Mintos amplía su portafolio de inversión automatizada con una nueva cartera de bonos de alto rendimiento

RIGA, Letonia, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mintos , una de las principales plataformas europeas para la creación de patrimonio a largo plazo, ha presentado su producto High-Yield Bonds, una nueva cartera automatizada que facilita el acceso de los inversores a este tipo de activos que generan una gran rentabilidad. Así se pueden distribuir los fondos de manera automática en al menos 20 bonos de alta rentabilidad de distintos sectores, manteniéndolos reinvertidos de forma continua para conservar la diversificación con el paso del tiempo.

Este lanzamiento amplía la actual oferta de bonos de Mintos y supone un paso más en el objetivo de la compañía de ofrecer soluciones de gestión patrimonial accesibles y diversificadas. Ahora los inversores pueden obtener exposición a esta amplia gama de bonos sin necesidad de seleccionarlos de forma individual. Todo ello impulsado por la tecnología propia de Mintos y respaldado por la normativa MiFID II

"Los inversores nos han dicho que buscan acceder a mayores rendimientos, pero sin la complejidad que suele implicar la selección y compra de bonos individuales", explica Martins Sulte, CEO y cofundador de Mintos. "Con la inversión automatizada en High-Yield Bonds, ofrecemos un nivel de diversificación propio de la gestión profesional y el acceso a un mercado que habitualmente queda fuera del alcance del pequeño inversor, de una manera sencilla y transparente".

Durante el último año, Mintos ha registrado un aumento constante del interés del inversor en bonos. Los datos de la plataforma muestran un incremento del 61% en el número de inversores que han comenzado a invertir en este tipo de activos, lo que ha impulsado un crecimiento del 86% en el volumen total invertido entre 2024 y 2025.

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y la volatilidad de los tipos de interés, muchos inversores recurren a los bonos por su estabilidad y generación de ingresos regulares, una combinación que ayuda a equilibrar el riesgo y aporta previsibilidad a las carteras a largo plazo.

Además, Mintos ha duplicado el número de bonos disponibles en su plataforma, con emisiones de más de 40 empresas europeas, entre las que se incluyen airBaltic, Eleving, Esto, Nexus, Reima y Summus Capital. Esta ampliación refleja una tendencia creciente entre los usuarios de Mintos hacia estrategias diversificadas y generadoras de ingresos, donde los bonos complementan las inversiones en préstamos y ETF para equilibrar rentabilidad y riesgo.

Tradicionalmente, este tipo de bonos de alto rendimiento han presentado altas barreras de entrada. Sin embargo, Mintos reduce ese umbral a solo 50 euros mediante el fraccionamiento, permitiendo que los inversores particulares accedan a oportunidades que antes requerían compromisos de capital mucho mayores.

Gracias a la automatización en la selección, asignación y reinversión de los bonos, la cartera High-Yield Bonds permite mantener la diversificación sin necesidad de una gestión manual. Los inversores también pueden acceder a una nueva interfaz optimizada para comparar bonos fácilmente, así como a herramientas innovadoras como el Mintos Risk Score para bonos y la lista de deseos de bonos (Bonds Wishlist).

A diferencia de la inversión tradicional en bonos, Mintos ofrece la flexibilidad de retirar la inversión en cualquier momento, sin necesidad de esperar al vencimiento de los bonos, lo que otorga mayor liquidez y control sobre la cartera*. Esta nueva cartera está asociada a una comisión de gestión anual del 0,39%, que se carga mensualmente y se deduce del saldo de la cartera. Para facilitar la adopción inicial del producto, Mintos ofrece inversión sin comisiones asociadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

*La disponibilidad de la opción de retirada puede variar en función de las condiciones del mercado y de la composición de la cartera. La venta en el mercado secundario está sujeta a la demanda de compradores.

