Narrativa industrial y sinergia entre ciudades: Hangzhou y París en diálogo

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS y HANGZHOU, China, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- París y Hangzhou, aunque separadas por miles de kilómetros, comparten desde hace mucho tiempo una afinidad tácita. Esa afinidad adquirió un nuevo significado en el Evento de Promoción de Hangzhou que trajo un nuevo tipo de conversación a las orillas del Sena.

El evento, organizado conjuntamente por el Centro de Comunicación Internacional de Hangzhou (HZICC) y el Centro de Comunicación Internacional del Distrito de Linping, tuvo como tema "Diálogo de civilización: del patrimonio cultural a la narrativa industrial" y presentó un Hangzhou que conlleva una profunda historia mientras se inclina audazmente hacia el futuro.

Tras la gira de diálogo mediterráneo "Hangzhou, una ventana a la civilización china de 5.000 años" en 2025, el HZICC ha reorientado su enfoque, pasando de rastrear raíces antiguas a forjar vínculos industriales. "Hangzhou está transformando su fortaleza industrial, su dinamismo innovador y las historias de su ciudad en una narrativa global que se puede sentir, comprender y compartir", afirmó Ji Tao, director de operaciones del centro.

Las voces corporativas dieron vida a esta narrativa. Una mesa redonda sobre sinergia industrial e intercambio cultural profundizó el debate.

Cainiao Global Supply Chain presentó sus esfuerzos para reducir el tiempo de entrega entre China y Francia a tres días, mientras que AliExpress destacó el creciente potencial de localización y las reformas fiscales de la UE que impulsan a las marcas premium a construir almacenes locales.

E-Fashion Town relató una década de colaboración con el Institut Français de la Mode y marcas internacionales. CFMOTO describió cómo las marcas chinas de deportes de motor están superando a sus competidores mediante la tecnología y el marketing.

Charles-Emmanuel Dewees, fundador de la Plataforma de Intercambio Cultural NICE, fue categórico: "¿Pueden las novedades web convertirse en un lenguaje común? Por supuesto. Cuando el idioma no es una barrera, lo que llega al corazón es el lenguaje compartido".

Fuera del centro de conferencias, un stand de Hangzhou exhibía maquetas de bloques de construcción con ensamblaje de espiga y mortaja, vajilla de té celadón, mascotas de la ciudad y otros productos culturales y creativos. El visitante francés Hugo Nicoli, quien ya había disfrutado de un té en el Lago del Oeste, comentó que la porcelana y las miniaturas arquitectónicas le hicieron desear regresar con su familia.

La promoción fue solo el comienzo. El equipo de HZICC pasó cuatro días filmando en París: selección de productos en una oficina de Tmall Global, clasificación de paquetes en un almacén de Cainiao, prueba de conducción en la tienda CFMOTO y experiencia de moda en la boutique MEILLEUR MOMENT.

Las historias recopiladas a lo largo del Sena en Francia se llevaron luego al Gran Canal en China: entre dos aguas, la distancia nunca es tan grande como parece.

Haga clic en el video para obtener más detalles:https://youtu.be/ZEGuPMvD6dc?si=hh6ah9G1...https://youtu.be/OmTWkhF84J0?si=8MnAgkaJ...https://youtu.be/iKDGjEYzIPs?si=iBqhDq1A...

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/narrativa-industrial-y-sinergia-entre-ciudades-hangzhou-y-paris-en-dialogo-302840267.html