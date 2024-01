Ness Digital Engineering reconocido como ganador del premio Confluent SI of the Year (AMER) y Co-Delivery Partner of the

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 31 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Ness Digital Engineering (Ness), una empresa global de transformación de servicios digitales de ciclo de vida completo, ha anunciado hoy que ha recibido los codiciados premios Confluent SI of the Year y Confluent Co-Delivery Partner of the Year para la región de América 2023. La empresa fue galardonada entre un grupo global de los mejores socios de Confluent por demostrar la capacidad de implementar e impulsar la adopción de Confluent y exhibir una sólida asociación con los servicios profesionales de Confluent, garantizando el éxito de los compromisos de los clientes.

Al ganar los premios, Cary Dym, responsable de Alianzas de Consultoría Digital de Ness, declaró: "El paso al procesamiento de datos 'ahora mismo' está transformando rápidamente nuestra industria, y estamos encantados de ser reconocidos por Confluent como testimonio del gran trabajo que estamos realizando conjuntamente para nuestros clientes. Confluent está liderando esta revolución, y su reciente adquisición de la tecnología Flink de Immerok es una importante incorporación a su cartera. Ness tiene años de experiencia en la creación de aplicaciones que aprovechan Apache Flink, y estamos muy contentos de ayudar a las empresas a obtener nuevos conocimientos de sus datos en tiempo real aprovechando las ofertas de nivel empresarial de Confluent".

Erica Schultz, directora general de operaciones de campo de Confluent, explicó: "Confluent y Ness han forjado una sólida asociación que no hace más que crecer. Aprovechando la experiencia de Ness en el sector, colaboramos con los clientes durante el proceso de diseño para traducir sus imperativos empresariales en soluciones técnicas. También hemos desarrollado un excelente modelo de entrega conjunta, aprovechando la experiencia de ambas empresas. La capacidad de Ness para participar en todas las líneas de negocio amplía el valor que supone para nuestros clientes tener a Confluent como su sistema nervioso central".

El premio Confluent SI Partner of the Year (AMER) reconoce a los socios de Confluent SI que han demostrado una capacidad excepcional para implementar e impulsar la adopción de Confluent, permitiendo a las organizaciones gestionar y procesar fácilmente flujos de datos en tiempo real.

El premio Co-Delivery Partner of the Year (AMER) de Confluent reconoce a los socios de servicios profesionales de Confluent que garantizan el éxito de los compromisos de los clientes aprovechando los puntos fuertes de ambas empresas.

Acerca de Ness Digital Engineering

Ness Digital Engineering es una empresa de ingeniería digital de ciclo de vida completo que ofrece asesoramiento digital a través de servicios de ingeniería a escala. Combinando nuestra competencia básica en ingeniería con lo último en estrategia y tecnología digitales, gestionamos sin fisuras los procesos de transformación digital, desde la estrategia hasta la ejecución, para ayudar a las empresas a prosperar en la economía digital. Ness pertenece en su totalidad a KKR, una de las principales firmas de inversión mundiales. Para más información, visite www.ness.com .

Acerca de Confluent

Confluent es la plataforma de transmisión de datos pionera en una categoría fundamentalmente nueva de infraestructura de datos que pone los datos en movimiento. La oferta nativa en la nube de Confluent es la plataforma fundamental para los datos en movimiento, diseñada para ser el tejido conectivo inteligente que permite que los datos en tiempo real, procedentes de múltiples fuentes, fluyan constantemente por toda la organización. Con Confluent, las organizaciones pueden satisfacer el nuevo imperativo empresarial de ofrecer experiencias de cliente frontales digitales y sofisticadas y realizar la transición a operaciones backend sofisticadas, en tiempo real y basadas en software. Para obtener más información, visite la página web www.confluent.io

