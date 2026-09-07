El monitor de presión arterial CART demuestra su utilidad en la monitorización de la presión arterial en pacientes con f

Demostración inédita de la utilidad clínica de la monitorización de la presión arterial mediante un anillo inteligente en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca

Puesta en valor de la versatilidad del monitor CART: validación según los criterios de la ESH y seguimiento de la apnea del sueño

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, Alemania y SEÚL, Corea del Sur, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (CEO Jack ByungHwan Lee) anunció el 7 de septiembre, en el marco del ESC Congress 2026 celebrado en Múnich, haber presentado los resultados de sus investigaciones clínicas sobre su monitor de presión arterial en forma de anillo, CART.

Tras despertar un gran interés entre la comunidad médica, Sky Labs organizó cinco sesiones específicas en las que presentó, por primera vez, nuevos datos clínicos sobre pacientes con fibrilación auricular (FA) e insuficiencia cardíaca (IC).

El profesor Ki-Hong Lee (Chonnam National University Hospital) presentó un estudio sobre la monitorización de la presión arterial durante 24 horas en pacientes con fibrilación auricular y destacó: Con el monitor de presión arterial CART, logramos una tasa de evaluabilidad de los datos de aproximadamente el 80 %, lo que demuestra la utilidad de la medición continua de 24 horas mediante un anillo médico y permite la observación precisa del patrón de descenso nocturno de la presión arterial.

El profesor In-Cheol Kim (Keimyung University Dongsan Hospital) expuso sus investigaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca grave (fracción de eyección [FE] media del 29 %) y señaló: La comparación simultánea entre el monitor CART y la monitorización ambulatoria convencional de la presión arterial durante 24 horas (MAPA / ABPM) mostró una alta concordancia, cumpliendo plenamente los criterios de margen de error de la ESH. Estos resultados confirman que CART constituye una herramienta fiable para respaldar un tratamiento personalizado de la insuficiencia cardíaca.

De este modo, el monitor CART permite realizar un seguimiento continuo de la presión arterial incluso en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, para quienes los manguitos convencionales presentaban hasta ahora limitaciones técnicas debido a pulsos irregulares o a una elevada variabilidad.

Asimismo, se destacaron otros importantes resultados clínicos. El profesor Hae-Young Lee (Seoul National University Hospital) reafirmó la elevada precisión de las mediciones del monitor CART al cumplir con las recomendaciones de la European Society of Hypertension (ESH) para dispositivos sin manguito (incluidas las pruebas Static Test, Device Position Test, Awake/Asleep Test y Exercise Test). La profesora Eun-Mi Lee (Dongguk University Ilsan Hospital) presentó el caso de un paciente que padecía dolor y estrés provocados por el manguito, en el que la medición de la presión arterial real mediante CART permitió reducir la medicación de forma segura. Por su parte, el profesor Jong-Chan Youn (Seoul St. Mary's Hospital) analizó más de 12.000 episodios de trastornos respiratorios en 62 pacientes con apnea del sueño, detectando aumentos pronunciados de la presión arterial inmediatamente después de reanudarse la respiración.

Los profesores Seok-Min Kang (Severance Hospital) y George Stergiou (National and Kapodistrian University of Athens) subrayaron: Sky Labs es una de las pocas empresas del mundo que cumple rigurosamente los estrictos criterios de validación de la ESH para dispositivos de medición sin manguito.

El monitor de presión arterial CART utiliza sensores PPG y algoritmos de aprendizaje profundo basados en inteligencia artificial para realizar mediciones de la presión arterial durante 24 horas sin manguito mediante un anillo colocado en el dedo. Actualmente se prescribe de forma activa en más de 2.000 instituciones médicas de Corea y ha superado las 300.000 prescripciones acumuladas. Asimismo, fue recomendado oficialmente en las Directrices 2026 de la Korean Society of Hypertension (6.ª edición), lo que supone un hito mundial para un monitor de presión arterial sin manguito tipo anillo.

Jack ByungHwan Lee, CEO de Sky Labs, declaró: En el ESC Congress 2026 demostramos el enorme potencial de CART para el manejo de enfermedades cardiovasculares complejas como la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Sobre la base de nuestras más de 300.000 prescripciones y de su inclusión en las directrices clínicas, aceleraremos nuestra expansión en los mercados europeo y global.

Acerca de Sky LabsFundada en septiembre de 2015, Sky Labs es una empresa del sector de la salud que desarrolla y opera CART, un dispositivo médico en forma de anillo y una plataforma para la monitorización de pacientes con enfermedades crónicas. En 2023, Sky Labs obtuvo la autorización sanitaria para CART BP pro, un monitor en forma de anillo diseñado para medir la presión arterial durante 24 horas. En 2024, CART BP pro fue reconocido por el Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dentro del procedimiento médico existente de monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas (código de reembolso E6547) y actualmente se prescribe en centros hospitalarios. Además, en septiembre de 2025, la empresa lanzó CART BP, un monitor de presión arterial en forma de anillo destinado al gran público, disponible en su tienda oficial en línea y otros canales digitales.

Contacto para mediosInok Jung: inok.jung@skylabs.ioBomi Lee: bomi.lee@skylabs.io

Descargo de responsabilidad: El monitor de presión arterial CART es un dispositivo médico de venta con receta destinado a utilizarse bajo la supervisión de un profesional sanitario. Cualquier ajuste de la medicación o del plan de tratamiento debe realizarse previa consulta con un profesional sanitario cualificado.

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