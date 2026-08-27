(Información remitida por la empresa firmante)

- Nasuni adquiere DryvIQ, permitiendo a las organizaciones clasificar, proteger y activar datos no estructurados con el fin de aprovechar el valor empresarial de la IA

Al tiempo que las empresas modernizan sus estrategias de gestión de datos, la incorporación de inteligencia y gobierno de contenido les va a proporcionar visibilidad y control a gran escala

BOSTON, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, plataforma de datos no estructurados para equipos empresariales e IA, ha dado a conocer hoy la adquisición de DryvIQ, líder en gestión inteligente de datos no estructurados. Esta adquisición sirve para integrar capacidades de inteligencia y gobierno de contenido basadas en IA a la plataforma de datos de archivos de Nasuni, incluyendo descubrimiento y clasificación a nivel de contenido, detección de sensibilidad y gobierno automatizado basado en políticas. Con ello se proporciona a las organizaciones una mayor visibilidad y control sobre los datos no estructurados, no solo dentro de Nasuni, sino también en más de 40 repositorios en la nube y locales.

"Nuestros clientes buscan nuestra ayuda con estrategias de datos con la finalidad de respaldar el acceso seguro a la IA en un mundo de costes de infraestructura en aumento. Con el fin de satisfacer esa necesidad, este año hemos agregado el mejor rendimiento de borde con Resilio, acceso a la IA con reconocimiento de permisos con AI Activate y ahora inteligencia y gobierno de contenido con DryvIQ", declaró Nick Burling, director de producto de Nasuni. "Con UniFS como base, ninguna otra solución administra, mueve, clasifica, gobierna y activa los datos de archivos empresariales dentro de una sola plataforma. Los clientes han intentado integrar una solución de múltiples proveedores durante años. Ahora, Nasuni proporciona una plataforma con la que se puede administrar, proteger y activar datos no estructurados con un impacto comprobado tanto en la reducción de costes como en el aumento de la productividad".

Gracias a la incorporación de DryvIQ, Nasuni permite a las empresas:

Gestión

Descubra y clasifique contenido: Los modelos impulsados por IA analizan el contenido de archivos en más de 550 formatos, más de 100 entidades y más de 1.000 tipos de documentos comerciales, y consiguen detectar la información personal identificable (PII), información de salud protegida (PHI) y datos de tarjetas de pago (PCI) de más de 175 idiomas.

Identifique, organice y actúe en función del contenido de los archivos: Los clientes pueden descubrir, clasificar y gestionar continuamente datos no estructurados in situ y a gran escala. Esto sirve para ayudar a las organizaciones a impulsar iniciativas de IA con datos de alta calidad, respaldar el cumplimiento normativo y eliminar datos redundantes, obsoletos y no críticos.

Optimice los costes de infraestructura con decisiones basadas en datos y la flexibilidad de la nube híbrida: DryvIQ proporciona la inteligencia a nivel de contenido con el objetivo de tomar decisiones informadas sobre cómo se gestionan, clasifican y gobiernan los datos. Nasuni proporciona la flexibilidad de ubicar los datos donde tenga más sentido estratégico, ya sea en las instalaciones, en la nube o en ambas, optimizando esto para el acceso de los equipos y la IA, además de para el coste de la infraestructura.

Protección

Implemente el gobierno automáticamente: Las reglas de política configurables ponen en cuarentena el contenido de alto riesgo, aplican etiquetas de retención y confidencialidad, corrigen permisos y permiten la eliminación segura en más de 40 repositorios en la nube y locales. La aplicación de políticas se puede adaptar al RGPD, HIPAA, PCI-DSS y otros marcos normativos.

Activación

Active los datos para la IA con confianza: Al clasificar el contenido, detectar la sensibilidad y aplicar políticas antes de que los datos se expongan a la IA, DryvIQ garantiza que las organizaciones puedan lograr activar datos no estructurados destinados a equipos empresariales y la IA que los respalda de forma segura y a gran escala.

"Las organizaciones se centran cada vez más en convertir los datos no estructurados para que sean un activo estratégico, pero el contenido está disperso en docenas de repositorios y la mayor parte nunca se ha clasificado", afirmó Mark Brazeau, fundador y director de estrategia de DryvIQ. "Al unirnos a Nasuni, podemos integrar nuestras capacidades de inteligencia y gobierno de contenido directamente en una plataforma de archivos nativa de la nube, ofreciendo a los clientes una base única y controlada destinada a clasificar, proteger y activar los datos dondequiera que se encuentren".

DryvIQ está disponible para su uso inmediato, y Nasuni planea profundizar la integración con su plataforma de datos de archivos en los próximos meses. Si desea más información sobre la adquisición, haga clic aquí.

Acerca de Nasuni

Nasuni es una plataforma líder de datos no estructurados para empresas donde los datos de archivos son fundamentales tanto para las personas como para la IA. Impulsamos la capa operativa de archivos, donde se realiza el trabajo, para ayudar a las organizaciones a gestionar, proteger y activar los datos, permitiendo que los equipos trabajen de forma más inteligente, reduzcan costes y puedan realizar operaciones de forma segura y sin límites.

Construida a través de una arquitectura patentada que fusiona el almacenamiento de objetos en la nube junto a servicios de archivos empresariales —incluidos permisos, control de versiones y un espacio de nombres global— Nasuni proporciona acceso a archivos de alto rendimiento, disponibilidad global de datos y una fuente única de información escalable, gobernada y preparada para la IA en todas las principales nubes.

Contando con la confianza de más de 1.300 empresas en todo el mundo, Nasuni ayuda a las organizaciones a modernizar su infraestructura de archivos, fortalecer la seguridad de los datos y respaldar las operaciones impulsadas por medio de la IA. Obtenga más información en la página web www.nasuni.com.

Acerca de DryvIQ

DryvIQ permite a las organizaciones gestionar el ciclo de vida completo del contenido con inteligencia, velocidad y escalabilidad. A medida que las empresas se esfuerzan por acelerar la adopción de la IA, reducir riesgos y controlar costes, el contenido no estructurado sigue siendo su activo más grande y al mismo tiempo menos gestionado. DryvIQ resuelve este problema por medio de una gestión inteligente del ciclo de vida basada en el contexto, que abarca más de 40 sistemas en la nube y locales, lo que permite a las organizaciones más grandes del mundo actuar con mayor rapidez, operar de forma más inteligente y gestionar con confianza. Gracias a la confianza que proporcionan más de 1.100 organizaciones globales y al impulso de la transformación de las principales empresas de Fortune 1000, DryvIQ ofrece la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento necesarios para que el contenido esté realmente preparado para el gobierno, el cumplimiento normativo, el archivo y la retención. Si desea más información, visite la página web www.dryviq.com.

Contacto para medios

Estados Unidos: Hannah FairbanksV2 CommunicationsTeléfono: 617-426-2222E-mail: nasuni@v2comms.com

Europa: Ryan WatersBracken PRTeléfono: +44 (0)7591 004 738E-mail: nasunipr@bracken-pr.com

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