecutados en FPGA (circuitos integrados lógicos programables), así como la compatibilidad con ONNX Runtime para NVIDIA TensorRT e Intel nGraph, para sistemas de inferencia de alta velocidad en NVIDIA y chipsets Intel.

Ampliación de las capacidades en la computación inteligente periférica

La compañía ha presentado hoy una serie de nuevos productos y soluciones destinados a satisfacer las necesidades actuales y futuras de la nube híbrida y la computación periférica:

-- Microsoft ha presentado Azure SQL Database Edge que va a satisfacer una amplia gama de necesidades de computación periférica. Un motor SQL, optimizado para reducir los requisitos de computación con funcionalidades de IA incorporadas, combina funcionalidades de transferencia de datos en tiempo real con el aprendizaje automático directamente en la base de datos y funciones gráficas para crear un entorno periférico inteligente. Dado que Azure SQL Database Edge utiliza la misma superficie de programación que Azure SQL Database y SQL Server, los desarrolladores pueden transferir fácilmente aplicaciones a la periferia sin tener que dominar nuevas herramientas y lenguajes de programación, asegurando así una experiencia de programación coherente. -- Microsoft también ha anunciado un nuevo lenguaje de modelado IoT Plug and Play de código abierto, diseñado para conectar sin problemas los dispositivos IoT a la nube, lo cual permite a los desarrolladores resolver uno de sus mayores problemas: la implementación de soluciones IoT a gran escala. Anteriormente, los desarrolladores tenían que escribir programas específicamente para cada dispositivo compatible, lo cual limitaba significativamente el alcance de la implementación de aplicaciones de IoT. El sistema IoT Plug and Play proporcionará a los usuarios un amplio ecosistema de dispositivos de socios certificados con la capacidad de conectarse rápidamente. -- Microsoft está simplificando el proceso de desarrollo de aplicaciones de realidad mixta utilizando HoloLens2 mediante la introducción de HoloLens 2 Development Edition. El nuevo kit de herramientas proporciona a la comunidad de desarrolladores de realidad mixta acceso a soluciones que les ayudan a crear y ejecutar experiencias de realidad mixta en una amplia gama de dispositivos. -- A finales de mayo, los desarrolladores tendrán acceso a la compatibilidad de Unreal Engine 4 de streaming e integración de plataformas nativas para las herramientas de HoloLens 2. Con esta funcionalidad, los desarrolladores podrán generar visualizaciones fotorrealistas de alta calidad y crear productos de realidad mixta inmersiva para soluciones destinadas a la arquitectura, el diseño de productos, la producción industrial, etc.?

Aumento significativo de la inversión en tecnología para desarrolladores de cadena de bloques

El año pasado, Microsoft anunció la plataforma Azure Blockchain Workbench, que proporcionó a los desarrolladores una interfaz simple e intuitiva para modelar aplicaciones de cadena de bloques en una red preconfigurada compatible con Azure. Las novedades presentadas hoy llevan la funcionalidad de la plataforma a un nuevo nivel.

