NatGold Digital lanza la negociación global de NATG a través de una estrategia de distribución multicanal (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

CORAL GABLES, Fla., 29 de julio de 2026/PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. ("NatGold Digital" o "la compañía"), una empresa pionera en minería de oro digital con un proceso pendiente de patente para desbloquear de manera sostenible el valor intrínseco de los recursos de oro subterráneos a través de su plataforma de minería digital y tokenización basada en blockchain, dio a conocer hoy el lanzamiento de la negociación global del NatGold Token (NATG).

NATG va a empezar a realizar operaciones en la Zona de Innovación de la Bolsa de México (MEXC), un área de negociación especializada dedicada a activos digitales emergentes de alto potencial en una de las bolsas de criptomonedas más grandes y con mayor volumen de operaciones del mundo, a las 11:00 a.m. (UTC) del jueves 30 de julio de 2026, marcando la activación de su estrategia de distribución global multicanal: https://www.mexc.com/register.

Al comenzar a operar en MEXC, High Ridge Trust y 677 Financial Group facilitarán las compras a través de sus respectivos canales de registro y transacción. High Ridge Trust, custodio calificado con sede en Estados Unidos, ofrece un canal de registro y transacción exclusivo para compradores elegibles, con un enfoque principal en Estados Unidos. 677 Financial Group, especialista en transacciones e incorporación de activos digitales institucionales, proporciona soporte a participantes institucionales, family offices, fideicomisos y compradores calificados a nivel mundial. Cada una de ellas atiende a un segmento distinto del mercado global y representa la primera fase de la estrategia de distribución global más amplia de NatGold Digital. Se espera que en las próximas semanas se anuncien organizaciones adicionales a medida que la disponibilidad mundial de NATG continúe expandiéndose.

NATG está disponible por medio de todos los canales de distribución de NatGold Digital. Los posibles compradores también pueden visitar el Portal de Transacciones de NATG para obtener orientación sobre cómo acceder al proceso de compra adecuado.

Portal de Transacciones de NATG: https://natgold.com/buy-sell-natg/

"Nuestra estrategia de distribución global integrada proporciona acceso inmediato a NATG a través de una de las mayores plataformas de intercambio de activos digitales del mundo, complementada con vías de participación específicas para compradores estadounidenses, inversores institucionales y participantes cualificados a nivel global", declaró Andrés Fernández, consejero delegado de NatGold Digital. "Con la tokenización exitosa de nuestros primeros Recursos Certificados NatGold, estas relaciones de distribución complementarias establecen una base escalable para expandir la participación mundial y el crecimiento a largo plazo".

El lanzamiento comercial se lleva a cabo tras la tokenización exitosa de Recursos Certificados NatGold de dos propiedades de oro que cumplen los requisitos, lo que resultó en la emisión de un total de 106.800 NATG conforme a los contratos inteligentes NATG de la compañía y su implementación en la cadena de bloques Ethereum. El suministro inicial de tokens se generó a partir de las parcelas 45 y 46 del Proyecto de Oro Cahuilla en California y la concesión minera patentada Alaska 4 en la Mina de Oro Friday en Idaho. En conjunto, estos logros representan la primera ejecución comercial del modelo de minería digital de NatGold Digital, pendiente de patente, y la activación del ecosistema comercial plenamente operativo de la compañía.

Los informes técnicos de respaldo, los certificados de tokenización de recursos certificados por NatGold y la verificación blockchain asociada a ambos recursos tokenizados son accesibles públicamente a través del contrato inteligente NATG, mientras que el libro blanco MiCA de la compañía está disponible en el sitio web de NatGold Digital. Todo ello refleja el compromiso de NatGold Digital con la transparencia, la integridad técnica, la transparencia regulatoria y la comercialización responsable.

El contrato inteligente NATG se puede consultar públicamente en Etherscan en:

https://etherscan.io/address/0x59c323346F4f62aE18289F346501389392cf5939

"Nuestro marco de certificación, estándares de gobernanza, infraestructura blockchain, contratos inteligentes y estrategia de distribución global multicanal posicionan a NatGold para un crecimiento responsable a largo plazo. A medida que continuamos expandiendo nuestra red de distribución global, mantenemos nuestro compromiso con la integridad que ha guiado al proyecto desde sus inicios", afirmó Mark Radke, presidente de NatGold Digital.

Por medio del modelo de NatGold, los recursos de oro que cumplen con los requisitos permanecen intactos en la Bóveda de la Madre Naturaleza, mientras que su valor intrínseco se representa digitalmente a través de NATG. De acuerdo con los protocolos de tokenización establecidos por NatGold, se han asignado fondos de las tokenizaciones iniciales al Fondo de Contingencia de NatGold y al Programa de Responsabilidad Social de NatGold.

Con las operaciones ya en marcha, NatGold Digital continuará expandiendo tanto su cartera de Recursos Certificados NatGold como su estrategia de distribución global integrada mediante nuevas relaciones estratégicas que amplíen la participación mundial en el ecosistema NatGold.

