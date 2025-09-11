MPI Corporation:nueva solución de sonda de banda ancha de 250 GHz

(Información remitida por la empresa firmante)

-MPI Corporation amplía su liderazgo en pruebas de alta frecuencia con la nueva solución de sonda de banda ancha de 250 GHz

Un sistema perfectamente integrado combina las sondas TITAN™ con la experiencia de MPI en obleas para lograr mediciones precisas en semiconductores de última generación y aplicaciones sub-THz.

HSINCHU, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- MPI Corporation, un líder mundial en soluciones avanzadas para pruebas de semiconductores, anunció hoy el lanzamiento de una solución de prueba de banda ancha de 250 GHz totalmente integrada para el nuevo extensor de frecuencia NA5305A/7A PNA-X de Keysight, que se basa en su amplia experiencia en sondeos de sub-terahercios y mediciones en obleas. El nuevo sistema aprovecha las sondas de RF TITAN™ de MPI y la plataforma de estación de sondas para ofrecer un rendimiento líder en la industria para la caracterización de parámetros S de banda ancha de hasta 250 GHz.

Este último hito representa la culminación de la amplia experiencia de MPI en mediciones de alta frecuencia, incluyendo soluciones previas que ampliaron los límites del sondeo de banda ancha más allá de los 200 GHz. También refleja una mayor colaboración con Keysight Technologies, que combina instrumentación líder en la industria con las soluciones avanzadas de MPI a nivel de oblea para satisfacer la creciente demanda de pruebas de sub-terahercios.

"MPI fue la primera en demostrar la calibración de barrido único en vivo y mediciones a nivel de oblea hasta 250 GHz, tanto de extremo único como diferenciales", afirmó Stojan Kanev, director general de la División de Pruebas Avanzadas de Semiconductores (AST) de MPI Corporation. "Esto refuerza nuestra sólida trayectoria en caracterización de banda ancha en oblea con soluciones probadas más allá de los 200 GHz. La nueva solución de 250 GHz combina la tecnología de sonda TITAN™ con la experiencia en sistemas para ofrecer resultados estables y repetibles, una visibilidad clara de la punta y una protección que simplifica y hace que la configuración sea segura. Ayuda a los ingenieros a ahorrar tiempo, proteger su sistema y alcanzar el máximo rendimiento".

Diseñado para precisión sub-THz

La solución de 250 GHz incluye las sondas TITAN™ T250MAK de un solo extremo y las sondas diferenciales T250MSK de MPI, que utilizan la nueva interfaz coaxial de banda ancha de 0,5 mm y están diseñadas para la caracterización de dispositivos de banda ancha y las pruebas diferenciales de alta velocidad, respectivamente. Las sondas incluyen:

Pérdida de inserción ultrabaja y excelente pérdida de retorno en todo el rango de frecuencias.

y excelente pérdida de retorno en todo el rango de frecuencias. Visibilidad de punta única y estabilidad mecánica para una fácil alineación, contacto y datos consistentes.

y estabilidad mecánica para una fácil alineación, contacto y datos consistentes. Protector de punta retráctil para garantizar un manejo seguro.

para garantizar un manejo seguro. Disponible en configuraciones de un solo extremo (GSG) y doble (GSGSG), optimizadas para diversos tipos de dispositivos.

Estas sondas están totalmente integradas con la familia de plataformas de estaciones de sondas de MPI, lo que permite realizar mediciones a nivel de oblea con control de temperatura, con mínima intervención del usuario y máxima repetibilidad del sistema.

Perspectiva de Keysight

"La innovación continua de MPI en el sondeo de obleas de alta frecuencia desempeña un papel fundamental para ampliar las capacidades de medición de nuestra plataforma de analizador vectorial de redes de banda ancha", afirmó David Tanaka, gerente de producto de Keysight. "Sus sondas TITAN™ proporcionan la precisión, la repetibilidad y la integración a nivel de sistema necesarias para aprovechar al máximo el potencial de nuestra solución de 250 GHz. Esta colaboración ayuda a abordar la creciente demanda de pruebas avanzadas a frecuencias subterahertz".

Apoyando las necesidades cambiantes de los semiconductores

A medida que la IA, el 5G/6G y las comunicaciones ópticas de alta velocidad impulsan los semiconductores hacia nuevos niveles de rendimiento, las herramientas de prueba y medición deben evolucionar a la par. El sistema de banda ancha de 250 GHz de MPI responde a esta demanda al permitir:

Mediciones de parámetros S de banda ancha de barrido único totalmente calibradas hasta 250 GHz

Compatibilidad con mediciones de banda ancha modulada y no lineales

Integración con instrumentación de prueba líder para una cadena de medición completa

La última solución de MPI ya se está implementando en entornos de evaluación en las instalaciones clave de clientes y socios, con sistemas de demostración disponibles en las instalaciones de MPI en Taiwán y Estados Unidos. Su presentación pública está prevista para la European Microwave Week (EuMW) 2025en Utrecht, Países Bajos, donde se mostrará una configuración en vivo.

Acerca de MPI Corporation

Fundada en 1995 y con sede en Hsinchu, Taiwán, MPI Corporation es líder mundial en soluciones de pruebas de semiconductores para dispositivos avanzados y caracterización a nivel de oblea. Su división de Pruebas Avanzadas de Semiconductores (AST) se especializa en sondeo de RF/ondas milimétricas, caracterización de dispositivos de alta potencia, fotónica de silicio (SiPh) y fiabilidad a nivel de oblea. Con innovaciones como la serie de sondas de RF TITAN™, la automatización WaferWallet y la familia de plataformas TS/IFE, MPI ofrece precisión, fiabilidad y rendimiento en todo el ecosistema de pruebas de semiconductores.

Para más información, visite: www.mpi-corporation.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769602...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mpi-corporationnueva-solucion-de-sonda-de-banda-ancha-de-250-ghz-302553902.html