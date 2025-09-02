Midea se convertirá en el nuevo patrocinador principal del FC Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca líder mundial de electrodomésticos inteligentes firma un acuerdo de cinco temporadas para lucir en la manga del FC Barcelona a partir de la temporada 2026/2027

BARCELONA, España, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Midea y el FC Barcelona se enorgullecen de anunciar que la marca líder mundial de electrodomésticos inteligentes se unirá al campeón de La Liga y la Copa del Rey como Socio Principal del FC Barcelona a partir de la temporada 2026/2027. Este histórico acuerdo de cinco temporadas permitirá que Midea aparezca en la manga de todas las camisetas y ropa de entrenamiento del FC Barcelona, además de tener una amplia presencia de marca durante los partidos de La Liga en casa.

El 2 de septiembre, la alta dirección de Midea visitó Spotify Camp Nou, donde Lewis Fu, presidente de Midea International Business, y Rafael Yuste i Abel, vicepresidente primero del FC Barcelona, firmaron el acuerdo.

"Será un honor para el FC Barcelona dar la bienvenida a Midea, a partir de la temporada 2026/27, a la gran familia Barça", declaró Rafael Yuste. "Su liderazgo en soluciones para el hogar inteligente y su compromiso con la investigación y la innovación se alinean perfectamente con el espíritu de un FC Barcelona que mira hacia el futuro. Esta alianza demuestra una vez más el poder de la marca Barça como imán para empresas de todo el mundo que ven en el FC Barcelona la mejor plataforma para sus proyectos".

"El FC Barcelona es uno de los clubes más exitosos de todos los tiempos y uno de los equipos deportivos más populares del mundo", afirmó Lewis Fu. "Esperamos una colaboración duradera en la que Midea y el FC Barcelona sean los líderes mundiales dentro y fuera del campo".

El FC Barcelona ha ganado 28 títulos de La Liga y 5 trofeos de la Champions League, convirtiéndose en uno de los clubes más laureados de todos los tiempos. Además, goza de popularidad mundial con más de 430 millones de seguidores en línea, una audiencia televisiva anual de 400 millones y 2 millones de camisetas vendidas cada año.

El FC Barcelona se suma a la creciente lista de patrocinios de clubes para Midea, que se complementan con competiciones nacionales como la Copa Asiática de la AFC 2027, la Copa de Naciones de la CAF 2025 y la Copa Oro de la CONCAFAF 2025, así como competiciones de clubes como la Liga de Campeones Élite de la AFC y la Copa Sudamericana de la CONMEBOL.

Acerca de Midea y Midea Group

Midea es una marca de electrodomésticos que forma parte del negocio de Hogares Inteligentes de Midea Group, junto con Tecnología Industrial, Tecnología de la Construcción, Robótica y Automatización, Medicina y Logística Inteligente.

Midea Group, fundado en 1968 y con más de 190.000 empleados a nivel mundial, generó ingresos de 57.500 millones de dólares en 2024 y se ubicó en el puesto 246 de la lista Fortune Global 500 en 2025.

Acerca de FC Barcelona

El FC Barcelona es considerado el club multideportivo más grande del mundo y en 2024 celebró su 125º aniversario. Fue fundado en 1899 y es propiedad de sus socios. El club tiene un fuerte arraigo en su ciudad y país, Cataluña, y una visión global, con sedes oficiales en tres ciudades: Barcelona, Hong Kong y Miami.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762448...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762449...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-se-convertira-en-el-nuevo-patrocinador-principal-del-fc-barcelona-302544215.html