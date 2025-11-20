NABR:El Comité Permanente de la CITES publica una revisión de las prácticas de cría del macaco de cola larga

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 20 de noviembre, 2025 /PRNewswire/ -- El Comité Permanente de la CITES, organismo internacional encargado de supervisar el comercio de especies animales, anunció los resultados de su revisión de las prácticas de cría de animales en Camboya y agradeció a Camboya por proporcionar datos exhaustivos y basarse en información científica. El informe, publicado el 12 de noviembre de 2025 antes de la próxima reunión del Comité Permanente, está disponible en https://cites.org/eng/sc/79/agenda-documents.

Entre otros hallazgos positivos, el informe señala que Camboya cuenta con procedimientos aduaneros y de inspección bien coordinados e integrados a través del sistema nacional de ventanilla única, con inspecciones y documentación que garantizan la transparencia. El informe elogia a Camboya, reconociendo su apertura y cooperación durante todo el proceso de revisión y su compromiso con la mejora de su marco legislativo, el aumento de la trazabilidad y la armonización con los procedimientos de la CITES.

Los macacos de cola larga son fundamentales para la investigación biomédica a nivel mundial debido a su gran similitud biológica con los humanos. Son la especie de primate no humano más estudiada para la evaluación de la seguridad de los fármacos. La investigación con macacos de cola larga ha sido crucial para los avances en medicina regenerativa, inmunología, cáncer, desarrollo de vacunas y farmacología.

Camboya fue históricamente un importante proveedor de modelos animales para la investigación en Estados Unidos; sin embargo, las acusaciones de actividades ilegales por parte de grupos de interés en Estados Unidos provocaron una reducción de las importaciones camboyanas. La falta de modelos para la investigación ha puesto en riesgo la investigación médica estadounidense y ha afectado la capacidad de los investigadores para desarrollar nuevos tratamientos.

"NABR celebra el último informe de la CITES que concluye que Camboya cumple con las leyes y requisitos internacionales", declaró el presidente de NABR, Matthew R. Bailey. "Este informe confirma el cumplimiento de Camboya y demuestra que los modelos animales para la investigación, tan necesarios en Estados Unidos, pueden obtenerse de este país".

"NABR agradece a Camboya su apertura y cooperación a lo largo de este proceso y está dispuesta a trabajar con Estados Unidos y otros países en estos asuntos", agregó Bailey.

