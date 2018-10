COMUNICADO: Moxy seguirá "jugando" en Europa con su entrada a más de 40 ciudades nuevas para finales de 2020 (1)

Publicado 12/03/2018 11:01:15 CET

Moxy seguirá "jugando" en Europa con su entrada a más de 40 ciudades nuevas para finales de 2020

LONDRES, 12 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Moxy Hotels, la marca de hoteles de Marriott International basada en las experiencias y juegos para la próxima generación de viajeros, debutó en Europa en 2014, y ha ido creciendo rápidamente y expandiéndose a nivel mundial. La marca está avanzando en su fuerte implantación con planes de expandirse a más de 40 nuevos destinos tanto en mercados de rápido crecimiento como los ya establecidos en Europa en los próximos tres años. Con más de 50 hoteles firmados en el proyecto de Moxy que abrirán en Europa de aquí al 2020, la marca audaz está creciendo a pasos agigantados en países como Alemania y el Reino Unido, y haciendo su entrada en destinos europeos clave como Francia, Portugal y los Países Bajos.

Moxy se dio prisa en establecer su presencia en 2017 y espera seguir ampliando su sólida cartera para el continente en los próximos tres años:

-- Alemania - el mercado alemán ya cuenta con nueve hoteles Moxy y éste duplicará su cartera con otras dieciséis propiedades que se abrirán a finales de 2019 en ciudades clave como Frankfurt, Múnich, Hamburgo y Düsseldorf. -- Reino Unido - Tras las recientes aperturas de Moxy London Excel y Moxy London Stratford, el Reino Unido verá el lanzamiento de otros cinco hoteles Moxy para finales de 2018. La marca espera tener cubiertas las cuatro esquinas del país, con propiedades en destinos vibrantes que se ajustan al espíritu irreverente de la marca, como Edimburgo, Glasgow, York y Southampton, que ofrece estancias audaces y llenas de experiencias para viajeros que buscan diversión. -- Escandinavia - La reciente apertura de Moxy Oslo X marca la entrada de la marca en Escandinavia y allana el camino para el desarrollo futuro en lo que es un mercado dinámico y en crecimiento para los viajeros europeos. Otras propiedades proyectadas incluyen Dinamarca (Copenhague) y Noruega (Stavanger). -- Nuevos Mercados - Además del crecimiento continuo en los mercados existentes, la marca Moxy también hará su debut en numerosos mercados nuevos durante los próximos tres años, incluidos los Países Bajos (Ámsterdam, La Haya), Francia (París, Lille, Biot), Portugal (Lisboa), Polonia (Varsovia, Roznan, Katowice y Szczecin), Georgia (Tiblisi), Suiza (Berna y Lausana) Irlanda (Dublín) y Grecia (Patra).

La marca Moxy debutó en Europa en 2014 con la apertura de Moxy Milán, y desde entonces ha ido creciendo hasta incluir 20 hoteles abiertos en Europa, Norteamérica y las regiones de Asia Pacífico, con más de 90 propiedades en su cartera de desarrollo a nivel mundial. Definido por la actitud en lugar del precio, Moxy rediseña la tradicional experiencia de hoteles asequibles, permitiendo a los huéspedes trabajar, jugar y conectarse mientras están rodeados de un diseño audaz y un estilo contemporáneo. Con sus vibrantes vestíbulos que recuerdan a la experiencia de estar en un bar, pero amplificada, habitaciones acogedoras con comodidades de primer nivel, autoservicio 24 horas al día, amplios complementos para dispositivos personales y Wi-Fi gratis, Moxy pretende sorprender a los viajeros preocupados por sus presupuestos con una experiencia de huésped reflexiva, animada y divertida, dándoles solo lo que quieren.

"Moxy fue desarrollado para responder a las necesidades cambiantes de la próxima generación de viajeros y es esta experiencia personalizada lo que la ha hecho tan atractiva tanto para los huéspedes como para los desarrolladores", ha dicho John License, vicepresidente de Marcas Premium y Select en Marriott International, Europa. "Los hoteles Moxy permiten a nuestros huéspedes no tomarse a sí mismos demasiado en serio, proporcionándoles experiencias personalizadas en un espacio bien diseñado que es sorprendentemente asequible, con la última tecnología y un montón de espacios sociales que combinan el trabajo y el juego. Poder ofrecer a los huéspedes toda la diversión, la comodidad y el estilo a precios asequibles han ayudado a encaminar a la marca hacia el éxito tanto en Europa como en otros lugares".

Moxy es, en gran parte, una franquicia, lo cual ha impulsado el rápido crecimiento de la marca. Los propietarios reconocen la propuesta de valor de la marca que ofrece una entrada rápida al mercado, el acceso a plataformas globales de clase mundial y el respaldo de Marriott Rewards, el programa de fidelización líder de la industria.

"Moxy está experimentando un gran impulso de crecimiento gracias a los propietarios que buscan maximizar el valor de sus activos rápidamente con oportunidades de adaptación, reutilización y conversión", ha señalado Carlton Ervin, Director de Desarrollo de Marriott International, Europa. "El diseño flexible de Moxy lo convierte en una opción inteligente para los propietarios, ya que se adapta fácilmente a una variedad de proyectos de desarrollo, incluida la transformación de espacios no convencionales como, por ejemplo, un almacén de especias, un edificio histórico de oficinas o una fábrica de vodkas, para convertirlos en hoteles elegantes y proporcionar una experiencia disruptiva."

Nota sobre las declaraciones prospectivas: Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores, incluida la cantidad de propiedades de alojamiento que la compañía puede agregar en años futuros y declaraciones similares sobre posibles eventos futuros o expectativas que no son hechos históricos. Le advertimos que estas declaraciones no son garantía de rendimiento futuro y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los cambios en las condiciones del mercado; cambios en las economías globales y regionales; cambios en la oferta y la demanda de habitaciones de hotel; condiciones competitivas en la industria del hospedaje; relaciones con clientes y propietarios; la disponibilidad de capital para financiar el crecimiento y la restauración de hoteles; y otros factores de riesgo que la compañía identifica en su informe trimestral más reciente en el Formulario 10-Q o el informe anual en el Formulario 10-K; cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas que expresamos o implicamos aquí. Hacemos estas declaraciones a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

