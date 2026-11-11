NatGold Digital anuncia sus planes para cotizar en Nasdaq (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

CORAL GABLES, Fla., 11 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. ("NatGold" o "la compañía") anunció sus planes para solicitar la cotización de sus acciones ordinarias en el Nasdaq Capital Market ("Nasdaq"). Como parte del proceso propuesto, la compañía busca presentar una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC") en el primer trimestre de 2027, sujeto a la finalización de los trabajos preparatorios financieros, legales y de otro tipo necesarios. Como condición previa para cualquier solicitud de cotización en Nasdaq, la compañía debe tener sus acciones ordinarias registradas ante la SEC conforme a la Ley de Bolsas de Valores de 1934 de los Estados Unidos, en su versión modificada.

La dirección considera que el papel consolidado de Nasdaq como mercado para empresas innovadoras lo convierte en una opción idónea respecto al negocio de minería digital y tokenización de activos de NatGold.

"Tras revisar los requisitos iniciales de cotización de Nasdaq y llevar a cabo consultas con nuestros asesores legales corporativos y de valores, confiamos en que NatGold está bien posicionada para cumplir con los requisitos clave para cotizar en el Nasdaq Capital Market", explicó Andrés Fernández, consejero delegado de NatGold Digital. "Tenemos previsto presentar nuestra declaración de registro ante la SEC durante el primer trimestre de 2027 y completar el proceso de revisión de la SEC y la solicitud de cotización en Nasdaq".

La cotización respaldaría los objetivos de la compañía de aumentar el conocimiento del mercado, ampliar la participación de los accionistas y crear un mercado público para sus acciones ordinarias.

"Convertirse en una empresa pública necesita de un gobierno corporativo disciplinado, información financiera transparente y rendición de cuentas ante los accionistas", declaró Mark Radke, presidente ejecutivo de NatGold Digital. "Estos principios han guiado el desarrollo del marco de gobierno de NatGold, y comprendemos los estándares esperados. Nuestra presentación prevista es el siguiente paso para que NatGold salga a bolsa con esta base sólida".

Cualquier cotización en Nasdaq estará pendiente de la entrada en vigor de la declaración de registro, la aprobación de Nasdaq y el cumplimiento de todos los requisitos normativos y de cotización aplicables. Ni la presentación ni la entrada en vigor de una declaración de registro constituyen la aprobación o el respaldo de la SEC a la compañía o sus valores. No se puede garantizar que la declaración de registro se presente o entre en vigor dentro del plazo previsto, ni que se obtenga una cotización en Nasdaq.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.

Acerca de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. es líder mundial en minería digital de oro y creador y operador de una plataforma no extractiva, con patente en trámite, diseñada para liberar el valor intrínseco de los recursos de oro subterráneos técnicamente verificados, que permanecen almacenados de forma segura en la naturaleza. Los tokens NatGold están estructurados con el fin de representar participaciones estandarizadas en Recursos Certificados NatGold, divulgados en Informes Técnicos Geológicos reconocidos internacionalmente, sin extracción, procesamiento ni movimiento físico del oro. El resultado es una alternativa superior al dinero fiduciario, diseñada para impulsar una reforma monetaria global.

