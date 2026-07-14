Este es tu momento: Huawei abre nuevas posibilidades para cada instante gracias a su innovación integral

(Información remitida por la empresa firmante)

La serie HUAWEI Pura 90s encabeza una línea diseñada para la expresión, el estilo y la creatividad.

KUALA LUMPUR, Malasia, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 14 de julio de 2026, Huawei celebró su evento de lanzamiento global de productos insignia en Kuala Lumpur, Malasia, donde presentó oficialmente la serie HUAWEI Pura 90s, la HUAWEI FreeClip 2 S y la HUAWEI MatePad Air. Liderados por la serie HUAWEI Pura 90s y sus tecnologías de imagen mejoradas, estos nuevos dispositivos amplían sin problemas la experiencia de los usuarios en cualquier situación, permitiéndoles capturar, expresar y crear con mayor facilidad en su día a día.

Imagen avanzada, diseñada para la expresión, capturando cada momento significativo

Como uno de los aspectos más destacados del lanzamiento, la serie HUAWEI Pura 90s ofrece una imagen de alta gama que potencia la expresión. Guiada por la filosofía de diseño "Ritmo del Color", la serie combina líneas de diseño limpias con una paleta de colores en capas para crear una identidad visual distintiva y coherente, mientras que el marco central con degradado de doble tono[1] realza aún más su estética. La serie HUAWEI Pura 90s también presenta mejoras integrales en imagen. Equipada con una cámara telefoto de sensor ultra grande de 200 MP[2], la cámara True-to-Color 2.0 y una gama de tecnologías de imagen líderes en la industria, ofrece resultados nítidos, estables y consistentes en tomas de largo alcance, macro y en condiciones de iluminación difíciles. Gracias a la composición y optimización de imagen con IA, los usuarios pueden pasar de la captura al retoque de forma eficiente, obteniendo resultados visuales más expresivos y refinados.

Estética luminosa, diseñada para el estilo, que equilibra moda y comodidad

Diseñado para el estilo personal y el uso diario, HUAWEI FreeClip 2 S presenta la filosofía de diseño Luminous Aesthetics de Huawei, que combina un brillo metálico con tonos orgánicos en dos nuevos colores: Azul Marino y Plata Espacial, para fomentar la expresión del estilo individual. El nuevo estuche de carga Luminous, fabricado con más de 100 pasos de precisión, presenta una silueta redondeada y refinada, a la vez que amplía el espacio interior útil en un 20 %[3], ofreciendo espacio para los auriculares y pequeños accesorios. Como complemento al diseño, el puente Airy C mejorado combina silicona líquida hipoalergénica con un proceso de pulverización de textura luminosa para crear un distintivo acabado metálico. Perfeccionado mediante 22 procesos de mezcla y pulverización de pintura, equilibra la elegancia visual con un ajuste suave y cómodo, ofreciendo estilo y comodidad durante todo el día. Gracias a la experiencia de escucha de oído abierto de Huawei, los HUAWEI FreeClip 2 S ofrecen un rendimiento nítido para escuchar y realizar llamadas en el día a día.

Diseño ligero, pensado para la inspiración y la productividad

Diseñado para la inspiración y la productividad, el HUAWEI MatePad Air presenta un perfil delgado de 5,3 mm[4] y ofrece un rendimiento de nivel emblemático. Equipado con la pantalla OLED PaperMatte ultraclara, ofrece imágenes vibrantes y una claridad excepcional, lo que permite a los usuarios crear con mayor facilidad.

Manteniendo su diseño elegante y ligero, el dispositivo ofrece una reproducción precisa del color y una claridad excepcional, brindando una experiencia de visualización inmersiva en escenarios de trabajo, aprendizaje, creación de contenido y entretenimiento.

Con una potente productividad a nivel de PC y un conjunto integrado de herramientas de inteligencia artificial, HUAWEI MatePad Air ayuda a los usuarios a trabajar de manera más eficiente, transformar ideas en contenido y presentar soluciones completas con facilidad. Juntas, estas capacidades permiten un flujo de trabajo creativo fluido y brindan productividad a nivel de PC en un factor de forma ligero.

Juntos, HUAWEI Pura 90s Series, HUAWEI FreeClip 2 S y HUAWEI MatePad Air muestran el ecosistema de Huawei para todos los escenarios. Desde capturar momentos significativos y expresar un estilo personal hasta apoyar la creatividad, brindan una experiencia de usuario más conectada y cohesiva en los escenarios cotidianos.

De cara al futuro, Huawei seguirá evolucionando su ecosistema para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, ofreciendo una experiencia conectada más inteligente y eficiente.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/este-es-tu-momento-huawei-abre-nuevas-posibilidades-para-cada-instante-gracias-a-su-innovacion-integral-302825186.html