Natural Field en SupplySide Global 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Natural Field avanza desde ingredientes funcionales hasta tecnologías de entrega y soluciones basadas en ciencia en SupplySide Global 2026

SHANGHAI, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que evoluciona la industria global de nutrición y suplementos dietéticos, las marcas miran más allá de los ingredientes individuales hacia formulaciones más diferenciadas, estrategias de entrega efectivas y desarrollo de productos con base científica. Natural Field Co., Ltd. está avanzando en esta dirección combinando experiencia en ingredientes funcionales con tecnología de administración liposomal y soluciones nutricionales orientadas a aplicaciones.

Natural Field Co., Ltd., un proveedor de ingredientes funcionales y tecnologías de formulación para la industria de la nutrición, expondrá en SupplySide Global 2026, que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en Mandalay Bay en Las Vegas. En el stand 6511B, la empresa presentará su cartera de ingredientes liposomales y discutirá el desarrollo de formulaciones con fabricantes de suplementos, distribuidores de ingredientes y equipos de desarrollo de productos.

De la experiencia en ingredientes a la administración liposomal

El programa de exhibición de Natural Field se centrará en dos plataformas tecnológicas: la tecnología NF co-loading y la plataforma NF TriSolve.

NF co-loading explora la incorporación de múltiples ingredientes activos dentro de un único sistema liposomal. La plataforma respalda el trabajo técnico que involucra combinaciones de ingredientes, diseño del sistema de administración y compatibilidad de formulación. La plataforma NF TriSolve conecta la selección de ingredientes con conceptos de formulación orientados a la aplicación. Natural Field utiliza la plataforma para explorar enfoques de desarrollo de productos en varias categorías de nutrición, incluido el envejecimiento saludable, la nutrición relacionada con el sueño y la movilidad de las articulaciones.

Estas tecnologías forman parte del trabajo más amplio de la empresa en el desarrollo de ingredientes funcionales y proyectos de formulación personalizados. Sus categorías de soluciones incluyen SleepRestore, MitoAge y JointFlex, diseñadas para abordar distintas oportunidades de desarrollo de productos nutricionales.

Conectando la innovación con la evaluación científica

NF TriSolve MitoAge Complex ilustra este enfoque integrado para el desarrollo de formulaciones. Combinando el liposoma NF co-loading CoQ10, el liposoma NF co-loading NMN, la ergotioneína y el ácido siálico, la formulación se desarrolló para aplicaciones orales de envejecimiento saludable.

En un estudio en humanos de 28 días que involucró a 31 participantes de entre 52 y 59 años, el informe del estudio registró cambios desde el inicio en varios parámetros medidos de la piel, incluido un aumento del 63,19 % en la hidratación del estrato córneo, un aumento del 46,91 % en la densidad medida del colágeno de la piel, un aumento del 31,16 % en la elasticidad de la piel (R2) y una reducción del 22,36 % en el volumen medido de las arrugas en forma de pata de gallo. Estos hallazgos proporcionan datos de investigación específicos de la formulación. NF TriSolve MitoAge Complex también recibió el premio "Oral Anti-Aging" en los Very Food Innovation Awards 2026, reconociendo el producto dentro de esta categoría de innovación.

Sitio web:

www.natural-field.comwww.naturalfieldtech.comwww.naturalfieldinc.com

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