El MIPI D-PHY IP de ultrabajo consumo de Arasan obtiene la certificación ISO 26262

Arasan anuncia la certificación de seguridad funcional ISO 26262 para su MIPI D-PHY IP de ultrabajo consumo

SAN JOSÉ, California, 4 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, el primer proveedor de IP de la industria para los estándares MIPI, anunció hoy que su MIPI D-PHY IP de ultra bajo consumo de segunda generación ha obtenido la certificación de seguridad funcional ISO 26262. Arasan es miembro ejecutivo de la Asociación MIPI desde 2005 y ofrece la cartera más amplia de IP MIPI. La MIPI D-PHY IP con certificación ISO 26262 está disponible para licencia inmediata en nodos de fundición de 40 nm a 4 nm. Los clientes cualificados pueden solicitar material de seguridad adicional y detalles técnicos bajo un acuerdo de confidencialidad (NDA).

La MIPI D-PHY IP con certificación ISO 26262 se integra a la perfección con la MIPI CSI-2 IP de Arasan, también con certificación ISO 26262, para aplicaciones de cámara y MIPI DSI-2 IP para aplicaciones de pantalla, lo que proporciona una solución IP completa para pantallas y cámaras MIPI con certificación ISO 26262. Arasan también ofrece su codificador y decodificador VESA DSC IP, perfectamente integrado con su DSI-2 y D-PHY IP para la interfaz de pantalla en SoC. La MIPI D-PHY IP puede configurarse como solo transmisión o solo recepción para ahorrar espacio y energía.

La certificación ISO 26262 confirma que la MIPI D-PHY IP de Arasan, perfectamente integrada con su DSI-2 IP y CSI-2 IP, cumple con los estrictos requisitos de seguridad automotriz, apoyando a los desarrolladores de sistemas en el diseño de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), cabinas digitales, sistemas de visión envolvente y otras plataformas automotrices con un uso intensivo de cámaras y pantallas.

"Con el creciente número de cámaras y pantallas de alta resolución en los vehículos modernos, la conectividad fiable de alta velocidad es crucial", afirmó Prakash Kamath, director de tecnología de Arasan Chip Systems. "La obtención de la certificación ISO 26262 para nuestra última versión de MIPI D-PHY IP demuestra nuestro compromiso de ofrecer una IP probada y de calidad automotriz que los clientes puedan implementar con confianza en diseños críticos para la seguridad".

Arasan también ofrece MIPI I3C IP, que puede utilizarse para el control de cámaras o pantallas, además de IP de audio como MIPI Soundwire y MIPI SWI3S. Todas las IP digitales incluyen una PHY IP y una pila de software perfectamente integradas.

Arasan Chip Systems es un proveedor líder de IP de silicio basado en estándares, que ofrece interfaces, memorias y sistemas IP de alta calidad a clientes de todo el mundo. La IP de Arasan se utiliza en miles de millones de dispositivos en los mercados de telefonía móvil, automoción, consumo y empresas. Para más información sobre la MIPI D-PHY IP de Arasan, visite la página web https://www.arasan.com/products/mipi/mipi-phys/d-phy-1-2/

Arasan Chip Systems ha sido miembro activo de la Asociación MIPI desde 2005, ofreciendo soluciones IP para almacenamiento móvil e interfaces de conectividad. Con más de mil millones de chips vendidos que incorporan MIPI IP de Arasan, la compañía se ha forjado una reputación por ofrecer soluciones IP integrales de alta calidad y probadas en silicio, que abarcan IP digital, AMS PHY IP, IP de verificación, HDK y software. Arasan se centra en los SoC móviles, que han evolucionado para abarcar una amplia gama de aplicaciones, desde las PDA de mediados de los 90 hasta los automóviles, drones y dispositivos IoT actuales. Arasan se mantiene a la vanguardia de esta evolución móvil, ofreciendo IP basada en estándares que constituye la base de los SoC móviles.

