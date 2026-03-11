(Información remitida por la empresa firmante)

-Hito en la conectividad de satélites: MTN lanza un nuevo servicio satelital de implementación rápida en AWS

FORT LAUDERDALE, Fla., 11 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- MTN, el proveedor líder mundial de soluciones satelitales e inalámbricas de primera clase, anunció que StarEdge Horizon está ahora disponible en Amazon Web Services, Inc (AWS) Marketplace.

Esto pone todas las capacidades de comunicación satelital de StarEdge Horizon a disposición de los clientes de AWS Marketplace, lo que permite a empresas de todos los sectores adquirir e integrar rápidamente el servicio satelital privado de órbita terrestre baja (LEO) directamente en su estrategia de nube, aprovechando la simplificación de la adquisición y la facturación consolidada a través de sus cuentas de AWS existentes.

Las empresas pueden establecer conectividad con StarEdge Horizon a través de una pasarela de tránsito compartida, lo que permite una integración completa con el conjunto de servicios de AWS, incluyendo Cloud WAN y Site Link. Esta arquitectura optimizada permite a las organizaciones implementar este servicio globalmente en tan solo 24 horas.

La disponibilidad de StarEdge Horizon en AWS Marketplace agiliza la implementación de la conectividad satelital para organizaciones globales, garantizando que el tráfico se enrute de forma segura y directa a sus VPC de AWS.

Arquitectura y beneficios de StarEdge Horizon

StarEdge Horizon es una arquitectura de red de Capa 2 que opera sobre constelaciones de satélites LEO, diseñada para eliminar la necesidad de redes privadas virtuales (VPN) estándar y tunelización que pueden generar latencia adicional. Al enrutar el tráfico de larga distancia por una ruta privada fuera de la internet pública, la solución mejora significativamente la seguridad, la previsibilidad y el rendimiento de las operaciones remotas a nivel mundial.

La disponibilidad de StarEdge Horizon en AWS Marketplace está diseñada para optimizar las operaciones de TI y red de las empresas centradas en la nube:

Interconexión directa a la nube (integración con AWS VPC): El servicio ofrece opciones de conectividad privada a los principales hiperescaladores, sirviendo como enlace de última milla y ruta de retorno para acceder a los servicios en la nube. Esto permite a los clientes ampliar su red corporativa y enrutar de forma segura sitios remotos directamente a su AWS VPC, simplificando la gestión de la red y reduciendo la latencia.

Adquisición empresarial simplificada: Los clientes ahora pueden encontrar, suscribirse e implementar StarEdge Horizon a través del catálogo de AWS Marketplace. Esto agiliza el proceso de compra, acelera la implementación y permite a las organizaciones consolidar la facturación.

Seguridad unificada y WAN simplificada: StarEdge Horizon ofrece una auténtica arquitectura de red privada de Capa 2 , que permite que los sitios remotos se conecten a la WAN corporativa a través de los puntos de presencia (PoP) de MTN. Esto facilita el acceso centralizado a internet y la aplicación de políticas de seguridad bajo una única política en la nube o el centro de datos del cliente.

IP estática y gestión centralizada: La solución ofrece un auténtico direccionamiento IP estático y asignación de subredes. Esto es crucial para la monitorización centralizada, la aplicación de políticas y la inclusión de aplicaciones en listas de permitidos, capacidades esenciales para la seguridad empresarial y la gestión remota.

"La disponibilidad de StarEdge Horizon en AWS Marketplace es un paso crucial para transformar la conectividad LEO en una solución de red empresarial fácilmente accesible con solo unos clics", afirmó Brian Govanlu, Director de Ingeniería de MTN. "Nuestra arquitectura de Capa 2, combinada con la simplificación de compras y la integración en la nube de AWS Marketplace, ofrece a los clientes la forma más rápida, segura y rentable de extender su entorno de nube a cualquier ubicación remota del mundo. Es la solución ideal para empresas que requieren conectividad de última milla confiable y backhaul seguro en la nube a cualquier ubicación remota del mundo".

StarEdge Horizon se está implementando con clientes empresariales en sectores terrestres como energía, construcción y logística, entre otros.

Acerca de MTNMTN es un operador de red de clase mundial que conecta operaciones globales con la velocidad, seguridad y confianza necesarias. Nuestra arquitectura multired ofrece conectividad resiliente y totalmente gestionada para sistemas críticos y equipos remotos en los sectores marítimo, energético, gubernamental y empresarial.

Con sede en Florida y oficinas en Europa, Oriente Medio y Sudamérica, MTN permite implementaciones rápidas y un servicio de primera clase en cualquier lugar. La compañía ha sido pionera en la entrega de soluciones de conectividad convergente a escala global al asociarse con importantes operadores inalámbricos y proveedores de comunicaciones satelitales que integran redes 5G/LTE y satélites de alto rendimiento (HTS), así como constelaciones de órbita terrestre baja (LEO) de vanguardia como Starlink y OneWeb.

Para más información, visite www.mtnsat.com.

Contacto para mediosFernando Arreaza Vargas, director de Relaciones con los Medios y Comunicaciones CorporativasFernando.vargas@mtnsat.com | +1.305.343.8279

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2891079/MTN_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mtn-lanza-un-nuevo-servicio-satelital-de-implementacion-rapida-en-aws-302711034.html