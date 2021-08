- El minorista global de moda SHEIN anuncia la primera serie de SHEIN X 100K Challenge con jueces invitados: Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons y Laurel Pantin

Para celebrar el éxito del programa SHEIN X, el SHEIN X 100K Challenge dará a los diseñadores emergentes participantes la oportunidad de ganar un gran premio de 100.000 dólares junto con la posibilidad de aparecer en el escaparate de moda de otoño/invierno 2021 de SHEIN que será transmitido virtualmente.

LOS ÁNGELES, 17 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El minorista mundial de moda y estilo de vida SHEIN será el anfitrión de la primera serie SHEIN X 100K Challenge este verano. La serie de 4 episodios contará con un panel de jueces repleto de estrellas como Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons y Laurel Pantin. El desafío Be Bold, Be You comenzará con 30 diseñadores emergentes, que competirán por una oportunidad de llegar al top 5 final.

Los 5 finalistas tendrán la oportunidad de volar a Los Ángeles para la final y una oportunidad única de ser asesorados por los jueces (1 a 1) durante el desafío final: Be You!. El diseñador ganador se anunciará en el último episodio de la serie: el domingo 12 de septiembre, y se llevará a casa el gran premio de 100.000 dólares.

Estas creaciones de los diseñadores de SHEIN X se exhibirán durante el desfile de moda virtual de otoño/invierno 2021 de SHEIN y se transmitirán a millones de espectadores en todo el mundo. La serie SHEIN X 100K Challenge comienza el domingo 22 de agosto, a través de la aplicación gratuita de SHEIN, así como de los sitios oficiales de SHEIN en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook.

SHEIN lanzó el programa de incubación de diseñadores SHEIN X en enero de 2021. El programa en curso tiene como objetivo proporcionar a los diseñadores de moda emergentes la oportunidad de asociarse con SHEIN y llevar sus marcas a nuevas alturas. El programa de series online es una de las muchas grandes iniciativas filantrópicas de la marca en 2021, y tiene como objetivo reunir a la gente para celebrar la moda.

Fechas de emisión de los episodios Domingo, 22 de agosto de 2021 (2:00 PM- PST)Domingo, 29 de agosto de 2021 (2:00 PM- PST)Domingo, 5 de septiembre de 2021 (2:00 PM- PST)Domingo, 12 de septiembre de 2021 (2:00 PM- PST)

Acerca de SHEIN X:

SHEIN X ofrece a los diseñadores e ilustradores de moda emergentes la oportunidad de asociarse con SHEIN y llevar sus diseños y marcas a nuevas cotas. Desarrollado específicamente para contrarrestar los problemas recurrentes de infracción dentro de la industria, SHEIN X ofrece a los talentos emergentes hacer crecer sus flujos de ingresos, ganar exposición y aprovechar las audiencias masivas de la Generación Z en todo el mundo.

La plataforma amplificará el producto y la marca del diseñador a la enorme base de consumidores global de SHEIN, al tiempo que resalta cada una de sus identidades de marca únicas y con estilo. SHEIN trabajará estrechamente con los diseñadores y los llevará desde la fase de creación hasta la muestra, la producción y la distribución (a través del sitio web de SHEIN).

Acerca de SHEIN:

Fundada en 2008, SHEIN es un minorista de comercio electrónico de moda rápida con una red mundial que abarca 220 países y regiones. En SHEIN, no damos importancia a la ropa, sino a la elección. Por eso ofrecemos 1.000 nuevos artículos de moda cada día, mimando a nuestros clientes con una vertiginosa selección de ropa femenina de tendencia que pueden mezclar y combinar a su antojo. Lo hacemos porque creemos que la ropa que llevamos refleja nuestra personalidad y queremos que las mujeres de hoy puedan explorar y expresar su individualidad. Gracias a la abundancia de opciones que ofrecemos, nuestras clientas pueden crear un look perfecto que refleje su individualidad. En pocas palabras, te ayudamos a ser tú misma. Para saber más sobre SHEIN, síganos en shein.com, instagram.com/sheinofficial y youtube.com/shein.

