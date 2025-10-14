(Información remitida por la empresa firmante)

-Nasuni nombra a Nick Burling director de producto mientras la compañía avanza hacia la siguiente fase de innovación en datos no estructurados

El impulso continúa con el nuevo servicio de datos de Nasuni y las soluciones MCP para la gestión de datos preparada para IA

BOSTON, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Nasuni, empresa líder en plataformas unificadas de datos de archivos, anunció hoy el ascenso de Nick Burling a director de Producto (CPO). Anteriormente vicepresidente Sénior de Producto, Burling se incorporó a Nasuni en 2021 con una amplia experiencia en gestión y estrategia de producto en empresas emergentes y líderes tecnológicos globales, como IBM y Microsoft. En su nuevo puesto, continuará definiendo la hoja de ruta multiproducto de Nasuni e impulsando el camino de la empresa para ofrecer la plataforma de gestión de datos no estructurados más completa del sector.

"Bajo el liderazgo de Nick, Nasuni ha pasado de ser un producto único a una plataforma integral con una visión estratégica para que el almacenamiento de datos no estructurados sea inteligente y práctico en la era de la IA", afirmó Sam King, consejero delegado de Nasuni. "Su pensamiento estratégico, su enfoque en el cliente y su energía inigualable reflejan nuestro compromiso con la innovación y el éxito del cliente. Me entusiasma su incorporación como director de producto, al iniciar esta emocionante nueva fase de crecimiento".

Coincidiendo con este hito en su liderazgo, Nasuni también anunció Nasuni Data Service (NDS) y dos nuevas soluciones de Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), lo que supone un nuevo avance en su estrategia de IA. Basándose en las recientes soluciones File IQ Premium y Ops IQ, estas ofertas permiten que los datos empresariales estén disponibles para cargas de trabajo avanzadas y servicios de IA sin duplicaciones, migraciones costosas ni integraciones complejas.

"Estoy encantado de unirme a nuestro equipo ejecutivo e inversores para construir el próximo capítulo de crecimiento de Nasuni", afirmó Nick Burling, director de producto. "Las empresas buscan más que solo almacenamiento; necesitan una base que impulse activamente la IA y la información basada en datos. NDS y las soluciones MCP son fundamentales para esta visión, ya que abren nuevas vías para activar datos de forma segura y a escala, e impulsan una hoja de ruta de productos diseñada para que los datos no estructurados no solo estén protegidos, sino que sean verdaderamente inteligentes".

NDS proporciona acceso API nativo de la nube y de alto rendimiento a los datos gestionados por Nasuni. Este acceso directo y programático permite a las empresas alimentar modelos de IA, ejecutar análisis avanzados e integrar herramientas de inteligencia de datos de terceros sin las demoras ni los costes que supone el traslado de archivos. NDS mantiene la seguridad de extremo a extremo con una estricta aplicación de permisos y aprovecha el sistema de archivos global inmutable y con versiones continuas de Nasuni para lograr una resiliencia de datos excepcional.

Las dos soluciones MCP, denominadas Solución Desktop MCP y Solución Nasuni Management MCP, amplían esta innovación al permitir interacciones en lenguaje natural con los datos de archivos y las herramientas de gestión de Nasuni desde cualquier cliente local compatible con el estándar MCP. Estas soluciones permiten una interacción segura y conversacional con los archivos y la información administrativa en tiempo real, lo que ayuda a los equipos de TI y a los profesionales del conocimiento a aprovechar al máximo el potencial de sus datos no estructurados con facilidad. Ambas están disponibles gratuitamente a través de la página de Nasuni Labs en GitHub para usuarios avanzados y administradores.

Desde firmas legales que aceleran el análisis de contratos hasta fabricantes que optimizan el control de calidad, los primeros usuarios ya están obteniendo importantes ahorros de productividad y costes con las soluciones NDS y MCP. Juntas, amplían el sistema de archivos global de Nasuni a una plataforma de inteligencia basada en la nube que permite buscar, procesar y proteger los datos no estructurados.

Burling continuará liderando esta trayectoria de innovación en su nuevo cargo. Aprovechando el impulso de NDS y MCP, la hoja de ruta de productos de Nasuni seguirá centrándose en permitir a los clientes gestionar y activar datos no estructurados de forma segura y a escala en la era de la IA. Para obtener más información sobre la plataforma de datos de archivos de Nasuni, puede solicitar una demostración aquí.

Acerca de Nasuni

Nasuni ofrece una plataforma líder de próxima generación de NAS definido por software y gestión de datos no estructurados (UDM) que unifica el almacenamiento, la protección y la gestión de datos empresariales no estructurados en cualquier nube importante. Impulsada por su sistema de archivos global patentado UniFS, esta arquitectura única fusiona el almacenamiento de objetos en la nube con los servicios de archivos empresariales para permitir una escalabilidad ilimitada, resiliencia frente al ransomware, colaboración global y preparación para la IA.

Nasuni se adapta a las necesidades de sus clientes. Ya sea que estén modernizando el almacenamiento local u optimizando entornos multinube para reducir costes y riesgos, la plataforma Nasuni ayuda a mejorar los resultados empresariales. También impulsa la gobernanza, el descubrimiento y la orquestación de datos para preparar los datos no estructurados para su uso en soluciones de IA.

Con la confianza de empresas globales en más de 70 países, Nasuni mantiene un índice de satisfacción del cliente del 98%. La compañía ha recibido innumerables reconocimientos por su compromiso con el liderazgo del sector, la optimización estratégica de costes, el éxito del cliente y la innovación. Para obtener más información, visite www.nasuni.com.

