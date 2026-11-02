MTPEAK hace su debut mundial en EICMA 2026 en Milán: una respuesta diferente para el vehículo de tres ruedas

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ --

01 Debut mundial: Milán, la primera ciudad en conocer a MTPEAK

Del 3 al 8 de noviembre de 2026, la 83ª edición de EICMA, la Exposición Internacional de Motocicletas y Accesorios, abrirá sus puertas en Milán.

Entre el rugido del acero y la velocidad, un nuevo nombre hará su debut a nivel mundial: MTPEAK, una marca de vehículos nacida para el puro placer de conducir.

Durante la feria, MTPEAK presentará su primer modelo de producción, One-All (nombre provisional), en el pabellón 24, stand O54E.

02 Filosofía de marca: La máquina no es el destino. Es el interruptor.

En un sector cada vez más definido por cifras de aceleración y funcionalidades inteligentes, MTPEAK mantiene una convicción más sosegada: la máquina no es el destino. Es el interruptor.

Un giro de llave. Un cambio de estado mental. Una forma distinta de vivir.

"Correr para sentir. Volver para ser".

El sentido de conducir no reside en llegar antes, sino en estar plenamente presente durante el trayecto. La velocidad está al servicio de la sensación. El viaje prevalece sobre el destino.

03 One-All. Una nueva especie, nacida para el puro placer de conducir

La llegada de One-All. es, en sí misma, una declaración de intenciones. Al trascender los límites convencionales de los vehículos de dos y cuatro ruedas, replantea las posibilidades de los vehículos de tres ruedas mediante una configuración que consta de dos ruedas delanteras y una única rueda trasera, con un sistema de propulsión en posición central y tracción trasera.

Motor turboalimentado de 2,0 litros y transmisión automática de 9 velocidades, que ofrece una relación potencia-peso de 370 CV por tonelada métrica: una configuración mecánica excepcionalmente inusual en el segmento de los vehículos de tres ruedas.

Chasis de estructura tubular de acero al cromo-molibdeno, complementado con paneles de carrocería de fibra de carbono.

Frenos carbonocerámicos ventilados, una distribución de peso de 50:50 y un neumático trasero de 305 mm: un conjunto de chasis diseñado con el objetivo de brindar placer al conducir.

04 Credenciales de fabricación: treinta años de ingeniería de precisión, basados en experiencia interna

Respaldada por los 30 años de experiencia en fabricación de precisión de Guangyu Industrial, cada unidad de One-All. se desarrolla y construye conforme a los estándares de la industria automotriz de alta gama. El proceso que abarca desde la investigación y el desarrollo (I+D), el ajuste y el ensamblaje, hasta las capacidades fundamentales de fabricación, como el mecanizado CNC, el estampado, la soldadura y la elaboración de piezas en fibra de carbono, se lleva a cabo íntegramente de forma interna.

05 Cierre: Devolver el placer de conducir al conductor

En Milán 2026, MTPEAK hace su debut a nivel mundial; no con el fin de romper esquemas por el simple hecho de hacerlo, sino para devolverle al conductor el placer de conducir.

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