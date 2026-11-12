MSI MGA y Red Bull se unen para definir un nuevo referente en los esports globales

(Información remitida por la empresa firmante)

Socio oficial de PC para Red Bull Home Ground y Red Bull League of its Own

BARCELONA, España y LOS ÁNGELES, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- MSI, líder mundial en PC con IA, videojuegos y computación de alto rendimiento, ha dado a conocer la renovación de su alianza estratégica junto a Red Bull, pionero y referente mundial en deportes de acción y la cultura de los esports. Su principal torneo internacional, MSI Gaming Arena (MGA), será oficialmente el socio oficial de PC y portátiles tanto para Red Bull League of its Own como para Red Bull Home Ground en 2026.

Frente a los intensos enfrentamientos internacionales, el rendimiento computacional impecable y la estabilidad del sistema siguen siendo pilares fundamentales que sustentan los estándares generales del evento y el rendimiento de los jugadores.

Esta colaboración va más allá del patrocinio convencional; gracias a la combinación de los ecosistemas de hardware de vanguardia de MSI junto a la cultura inmersiva de eventos característica de Red Bull, la alianza está diseñada para elevar la experiencia tanto de los aficionados como de los jugadores, garantizando que cada momento crucial se desarrolle con una ejecución impecable, ya sea en directo en el estadio o a través de transmisiones globales.

"MSI y Red Bull comparten una visión común: superar los límites e impulsar los esports a nivel mundial", declaró Sam Chern, vicepresidente de marketing de MSI. "Estamos orgullosos por el hecho de poder volver a colaborar con Red Bull a través de MGA. Mediante nuestras innovaciones de hardware de vanguardia, MSI mantiene su compromiso de proporcionar la máxima estabilidad y rendimiento de procesamiento que exigen los atletas de élite, ofreciendo una experiencia extraordinaria a los aficionados de todo el mundo".

Diseñado para la excelencia competitiva

Fundado en el año 2010, MSI Gaming Arena (MGA) es el torneo internacional de esports insignia de MSI, dedicado a celebrar la pasión y el talento de los videojuegos competitivos. Gracias a su última gama de PC con IA, ordenadores de sobremesa de alto rendimiento y portátiles para juegos, MSI proporcionará la potencia de procesamiento necesaria destinada a mantener una competición intensa y de primer nivel durante ambos torneos.

Aspectos destacados del torneo

Red Bull League of its Own

Título: League of Legends

Fecha y lugar: 5 de diciembre de 2026 | Estadio Olímpico de Badalona, Barcelona, España

Resumen: Este evento de un solo día, que se celebra por primera vez en España, enfrenta a los campeones mundiales de 2025, T1, liderados por Faker, contra los equipos europeos de élite Movistar KOI, G2 Esports y Karmine Corp ante más de 12.000 espectadores.

Red Bull Home Ground

Título: VALORANT

Fecha y lugar: Online, 10 y 11 de diciembre; y Shrine Auditorium, Los Ángeles, 12 y 13 de diciembre

Resumen: Este evento VALORANT OFF//SEASON, que se estrena en la costa oeste de Estados Unidos, reúne a 10 equipos internacionales —entre ellos Sentinels, Fnatic, T1, G2, NRG, ZETA DIVISION, 100 Thieves y LOUD— que competirán por un premio total de 100.000 dólares estadounidenses.

Centro de asociación oficial

https://www.msi.com/Landing/MGAxRedBull

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