MP-14 ORIGIN BY JEFF KOONS - KOONS × HUBLOT: DOS UNIVERSOS BASADOS EN LA TRANSFORMACIÓN (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hublot y Jeff Koons presentan una colaboración polifacética con el lanzamiento simultáneo de dos relojes excepcionales: el Classic Fusion Balloon Dog y el MP-14 Origin by Jeff Koons. Esta colaboración entre Hublot y Koons, dos figuras conocidas por convertir lo cotidiano en icónico, da lugar a una fusión entre la relojería de alta gama y el arte contemporáneo. El MP-14 Origin, con una estructura de oro blanco con zafiros, titanio y gemas engastadas, combina la alta joyería y la alta relojería para expresar la creación del cosmos a microescala, como si capturara el origen mismo de todo en el momento en que empieza a expandirse. Esta obra visionaria supone un importante hito técnico para Hublot: la presentación de su primer tourbillon central automático. Esta edición limitada a 30 unidades es más que la representación del universo en un reloj: es la puesta en escena de sus primeros pasos.

El MP-14 Origin by Jeff Koons se une a la colección Exceptional Timepieces de Hublot —el laboratorio experimental de alta relojería de la marca—, dedicado a los conceptos mecánicos radicales, los materiales avanzados y las arquitecturas del tiempo poco convencionales. Cada uno de estos Exceptional Timepieces lleva la relojería más allá de sus límites conocidos para convertir la innovación técnica en un campo de pura exploración. La denominación MP-14 hace alusión al número 14, una referencia significativa en la trayectoria de Jeff Koons. En 1980 se celebró su primera exposición individual en el New Museum de Nueva York, que por entonces se encontraba en el número 65 de la Quinta Avenida, a la altura de la calle 14, lo que vincula ese número con un hito fundamental de los inicios de su trayectoria artística.

El MP-14 Origin by Jeff Koons es una interpretación relojera de la propia creación: el momento en el que la energía se convierte en forma, y la forma se convierte en tiempo. No se trata solo de medir el tiempo, sino de volver a su origen. El movimiento es generativo; un tourbillon central se convierte en el primer impulso que da paso al resto de eventos, que se desarrollan a su alrededor como en una expansión controlada.Es la idea del Big Bang plasmada a través del diseño del movimiento, la tensión entre los materiales y la física de la luz, afirmó Jeff Koons sobre esta colaboración.

Julien Tornare, CEO de HUBLOT, añadió : El MP-14 Origin by Jeff Koons se encuentra en la intersección de dos visiones paralelas: un artista que deconstruye la percepción y una manufactura que deconstruye la materia, en ambos casos desde 1980. Jeff Koons ha ido transformando formas familiares en símbolos amplificados en los que la luz, el tamaño y los reflejos convierten la percepción en participación. Hublot crea el arte de la Fusión, donde se entrecruzan materiales, técnicas y disciplinas. Este reloj es una auténtica obra maestra, una muestra de nuestro dominio técnico realzada por la visión de Koons sobre la transformación y la percepción amplificada.

UN UNIVERSO MECÁNICO EN MOVIMIENTO

El MP-14 Origin by Jeff Koons es una hipnótica fusión entre la alta relojería y el arte visionario . Encarna la esencia misma de Hublot como laboratorio experimental de relojería, impulsado por conceptos radicales de mecánica, materiales avanzados y enfoques poco convencionales del tiempo. El MP-14 Origin by Jeff Koons refleja el constante afán de la Manufactura por transformar las limitaciones en logros, desde su dominio del zafiro hasta el desarrollo de su primer tourbillon central automático, capaz de sostener una arquitectura cinética de múltiples capas con el respaldo de un sistema de masa oscilante periférica que garantiza la estabilidad y la eficiencia energética.