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La información presentada en el comunicado anterior ha sido recopilada por NatGold con el debido esfuerzo para proporcionar una visión general precisa y realista del tema. No obstante, factores como el juicio subjetivo, la dependencia de circunstancias ajenas al control de NatGold y las fuentes de información externas limitan inherentemente la exhaustividad, la integridad y la suficiencia de esta información. Las declaraciones prospectivas generalmente se indican mediante términos como "planea", "espera", "no espera", "se espera", "programado", "presupuesto", "estima", "proyecta", "tiene la intención", "anticipa", "no anticipa", "cree" y expresiones similares, o mediante referencias a posibles acciones, eventos o resultados que "pueden", "podrían", "deberían", "quizás" o "sucederán" o se lograrán. Estas declaraciones incluyen, entre otras, expectativas, planes e intenciones con respecto a cualquier solicitud de registro ante la SEC y cualquier solicitud de cotización en Nasdaq, los plazos asociados y la capacidad de NatGold para cumplir con todas las condiciones y requisitos necesarios para dicho registro y cotización, o que una cotización respaldaría los objetivos de la compañía de expandir el conocimiento del mercado, ampliar la participación de los accionistas y crear un mercado público para sus acciones ordinarias. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente. Numerosos riesgos, incertidumbres y eventos pueden generar resultados que difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas de NatGold, incluyendo, entre otros: la imposibilidad de cumplir con las condiciones para el registro ante la SEC y cualquier cotización en Nasdaq; cambios en los costes operativos; alteraciones en las condiciones económicas o tendencias del sector; fluctuaciones en los mercados cambiarios y financieros; volatilidad en los precios del oro y los costes de AISC; cambios en la actividad de inversión; procedimientos legales; novedades legislativas; la capacidad de los proveedores de servicios externos, socios de distribución, proveedores de tecnología, custodios, plataformas de negociación y otras contrapartes para mantener las licencias, registros, autorizaciones, capacidades de cumplimiento y continuidad del servicio requeridas en las jurisdicciones aplicables; así como circunstancias ambientales, regulatorias, políticas, judiciales y competitivas en las regiones donde opera NatGold. El marco normativo que rige los activos digitales, la tecnología blockchain y las ofertas de tokens sigue evolucionando y puede cambiar en diferentes jurisdicciones. NatGold, los tokens NATG y las actividades de la compañía podrían estar sujetos a requisitos adicionales de registro, licencia, divulgación o cumplimiento, lo que podría afectar materialmente las operaciones de la compañía o la disponibilidad, transferibilidad y liquidez de los tokens NATG. Cualquier fallo, demora, restricción, suspensión o retiro de servicios por parte de dichos terceros, incluso como resultado de licencias, regulaciones, cumplimiento, desarrollos comerciales u operativos, podría limitar, retrasar, suspender o requerir la modificación de las actividades planificadas de NatGold para el desarrollo del mercado, distribución, tokenización, tecnología u otras actividades de expansión. Además, podrían surgir desafíos tecnológicos, mecánicos y operativos durante las operaciones de desarrollo de NatGold. Las referencias a la "certificación" de recursos minerales son específicas de los estándares de elegibilidad para la tokenización de NatGold y no significan el cumplimiento con el Código JORC, NI 43-101 o S-K 1300; dichos recursos se certifican bajo los criterios de NatGold como Recursos Certificados de NatGold. Si bien NatGold considera que las suposiciones actuales son razonables con base en los datos disponibles, estas suposiciones podrían resultar inexactas. Los resultados reales podrían diferir de las declaraciones prospectivas debido a diversos riesgos, incertidumbres y eventos imprevistos. La información aquí contenida tiene únicamente fines informativos generales y no constituye una oferta ni una solicitud para la compra o venta de acciones o valores de NatGold. Los valores aquí descritos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), ni conforme a ninguna ley estatal de valores, y se ofrecen y venden al amparo de las exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin el registro correspondiente o una exención aplicable de los requisitos de registro. Los inversionistas deben tener en cuenta que podrían tener que asumir el riesgo económico de una inversión en los valores por un período indefinido y que podrían no poder revenderlos fácilmente. Se recomienda encarecidamente a los inversionistas potenciales que consulten con un asesor financiero calificado antes de invertir en NatGold. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha de su publicación. Salvo que lo exijan las leyes de valores aplicables, NatGold renuncia expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas en respuesta a nuevos datos, desarrollos futuros o cualquier otra circunstancia. Además, la compañía no asume ningún compromiso de atender las expectativas o declaraciones de terceros con respecto a los temas tratados en este documento. Invertir en empresas tecnológicas en fase inicial conlleva un riesgo considerable.

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