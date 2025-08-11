NaoTrac de Brain Navi Biotechnology realiza las primeras cirugías en España

(Información remitida por la empresa firmante)

¡Brain Navi ha aterrizado oficialmente en España!

TAIPÉI, 11 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Este importante logro ha sido posible gracias a la primera de muchas colaboraciones con nuestro valioso socio, Palex Healthcare. Este hito se ha alcanzado no solo gracias a la sólida reputación y profunda experiencia de Palex en el mercado médico español, sino también por la confianza y el compromiso de su equipo. El CEO de Brain Navi, Jerry Chen, declaró que "Brain Navi se enorgullece de trabajar junto a un socio que comparte nuestra visión de innovación quirúrgica y nuestro deseo de mejorar continuamente en beneficio de los pacientes".

Durante el Congreso SENEC de este año —el principal evento anual organizado por la Sociedad Española de Neurocirugía, que reúne a expertos de todo el país para compartir los últimos avances científicos e innovaciones clínicas del sector—, los neurocirujanos españoles tuvieron la oportunidad de ver en acción a NaoTrac, el robot de navegación neuroquirúrgica de Brain Navi. Junto a Palex, Brain Navi presentó su tecnología a lo largo de todo el evento. Cirujanos de diferentes regiones de España mostraron un gran interés por las capacidades de NaoTrac y sus posibles aplicaciones en sus hospitales.

"España tiene un gran potencial como centro de innovación neuroquirúrgica", afirmó Carles Calaf, Director de la Unidad de Negocio de Neurociencias en Palex Healthcare. "En SENEC fuimos testigos directos del fuerte interés de los cirujanos por herramientas más inteligentes y potenciadas por IA en el quirófano. Esto refuerza nuestra convicción de que tecnologías como NaoTrac pueden mejorar genuinamente la precisión quirúrgica y apoyar a los equipos clínicos en la obtención de mejores resultados. Con Brain Navi como socio, estamos convencidos de que esto es solo el comienzo de llevar esta innovación a más hospitales —y más pacientes— en toda España".

Tan solo una semana después del congreso, se instaló el primer sistema NaoTrac en un hospital español, donde neurocirujanos —con el apoyo de los equipos de Brain Navi y Palex— realizaron las primeras cirugías del país utilizando el NaoTrac. Los cirujanos quedaron muy impresionados por la precisión del sistema y su diseño intuitivo, destacando su facilidad de uso y su valor como herramienta potente en el quirófano.

"En Palex, nuestra misión es acercar la tecnología médica más avanzada a quienes más la necesitan", señaló Eulàlia Llopis, Directora del Área Hospitalaria de Palex. "Colaborar con Brain Navi refleja nuestro compromiso con ofrecer a los profesionales clínicos soluciones que realmente marcan la diferencia —en precisión, eficiencia y, sobre todo, en la atención al paciente".

Para Brain Navi, este es un hito clave dentro de su expansión global, que refuerza la misión de mejorar los resultados clínicos mediante tecnologías médicas avanzadas y de empoderar a los equipos quirúrgicos con las mejores herramientas disponibles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2744300... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1873615...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/naotrac-de-brain-navi-biotechnology-realiza-las-primeras-cirugias-en-espana-302524987.html