Mitto presenta Number Insight para HubSpot

ZURICH, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Mitto, proveedor líder de soluciones globales de comunicaciones omnicanal, anunció hoy el lanzamiento de su integración Number Insight para HubSpot, lo que permite a las empresas mejorar significativamente la precisión de los datos de CRM, aumentar la capacidad de entrega de SMS y optimizar la segmentación de clientes directamente en HubSpot.

La nueva integración permite a los usuarios de HubSpot validar, enriquecer y administrar datos de números de teléfono de forma nativa dentro de su CRM, lo que ayuda a los equipos de marketing, ventas y operaciones a trabajar con información de contacto confiable y procesable a escala.

Con Mitto Number Insight para HubSpot, los negocios pueden:

Valida números de teléfono en tiempo real

Identifica si los números están activos, portados, en roaming o asociados con VoIP/MVNO

Enriquece los contactos con datos de operador, país, tipo de línea y señales sociales

Realiza comprobaciones masivas y automatiza flujos de trabajo dentro de HubSpot sin scripts de API personalizados

Segmenta los contactos de forma inteligente para llegar solo a los números activos y accesibles

"La precisión de los datos telefónicos es fundamental para una interacción eficaz con el cliente", afirmó Filippo Percario , director de alianzas globales de Mitto. "Al integrar Number Insight directamente en HubSpot, ofrecemos a las empresas una forma sencilla de depurar sus bases de datos, reducir los fallos de mensajería y conectar con los clientes adecuados en el momento oportuno".

Mitto Number Insight ofrece un modelo flexible y escalable que permite a los clientes comenzar con créditos de validación gratuitos y crecer con precios transparentes basados en el volumen, que van desde 10.000 hasta 1 millón de búsquedas al mes, facturadas en euros. La solución cumple totalmente con el RGPD y la DPA, y cuenta con residencia de datos en la UE para garantizar los más altos estándares de seguridad y privacidad de datos.

Acerca de Mitto

Mitto es un proveedor líder de soluciones globales de comunicación omnicanal que impulsa el crecimiento empresarial con tecnología avanzada de interacción con el cliente y habilitación de mensajería. Al ofrecer API de aplicaciones de SMS, voz y chat fáciles de integrar, mensajería empresarial de última generación y gestión integral de números de teléfono, la plataforma de Mitto garantiza que las marcas y operadores de redes móviles más importantes del mundo estén preparados para el futuro.

Siga a Mitto en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mittogl...

Contacto para medios:Darinka Kukrika darinka@mitto.ch

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869409... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164442...

