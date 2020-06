NCCN se esfuerza para mejorar la atención oncológica infantil con recomendaciones recién traducidas (2)

Están disponibles recomendaciones gratis para el cuidado personal y el manejo del estrés en pacientes con cáncer, cuidadores y proveedores durante la pandemia de COVID-19 en inglés y en español en NCCN.org/covid-19 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=2493030990&u...].

Visite NCCN.org/global [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=3448895480&u...] para aprender más acerca de lo que hace la organización para mejorar la atención sanitaria mundial para cáncer, y únase a las conversaciones en línea con la etiqueta #NCCNGlobal [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=613855433&u=...].

Acerca de National Comprehensive Cancer NetworkNational Comprehensive Cancer Network(®) (NCCN [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=1018788400&u...](®)) es una alianza sin ánimo de lucro de centros líderes en cáncer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=730313698&u=...] dedicada al cuidado de los pacientes, investigación y educación. NCCN se dedica a mejorar y promover atención médica para el cáncer de calidad, efectiva, eficaz y accesible para que los pacientes tengan mejor vida. Las pautas de prácticas clínicas en oncología de NCCN (pautas de NCCN [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=1244688577&u...](®)) proporcionan recomendaciones transparentes, basadas en pruebas y el consenso de expertos para el tratamiento, prevención y atención médica de control del cáncer. Son una norma reconocida para la dirección y políticas clínicas para el manejo del cáncer, y las pautas más exhaustivas y con más actualizaciones disponibles en ningún otro campo de medicina. Las pautas NCCN para pacientes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=954403722&u=...](®) proporcionan información sobre tratamientos contra el cáncer de expertos para informar y empoderar a los pacientes y cuidadores, con asistencia de la NCCN Foundation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=594845504&u=...](®). NCCN también fomenta la educación continuada [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=4265237800&u...], iniciativas globales [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=1408056274&u...], políticas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=1644602518&u...], colaboración [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=2434694192&u...] en investigación y publicaciones [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=2790708822&u...] en oncología. Visite NCCN.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=4206563445&u...] para obtener más información o siga a NCCN en Facebook @NCCNorg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=3751004907&u...], Instagram @NCCNorg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=2948734828&u...], y Twitter @NCCN [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2829309-1&h=2825162113&u...].

