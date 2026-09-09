MSA Safety lanza A1X: El anclaje de vacío WinGrip de última generación para el mantenimiento de aeronaves

(Información remitida por la empresa firmante)

PITTSBURGH, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- MSA Safety ha anunciado el lanzamiento del A1X™, su último anclaje de vacío WinGrip diseñado para que el mantenimiento de aeronaves sea más seguro, rápido y versátil. El anclaje de vacío WinGrip A1X™ representa la última evolución del probado sistema AIO (todo en uno) WinGrip de MSA, ofreciendo una solución más ligera y compacta que satisface las exigencias de las operaciones de mantenimiento aeronáutico modernas.

Diseñado para la forma de trabajar de los equipos de mantenimiento

El anclaje de vacío A1X crea un punto de anclaje seguro y no invasivo en las superficies de las alas de las aeronaves mediante tecnología de succión por vacío. Está diseñado para que los técnicos de mantenimiento puedan trabajar de forma segura en alas y fuselajes sin dañar la aeronave. El anclaje de vacío A1X funciona con cilindros recargables de aire o gas que generan la succión necesaria para los puntos de anclaje.

Desarrollado en estrecha colaboración con los clientes y perfeccionado a partir de las opiniones reales de los equipos de mantenimiento, el anclaje de vacío A1X está diseñado específicamente para eliminar las barreras prácticas que impiden a los equipos desplegar equipos de protección contra caídas en el campo.

Con tan solo 7 kg (un 35 % más ligero que su predecesor) y un diámetro reducido de 350 mm (en lugar de 480 mm), el anclaje de vacío A1X es más portátil y fácil de manejar que las generaciones anteriores. El sistema neumático rediseñado duplica el número de reposicionamientos del anclaje que se pueden lograr con un solo cilindro, lo que reduce la necesidad de llevar cilindros de repuesto y optimiza el flujo de trabajo de los técnicos que operan en condiciones de tiempo limitado.

Mayor compatibilidad con aeronaves

Uno de los avances más importantes del anclaje de vacío A1X es su mayor compatibilidad. El diámetro reducido de la almohadilla permite utilizar el anclaje de vacío A1X en aeronaves más pequeñas que antes quedaban fuera del alcance de la tecnología WinGrip, incluyendo jets ejecutivos, aviones privados y comerciales. El anclaje de vacío A1X está homologado por los principales fabricantes de aeronaves, como Airbus y Boeing, lo que brinda a los equipos de mantenimiento la confianza necesaria para implementarlo como parte de sus procedimientos estándar.

Diseñado para cualquier entorno

El anclaje de vacío A1X está diseñado para funcionar sin componentes electrónicos, lo que permite su uso seguro en entornos donde pueden estar presentes vapores de combustible, como durante las operaciones de repostaje. Al no tener componentes eléctricos, el anclaje de vacío A1X no genera riesgo de ignición. Un sistema de alarma sonora integrado proporciona información de estado en tiempo real, y la unidad mantiene su sellado incluso en caso de interrupción del flujo.

Completamente autónomo dentro de su cilindro neumático dedicado, el anclaje de vacío A1X no requiere suministro de aire externo ni infraestructura fija, lo que lo hace igualmente eficaz en un hangar de mantenimiento, en la plataforma o en una ubicación remota. Está diseñado para funcionar de manera confiable en una amplia gama de condiciones ambientales, desde instalaciones a gran altitud hasta climas cálidos y fríos.

Diseñado específicamente para las revisiones A y B

El anclaje de vacío WinGrip A1X está optimizado para el mantenimiento en línea y las operaciones estandarizadas de las revisiones A y B de la industria aeronáutica. Durante las revisiones A y B, donde la velocidad y la flexibilidad son primordiales, la portabilidad del anclaje de vacío A1X permite que un solo técnico despliegue y reposicione uno de los dos puntos de anclaje de forma independiente, sin necesidad de infraestructura de línea de vida superior ni personal adicional. Para operaciones de revisión C y D de mayor envergadura que requieren varios trabajadores en el ala simultáneamente, los sistemas WinGrip de línea de vida completa de MSA siguen estando disponibles.

Innovación impulsada por el cliente para el mantenimiento de aeronaves

"El anclaje de vacío A1X se desarrolló a partir de las opiniones de quienes usan WinGrip a diario", afirmó José Sánchez, vicepresidente sénior de MSA Safety y presidente de EMEA Business. "Sabemos que si una herramienta no se utiliza, no protege a nadie, por lo que nos centramos en eliminar cualquier obstáculo entre el técnico y su equipo de seguridad. El resultado es el anclaje WinGrip más capaz y portátil que jamás hayamos fabricado, compatible con una gama más amplia de aeronaves que cualquier generación anterior. En una industria donde cada minuto cuenta, creemos que el anclaje de vacío A1X establece un nuevo estándar para el trabajo en altura en aeronaves".

El anclaje de vacío A1X incluye dos puntos de anclaje: uno como unidad principal dentro del kit WinGrip, y un anclaje secundario para configuraciones trianguladas; un cilindro neumático; una línea de presión; y un equipo de protección personal. Cada kit se puede diseñar para satisfacer las necesidades específicas del cliente.

Disponible y en exhibición en MRO Europe

El anclaje de vacío A1X se exhibirá en MRO Europe en octubre de 2026, donde el equipo de MSA Safety estará disponible para demostraciones de producto y sesiones informativas personalizadas.

Para obtener más información sobre el anclaje de vacío A1X, haga clic aquí.

Acerca de MSA Safety

MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) es líder mundial en productos, tecnologías y soluciones de seguridad avanzadas. Impulsada por su singular misión de seguridad, la compañía ha estado a la vanguardia de la innovación en seguridad desde 1914, protegiendo a los trabajadores y la infraestructura de las instalaciones en todo el mundo en una amplia gama de mercados finales diversos, al tiempo que crea valor sostenible para los accionistas. Con ingresos de 1.900 millones de dólares en 2025, MSA Safety tiene su sede en Cranberry Township, Pensilvania, y emplea a un equipo de más de 5.300 asociados en sus más de 40 ubicaciones internacionales. Para obtener más información, visite www.MSASafety.com.

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