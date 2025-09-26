Mindray presenta el Proyecto 2030 y reescribe el futuro de la ecografía en la salud femenina en ISUOG

(Información remitida por la empresa firmante)

CANCÚN, México, 26 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 15 de septiembre, en el Congreso Mundial ISUOG 2025 en Cancún, México, Mindray presentó el Proyecto 2030, una iniciativa para mejorar el acceso global a la tecnología de ultrasonido. El proyecto se presentó ante un público internacional de destacados especialistas, culminando una conferencia que tuvo como punto culminante las soluciones OBG de Mindray.

La solución de ultrasonido de Mindray para el cuidado de la salud de la mujer brilla en el escenario.

Durante el congreso, el profesor Savino Gil Pugliese (jefe de Cirugía Fetal del Hospital Universitario de Córdoba) y el profesor Roberto Albinagorta (embajador de ISUOG para Latinoamérica) impartieron la sesión de demostración de escaneo, guiando el Mindray Nuewa R9 Platinum a través de corazones fetales en el primer trimestre y masas ginecológicas complejas. La nitidez 4D, el color de súper resolución y la cuantificación inteligente generaron aplausos espontáneos de cientos de asistentes. "Esta es una nueva forma de contar historias en ultrasonido", declaró Albinagorta.

Como plataforma global de intercambio académico en el campo de la ecografía OBG, ISUOG se ha centrado desde hace tiempo en el desarrollo de la medicina ecográfica en todo el mundo. En consonancia con la misión de ISUOG, Mindray colabora con expertos para impulsar la medicina ecográfica y mejorar la accesibilidad a la atención médica.

Al respecto, la profesora Liona Poon, presidenta electa de ISUOG, afirmó: "El éxito de la colaboración entre el mundo académico y la industria depende de una visión compartida, la transparencia y el compromiso con el impacto clínico. Las instituciones académicas aportan rigor científico y conocimiento clínico, mientras que los socios de la industria ofrecen las herramientas y la escalabilidad necesarias para traducir la innovación en práctica".

De proveedor a vanguardia: nace el Proyecto 2030

El 15 de marzo, Mindray Medical Imaging lanzó oficialmente el Proyecto 2030, ante la presencia de la comunidad internacional de ultrasonidos.

Ya en 2023, Mindray inició el Proyecto 2025, cuyo objetivo era colaborar con expertos y académicos para impulsar el avance de la ecografía. La creación de 68 escuelas de ecografía en todo el mundo, el beneficio de más de 10.000 médicos, la organización de más de 2.000 eventos de intercambio académico y la publicación de más de 100 artículos científicos son los logros del Proyecto 2025.

En el futuro, Mindray seguirá implementando el Proyecto 2030. Gene Liang, director general de Imagen Médica de Mindray, enfatizó: "Nuestro objetivo es contribuir continuamente al desarrollo de la formación básica en ecografía y construir plataformas de intercambio académico para promover la comunicación global. Liderando la industria, aportamos valor a la salud de la mujer al hacer que la tecnología sea más accesible. Guiados por la responsabilidad social y la atención compartida, juntos lo haremos realidad".

El Proyecto 2030 ya zarpó. El reloj empieza a correr.

Acerca de Mindray

Mindray es un proveedor líder mundial de dispositivos y soluciones médicas, comprometido a hacer que la atención médica sea más accesible en todo el mundo.

