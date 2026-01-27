Mitto presenta Number Insight para HubSpot

(Información remitida por la empresa firmante)
ZURICH, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Mitto, proveedor líder de soluciones globales de comunicaciones omnicanal, anunció hoy el lanzamiento de su integración Number Insight para HubSpot, lo que permite a las empresas mejorar significativamente la precisión de los datos de CRM, aumentar la capacidad de entrega de SMS y optimizar la segmentación de clientes directamente en HubSpot.
La nueva integración permite a los usuarios de HubSpot validar, enriquecer y administrar datos de números de teléfono de forma nativa dentro de su CRM, lo que ayuda a los equipos de marketing, ventas y operaciones a trabajar con información de contacto confiable y procesable a escala.
Con Mitto Number Insight para HubSpot, los negocios pueden:
- Valida números de teléfono en tiempo real
- Identifica si los números están activos, portados, en roaming o asociados con VoIP/MVNO
- Enriquece los contactos con datos de operador, país, tipo de línea y señales sociales
- Realiza comprobaciones masivas y automatiza flujos de trabajo dentro de HubSpot sin scripts de API personalizados
- Segmenta los contactos de forma inteligente para llegar solo a los números activos y accesibles
"La precisión de los datos telefónicos es fundamental para una interacción eficaz con el cliente", afirmó Filippo Percario, director de alianzas globales de Mitto. "Al integrar Number Insight directamente en HubSpot, ofrecemos a las empresas una forma sencilla de depurar sus bases de datos, reducir los fallos de mensajería y conectar con los clientes adecuados en el momento oportuno".
Mitto Number Insight ofrece un modelo flexible y escalable que permite a los clientes comenzar con créditos de validación gratuitos y crecer con precios transparentes basados en el volumen, que van desde 10.000 hasta 1 millón de búsquedas al mes, facturadas en euros. La solución cumple totalmente con el RGPD y la DPA, y cuenta con residencia de datos en la UE para garantizar los más altos estándares de seguridad y privacidad de datos.
Acerca de Mitto
Mitto es un proveedor líder de soluciones globales de comunicación omnicanal que impulsa el crecimiento empresarial con tecnología avanzada de interacción con el cliente y habilitación de mensajería. Al ofrecer API de aplicaciones de SMS, voz y chat fáciles de integrar, mensajería empresarial de última generación y gestión integral de números de teléfono, la plataforma de Mitto garantiza que las marcas y operadores de redes móviles más importantes del mundo estén preparados para el futuro.
Siga a Mitto en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mittogl...
Contacto para medios:Darinka Kukrikadarinka@mitto.ch
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869409... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164442...
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mitto-presenta-number-insight-para-hubspot-302671110.html