A primera vista, el MP-14 Origin by Jeff Koons tiene un aspecto futurista. Cuenta con una caja octogonal de 44 mm fabricada en zafiro y titanio cuya transparencia y profundidad definen la caja tanto como la estructura define el movimiento. En la caja —de forma octogonal y creada en zafiro transparente— deben invertirse unas 534 horas de mecanizado. Cuenta con un fondo de caja de titanio, tornillos y las características asas de Hublot en las 3 y las 9 h. En su interior, el reloj se presenta como un sistema gravitatorio con anillos concéntricos de oro blanco, engastados con diamantes de talla baguette y zafiros azules, que forman capas orbitales. Estas capas convergen hacia un núcleo central. Bajo una cúpula de zafiro transparente —inspirada en las obras de la serie Gazing Ball de Koons y recubierta a mano con barniz azul translúcido por un micropintor—, el tourbillon central oculto se revela como el origen del sistema, como el primer impulso mecánico a partir del cual parece expandirse toda la estructura.

Dos anillos giratorios suspendidos indican las horas y los minutos; cada uno de ellos lleva un cubo indicador flotante —de acero inoxidable pulido rojo pintado con un barniz rojo translúcido para las horas, y de acero inoxidable pulido gris para los minutos— que parece orbitar en el interior de la estructura. Sobre los anillos concéntricos engastados con diamantes de talla baguette, estos elementos flotan en el aire y evocan las órbitas celestes en una danza hipnótica. Los dos anillos adicionales son fijos y no giratorios: el anillo de los minutos está engastado con zafiros azules que marcan los cuartos, mientras que el de las horas está engastado con zafiros azules que indican las horas. En conjunto, los cuatro anillos están engastados con un total de 202 piedras, lo que equivale a unos 2,6 quilates.

En el corazón del sistema encontramos el motor: el movimiento de desarrollo interno HUB9014. Se trata de un tourbillon automático central compuesto por 594 componentes, con masa oscilante periférica, que funciona a 3 Hz (21 600 alt/h) y ofrece una reserva de marcha de 60 horas. La masa periférica sustituye a la arquitectura tradicional de cuerda central, lo que permite que el sistema se mantenga totalmente abierto, equilibrado y visualmente suspendido. La cage del tourbillon está situada como un elemento flotante antigravitatorio bajo la cúpula de zafiro, lo que transforma la regulación mecánica en un movimiento cósmico visible. La caja lleva este sistema hasta su máxima expresión: la pulsera, totalmente integrada, es de zafiro con tornillos de titanio, para permitir una transición perfecta entre la caja y la muñeca. En la arquitectura se han integrado dos funciones ocultas (sistemas de corona oculta) para dar cuerda y poner en hora sin alterar la pureza del diseño. El sistema de cuerda aparece en el lugar donde está grabado ENERGY PULSE y la puesta en hora se indica mediante la siguiente indicación: COSMIC ALIGN.

El reloj no tiene una indicación que represente el universo, sino que se comporta como tal. Se trata de un espacio en movimiento construido para contener el tiempo en el momento de su origen. El estuche de presentación se ha diseñado como una instalación de espejos infinitos en la que se utiliza iluminación de ledes y la técnica del espejo unidireccional para crear una sensación de profundidad ilimitada y la percepción de suspensión. Su diseño, inspirado en la geometría octogonal del reloj, está coronado por una cúpula transparente que amplía el código arquitectónico del reloj hasta convertirlo en una experiencia espacial envolvente.

Desde su estructura de zafiro hasta su movimiento de desarrollo interno HUB9014, el MP-14 Origin by Jeff Koons es una potente expresión de la innovación, la maestría y la audacia que definen a Hublot, además de reflejar la calidad y la fiabilidad de cada reloj que fabrica. Esta seguridad queda patente en el programa de garantía 5+5 de Hublot, que amplía la cobertura hasta un máximo de diez años, un compromiso que se basa en la confianza de la marca en cada reloj de manufactura interna y en la experiencia de los equipos que hay detrás.

El modelo MP-14 Origin by Jeff Koons , una edición limitada a 30 unidades, está disponible en puntos de venta seleccionados de Hublot.

HUBLOT: www.hublot.com Email: press@hublot.com Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection/

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