- Nace DISPO, una nueva plataforma de reservas de transporte y viajes; la compañía de turismo abrirá una oficina en España

MADRID, 4 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El empresario Oskars Lūsis inició su negocio de servicios turísticos OsaBus hace doce años con recursos limitados: Internet, un ordenador, un coche y 70 euros. Ahora se ha convertido en un actor global en su sector, ofreciendo viajes a regiones remotas y menos exploradas por los turistas. La empresa se ha expandido y transformado, creando y ofreciendo una nueva plataforma de reserva de viajes y transporte, DISPO.

DISPO es una plataforma de reserva online de servicios de transporte, alquiler de autobuses y minibuses, que opera con éxito en muchos países europeos y es reconocida por los principales actores de la industria europea. DISPO también ofrece excursiones personalizadas, guías expertos, así como reservas de hoteles, billetes de avión y viajes VIP para mejorar la experiencia de viaje de los clientes en todo el mundo. La nueva plataforma está disponible en todo el mundo.

Un actor global

Como relata el fundador de OsaBus, O. Lūsis, hace más de 12 años, supo que quería dedicarse al emprendimiento, pero no sabía exactamente cómo. "Me di cuenta de los recursos que tenía a mi disposición en ese momento: Internet, un ordenador, un coche y 70 euros para las tasas de creación de la empresa. Como había estudiado turismo internacional y me interesaba mucho, empecé a ofrecer traslados para turistas. Con el tiempo, creció y se unieron subcontratistas, ya que en ese momento no tenía mi propia flota de autobuses. Así fue como el negocio empezó a crecer", relató O. Lūsis sobre los inicios de OsaBus

Aunque O. Lūsis no es local, las regiones del sur de España, la Costa del Sol y las hermosas islas se encuentran entre sus destinos favoritos en el mundo como viajero experimentado. Reconoce que España también es un destino popular tanto para los clientes de OsaBus que vienen de otros países como para los españoles que utilizan con gusto los servicios de OsaBus. Con el aumento de la demanda y la estabilización de la marca en el mercado español, hay planes para abrir pronto una oficina local en Mallorca.

Digitalización para un alcance global

DISPO surgió de la necesidad de digitalizar las operaciones internacionales exitosas de OsaBus. O. Lūsis decidió hacer que los servicios de OsaBus estuvieran disponibles de inmediato en todo el mundo, "rompiendo las barreras horarias, monetarias e idiomáticas". A fines de 2019, OsaBus era conocida a nivel mundial y la pandemia de COVID-19 puso de relieve la necesidad de soluciones digitales. "Los socios querían información sobre precios y disponibilidad en tiempo real. La comunicación por correo electrónico o teléfono era demasiado lenta, especialmente con clientes en diferentes zonas horarias. Comenzamos a desarrollar nuestra solución: DISPO", dijo O. Lūsis.

Reconocimiento y rápido crecimiento

El mayor desafío al lanzar DISPO fueron los servicios relacionados con la programación. "Pero después de lanzar el nuevo diseño y concepto, recibimos el reconocimiento de los principales profesionales del turismo y las principales empresas. El interés en la colaboración aumentó y nos vieron como actores importantes del mercado en igualdad de condiciones", explicó O. Lūsis.

"Desde que lanzamos el nuevo diseño de DISPO, hemos conseguido más de 13.000 usuarios activos, y la cifra crece día a día. La plataforma está disponible en más de 200 destinos, y se añaden nuevos con regularidad. Nuestro mayor reto ahora es gestionar el rápido aumento de pedidos", afirmó Eva Rudzīte, directora de operaciones de DISPO.