Acerca de NatGold Digital Ltd.NatGold Digital Ltd. es líder mundial en minería digital de oro y creador y operador de una plataforma no extractiva, con patente en trámite, diseñada para liberar el valor intrínseco de los recursos de oro subterráneos técnicamente verificados, que permanecen almacenados de forma segura en la naturaleza. Los tokens NatGold están estructurados para representar participaciones estandarizadas en Recursos Certificados NatGold, divulgados en Informes Técnicos Geológicos reconocidos internacionalmente, sin extracción, procesamiento ni movimiento físico del oro. El resultado es una alternativa superior al dinero fiduciario, diseñada para impulsar una reforma monetaria global.

Para obtener más información, visite NatGold.com o nuestro canal oficial de YouTube, donde encontrará videos e información sobre nuestro ecosistema de minería digital: youtube.com/@NatGold_Digital.

ContactoMedia@NatGold.comInvestorServices@NatGold.com+1 (646) 825-3038

La información presentada en el comunicado anterior ha sido recopilada por NatGold con el debido esfuerzo para brindar una visión general precisa y realista del tema. No obstante, factores como el juicio subjetivo, la dependencia de circunstancias ajenas al control de NatGold y las fuentes de información externas limitan inherentemente la exhaustividad, la integridad y la suficiencia de esta información. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican mediante términos como "planea", "espera", "no espera", "se espera", "programado", "presupuesto", "estima", "proyecta", "tiene la intención", "anticipa", "no anticipa", "cree" y expresiones similares, o mediante referencias a posibles acciones, eventos o resultados que "pueden", "podrían", "deberían", "quizás" o "sucederán". Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente. Numerosos riesgos, incertidumbres y eventos pueden dar lugar a resultados que difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas de NatGold, incluyendo, entre otros: alteraciones en las condiciones económicas o tendencias del sector; fluctuaciones en los mercados cambiarios y financieros; volatilidad en los precios del oro y los costes AISC; cambios en la actividad de inversión; procedimientos legales; novedades legislativas; así como circunstancias ambientales, regulatorias, políticas, judiciales y competitivas en las regiones donde opera NatGold. Además, pueden surgir desafíos tecnológicos, mecánicos y operativos durante las operaciones de desarrollo de NatGold. Se recomienda encarecidamente a los posibles compradores de tokens NATG que consulten con un asesor financiero cualificado antes de adquirirlos y que actúen con prudencia en sus decisiones de compra. Las referencias anteriores a los recursos minerales "certificados" se refieren específicamente a los estándares de elegibilidad para la tokenización de NatGold y no implican el cumplimiento del Código JORC, NI 43-101 o S-K 1300; dichos recursos se certifican según los criterios de NatGold como Recursos Certificados de NatGold. Si bien NatGold considera razonables las suposiciones actuales con base en los datos disponibles, estas suposiciones podrían resultar inexactas. Los resultados reales podrían diferir de las declaraciones prospectivas debido a diversos riesgos, incertidumbres y eventos imprevistos. La información aquí contenida tiene únicamente fines informativos generales y no constituye una oferta ni una solicitud para la compra o venta de acciones o valores de NatGold, ni para la compra o venta de ningún token NATG. Tampoco se pretende interpretar la información aquí contenida como una recomendación, respaldo o solicitud para participar en ninguna estrategia de inversión. Los tokens NATG no están destinados a ser considerados "valores" en ninguna jurisdicción, y NatGold no realiza ninguna declaración ni afirmación relacionada con el valor de NatGold o los tokens NATG. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha de su publicación. Salvo que lo exijan las leyes de valores aplicables, NatGold renuncia expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas en respuesta a nuevos datos, desarrollos futuros o de otro tipo. Además, la compañía no asume ningún compromiso para atender las expectativas o declaraciones de terceros con respecto a los temas tratados en este documento. Invertir en activos digitales en etapa inicial conlleva un riesgo considerable. Cualquier inversión de este tipo es especulativa e implica un alto grado de riesgo, incluyendo, entre otros, la pérdida de capital. Invertir en tokens NATG, o en cualquier otro activo digital, puede no ser apropiado para todos, por lo que debe considerar cuidadosamente los riesgos, su situación financiera, su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión antes de tomar cualquier decisión. Como activo digital, los tokens NATG también están sujetos a riesgos inherentes a la tecnología blockchain, incluyendo, entre otros, incertidumbre regulatoria, adopción del mercado, manipulación, volatilidad y riesgos de ciberseguridad. El acceso a la negociación de NATG estará disponible únicamente para participantes elegibles en las jurisdicciones admitidas, y cada participante estará sujeto a los requisitos de elegibilidad jurisdiccional, incorporación, regulatorios, geográficos y de la plataforma aplicables. Los posibles compradores deben realizar su propia debida diligencia y consultar con sus respectivos asesores financieros, legales, fiscales y/u otros profesionales.

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